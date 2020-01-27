Жемчуг и бахрома: чем украшали себя мужчины на «Грэмми»

Церемония вручения премии «Грэмми», состоявшаяся минувшей ночью в Лос-Анджелесе, была наряднее, чем обычно. СМИ по привычке пристально следили за одеждой, которую для этого вечера выбрали самые влиятельные персоны современной музыкальной индустрии. Однако на этот раз стиль мужской половины гостей церемонии заслужил отдельного упоминания, поскольку многие из гостей заметно подготовились к этому вечеру.

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Lil Nas X

Глянцевые издания единогласно признали во всех смыслах самым ярким образом этого вечера костюм Lil Nas X, исполнителя одного из главных хитов этого лета Old Town Road — именно на эту песню музыкант решил намекнуть своим нарядом. Для церемонии Lil Nas X выбрал неоново-розовый костюм Versace с многочисленными заклепками, ремешками и люверсами. Укороченная куртка с объемными плечами, шляпа и сапоги помогают угадать в нем ковбоя.

close Lil Nas X Lil Nas X Monica Almeida/Reuters

Несмотря на смелый цвет костюма, певец также дополнил его аксессуарами, которые весьма удачно вписались в образ: золотые кольца, серьги и платки на запястьях с фирменным узором бренда в тон костюма не нарушили композицию.

Учитывая то, что 20-летний музыкант демонстрирует свою любовь к неоновым цветам и ковбойским шляпам уже далеко не на первой красной дорожке, ему снова удалось всех удивить.

Еще один любитель экспериментов со стилем и блистательных выходов на светских мероприятиях — певец и актер Билли Портер. Сверкающий костюм цвета морской волны в виде расклешенного комбинезона и укороченного жакета-болеро для него изготовил бренд люксовой одежды Baja East. В образе больше всего привлекает внимание бахрома из мерцающих цепочек, которыми отделаны низ брюк, клатч в стразах и шляпа по всему периметру:

close Билли Портер Билли Портер Mike Blake/Reuters

с помощью последней Портер показал гостям настоящее представление, когда бахрома сама драматично раздвинулась, открыв его лицо.

Ботинки на платформе, также отделанные кристаллами, были специально изготовлены брендом Coach. Не менее вызывающе выглядели остальные детали образа — это мы о серебристых ногтях и помаде, голубых стрелках, а также мушке-стразинке над губой.

Шон Росс

Модель-альбинос и танцор Шон Росс каждый раз старается удивить публику, однако постоянно нарывается на довольно жесткую критику глянцевых изданий. В этот раз Росс пошел еще дальше и решил брать экстравагантностью — на красной дорожке он появился в костюме, который полностью покрыт жемчужинами — не только жакет и брюки, но и рубашка и обувь на каблуке. В ушах у Росса, разумеется, тоже жемчуг. Известно, что на пошив такого наряда ушло трехсот деталей, однако эти старания определенно оправдываются тем, насколько хорошо жемчуг подчеркивает необычный цвет волос знаменитости.

close Шон Росс Шон Росс Mike Blake/Reuters

Tyler, The Creator

Автор одного из самых нашумевших рэп-альбомов прошедшего года Tyler, The Creator прибыл на «Грэмми» в образе бэлл-боя. На это намекает фасон костюма с множеством пуговиц, фуражка, белые перчатки, а также интересный аксессуар в виде массивного чемодана.

close Tyler, The Creator Tyler, The Creator Mike Blake/Reuters

Главное в образе — цвета: нежно-розовые брюки и пиджак, персиковый чемодан и красная отделка костюма и аксессуаров.

Еще одна важная деталь — очки. От них он не избавился даже когда полностью переоделся для своего выступления. Для сцены Tyler, The Creator выбрал костюм более классического кроя из розовых и пурпурных деталей, а головной убор заменил на белый парик.

Игги Поп, Шон Мендес, Лаки Дайе и другие

Более скромные, но не менее примечательные костюмы выбрали многие другие знаменитости для 62-й церемонии вручения «Грэмми». Игги Поп пришел в светло-сером костюме-тройке на голое тело и в тапочках со стразами, Шон Мендес выбрал для этого вечера костюм Louis Vuitton цвета фуксия.

close Игги Поп Игги Поп Mike Blake/Reuters

Рэпер Common тоже решил выделиться с помощью цвета и надел бордовый костюм с рубашкой в тон.

Однако самый оригинальный оттенок для своего образа выбрал американский певец Лаки Дайе — атласный костюм мятно-голубого цвета выигрышно смотрелся даже на фоне самых стильных соперников, украшенных бахромой, жемчугом и стразами.