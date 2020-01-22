Оплатил обед и умер: скандал в мишленовском ресторане

Один лучших ресторанов Великобритании оказался в центре неприятного скандала. В заведении клиентам отказались вернуть предоплату за ужин, который они отменили по причине смерти близкого человека.

Реклама

Мартин О'Грэйди забронировал столик и оплатил праздничный ужин на шесть человек в мишленовском ресторане Fordwich Arms в графстве Кент. Дегустация новогоднего меню, на которой должна была присутствовать компания, обошлась ему в 660 фунтов стерлингов (более 50 тыс. рублей). Однако 27 декабря — в день, когда О'Грэйди бронировал места на ужин, — произошел несчастный случай, в результате которого мужчина погиб.

Друг семьи О'Грейди, сообщивший ресторану, что никто из шестерых гостей не сможет присутствовать на ужине, с удивлением обнаружил, что получить возврат внесенных средств или перенести мероприятие не получится. В результате разочарованный член семьи О'Грейди написал гневный пост в Facebook, отметив, что «вынужден поделиться этой ужасающей историей». После чего этой ситуацией заинтересовались местные СМИ.

«Один из нашей компании позвонил в ресторан 27 декабря заранее, чтобы менеджер Эллиот узнал о случившемся, и попросил перенести дату нашего ужина», — рассказал О'Грэйди в интервью Kent Live.

«Он выслушал бессмысленный рассказ о сроках и условиях [бронирования], а также о том, что наш ужин не может быть ни компенсирован, ни перенесен на более позднюю дату. Мы не требовали возмещения», — уточнил возмущенный клиент. Он отметил, что близкие погибшего всего лишь надеялись на добрый жест, который позволит им перенести бронь на более позднюю дату.

О'Грэйди уточнил, что персонал «не беспокоился и не хотел ничего слышать» о смягчающих обстоятельствах, добавив, что из-за этого ему сейчас «на 660 фунтов хуже».

Примечательно, что этой осенью ресторан Fordwich Arms был удостоен звания «Лучший ресторан Англии» непосредственно за гостеприимство и сервис, к которым теперь много вопросов. Однако представители заведения постарались объяснить свою позицию.

Один из менеджеров ресторана Дэниел Смит связался со СМИ, чтобы прояснить ситуацию. Он выразил свои сожаления о потере О'Грэйди и в то же время уверенность в том, что персонал ресторана сделал все возможное, чтобы помочь клиентам.

«Мы сообщили клиенту, что, к сожалению, билеты на ужин с нашим новогодним меню не подлежит возврату», — пояснил Смит. Он добавил, что эти «билеты» не именные, поэтому семья могла спокойно передать их кому-нибудь другому или перепродать.

«Как только мы услышали эту новость, наш менеджер незамедлительно позвонил двум желающим из списка ожидания, однако было слишком поздно, и у них уже были другие планы», — рассказал менеджер ресторана. Он также добавил, что О'Грейди было предложено возместить два билета — погибшего и его родственника — или отвести эту сумму на напитки, если четверо других смогут прийти на ужин.

«Тем не менее, нам сообщили, что никто из компании не будет присутствовать на мероприятии», — сказал Дэниел Смит.

Гости, пропускающие ужин, который бронировали заранее, оказываются серьезной проблемой для отрасли. Внушительная часть ресторанов закрывается по той причине, что забронированные столы слишком часто по итогу вечера остаются пустыми. В Fordwich Arms объяснили, что те спорные 660 фунтов ушли на заказ конкретных ингредиентов, необходимых для новогоднего ужина.

«Мы взимаем предоплату за такие мероприятия, [потому что] еда покупается специально для того меню, которое мы предлагаем, на основе чего мы закупаем именно то [продукты], что собираемся использовать этим вечером», — пояснил Смит. Менеджер мишленовского ресторана также уточнил, что именно для этого новогоднего меню использовалось много дорогих ингредиентов премиум-класса, которые приобретались специально для этого ужина, а предоплата, взимаемая с клиентов, создает ресторану гарантию, что он не понесет убытки за ненужные продукты.