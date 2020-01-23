Растрата и халатность: в чем обвиняют Изабель душ Сантуш

Изабель душ Сантуш, самой богатой женщине Африке, обладающей, как выяснилось недавно, российским гражданством по праву рождения, предъявлено официальное обвинение в халатности и растрате. Об этом заявил накануне вечером генеральный прокурор Анголы Гельдер Питта Грущ на пресс-конференции «Изабель душ Сантуш обвиняется в халатности и растрате денежных средств в течение службы в Sonangol», — заявил генпрокурор.

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После этого он объяснил, что в числе обвинений в адрес Изабель душ Сантуш – «отмывание денег, злоупотребление полномочиями, халатное управление, подделка документов и другие экономические преступления».

Гельдер Питта Груш уже призвал миллиардершу, проживающую в Великобритании, приехать в Анголу для того, чтобы, если потребуется, ответить за правонарушения, в которых она обвиняется.

Однако пока что ее дело находится на стадии расследования, и следователи еще не направили его в суд. Также прокуратура назвала еще пять имен фигурантов расследования – их тоже ждут в Анголе. При этом генпрокурор Питта Груш заявил, что если душ Сантуш не вернется в страну, прокуратура выпустит международный ордер на ее арест. Сумма, которую, по мнению властей, бывшая глава государственной нефтяной компании Sonangol, должна вернуть стране, составляет $1 млрд.

Расследование в отношении Изабель душ Сантуш было начато властями Анголы после того, как в 2017 году после ухода с президентского поста ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, новый глава государства Жуан Лоренсу уволил Изабель с поста главы Sonangol. Ее преемник Карлос Сатурнино обнаружил, что за те 18 месяцев, что дочь президента проработала в компании – отец назначил ее на руководящий пост в 2016-м — она одобрила выплаты за консультационные услуги на сумму почти $135 млн, причем деньги ушли принадлежащим ей же компаниям.

В 2018 году по делу о нецелевом расходовании средств было открыто предварительное расследование. А в конце 2019-го суд Анголы арестовал имущество Изабель душ Сантуш – стоимость замороженных активов, по оценке Forbes, составила $400 млн.

Совсем недавно, 19 января 2020 года, в деле появился новый поворот – в распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие, что в годы президентства Жозе Эдуарду душ Сантуша его дочь под его протекцией сделала состояние на коррупции.

Сотрудники Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) обнаружили, что в течение 20 лет Изабель душ Сантуш заключала недобросовестные сделки с нефтью, алмазами, телекоммуникационными компаниями, землей, на чем, собственно, и сделала свое состояние, превратившее ее в богатейшую женщину Африки – по оценке Forbes, у нее $2,3 млрд.

Документы получили название Luanda Leaks («Луандские утечки») – это около 700 тыс. электронных писем, документов компаний душ Сантуш, отчетов консультантов, налоговых деклараций. Судя по ним, с 1992 года дочь президента Анголы, партнером которой стал ее муж, бизнесмен из Конго Синдику Доколо, — они поженились в 2002-м – зарегистрировала 400 структур в 41 стране. Компании душ Сантуш обнаружились на Мальте, в Дубае, на Маврикии и Британских Виргинских островах. В строительстве империи миллиардерши принимал непосредственное участие ее отец.

В 1999 году отец душ Сантуш создал корпорацию Angola Selling Corp., получившую эксклюзивное право продавать алмазы, которыми богата Ангола — 24,5% акций он передал зарегистрированной в Гибралтаре компании Trans Africa Investment Services, которой, как выяснили расследователи, владели Изабель душ Сантуш и ее мать, уроженка Пензы Татьяна Куканова. Кстати, именно благодаря русской матери Изабель душ Сантуш якобы имеет российский паспорт – она родилась в Баку, где жили ее родители, учившийся в Советском Союзе ангольский гражданин и его русская жена.

В 2000-м правительство Анголы выдало одну из первых лицензий на мобильную связь компании Unitel, среди владельцев и учредителей которой была Изабель душ Сантуш. И это – только отдельные эпизоды.

Сама Изабель душ Сантуш называет расследование охотой на ведьм и считает, что оно обусловлено политическими причинами – дело в том, что она уже выражала желание бороться за пост президента Анголы. Однако пока она остается в Великобритании.