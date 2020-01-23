Монархи говорят: зачем Давосу королевские особы

Члены королевских семей со всего мира собрались на Всемирном экономическом форуме в Давосе: для них это ежегодно становится поводом выступить со своей повесткой и заодно лишний раз отрекламировать свою страну. Поговорить о том, что их волнует, хотят не только финансисты, политики и миллиардеры: принцам и королевам тоже есть, что сказать.

Реклама

Накануне одним из главных героев форума стал принц Уэльский: наследник британского престола прилетел в Давос, чтобы в очередной раз поговорить об экологии: если еще несколько лет назад беспокойство Чарльза о состоянии окружающей среды вызывало лишь глухое раздражение британского общества, полагавшего, что члену королевской семьи не стоит вмешиваться в околополитические проблемы, то теперь его идеи оказались актуальными на фоне общего волнения о глобальном потеплении.

Участие принца Чарльза в форуме в Давосе с выступлением, посвященным экологии, уже вызвало волну критики в Великобритании: дело в том, что в Швейцарию он отправился на частном самолете, оставив существенный углеродный след, и даже тот факт, что из аэропорта он ехал до места проведения форума на электромобиле вместо того, чтобы прилететь на вертолете, не защитил принца.

На форуме принц Чарльз не пересекся с Дональдом Трампом, зато встретился с 17-летней Гретой Тунберг, идеи которой он полностью разделяет.

По оценкам журналистов, его последовавшее выступление своей риторикой напоминало высказывания шведской эко-активистки. «Хотим ли мы войти в историю как люди, которые не сделали ничего для того, чтобы отвести мир от обрыва? Единственное, что нам мешает, это отсутствие желания действовать, а время действовать наступило прямо сейчас», — заявил принц Чарльз с трибуны. Он обратился к экономистам с призывом повысить экологические налоги для бизнеса и предложил уделять больше внимания разработке и введению в эксплуатацию экологичного топлива для самолетов.

Принц Чарльз задержался в Швейцарии лишь на день – 23 января он должен уже быть в Израиле на мероприятиях, посвященных памяти о Холокосте. Члены же других королевских семей Европы предпочли задержаться в Швейцарии подольше.

На два дня в Швейцарию прилетел 46-летний принц Даниэль, супруг шведской кронпринцессы Виктории из Швеции. Бывший тренер по фитнесу, в 2010 году женившийся на дочери шведского короля Карла XVI Густава и наследнице престола, выступил с рассказом о том, как связаны физическая активность и душевное здоровье.

«Проблемы душевного здоровья в последние десять лет стали существенно серьезнее. В то же время мы стали гораздо менее активны физически», — заявил принц. Он привел в доказательство исследование, согласно которому современные 13-летние мальчики проходят в среднем не больше 4000 шагов в день при норме в 12000.

Не забыл он и упомянуть об экологических проблемах, заявив, что мы должны быть благодарны за то, что у нас есть Грета Тунберг.

Королева Нидерландов Максима прибыла в Давос в составе делегации, в которую вошли первые лица государства: тема, которую она обсуждает с участниками, касается финансовых технологий — она приехала, чтобы пообщаться с представителями центральных банков разных стран, в том числе Эфиопии, Ганы, Нигерии, Пакистана и Италии, а также главами финансово-технологических организаций и предпринимателями из банковской сферы. Ее задача – найти возможности для того, чтобы финансовые услуги были доступны большему количеству людей.

Бельгийскую монархию на форуме представили король Филипп и королева Матильда – они приехали вместе с премьер-министром страны Софией Вильме, чтобы представить программу под названием «Стейкхолдеры ради целостного и устойчивого рынка». Задача, стоящая перед ними, мало отличается тех, что решают на форуме лидеры других стран – монархи привлекают в Бельгию инвестиции.