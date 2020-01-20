Трезвая Ибица: у туристов отобрали алкоголь

Курорты Испании начали готовиться к туристическому сезону 2020 года. На Балеарских островах ввели новый запрет: теперь при покупке тура по системе «все включено» в туристических зонах Плая де Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио не стоит рассчитывать на неограниченное количество горячительных напитков — нелимитированный алкоголь в гостиницах, работающих по этому принципу, запретили законодательно. Как сообщает АТОР, в отеле можно будет выпить не больше трех порций спиртного, причем купить его придется на свои деньги.

Реклама

Ограничения коснулись и питейных заведений, находящихся за пределами отелей.

Барам, ресторанам и гостиницам запретили устраивать специальные барные туры. Под запрет попали также реклама спиртного и автоматы, продающие алкоголь на улицах.

В магазинах же теперь купить выпивку будет невозможно по ночам — с 21.30 до 8.00. Кроме того, на два года приостановлена выдача лицензий на проведение вечеринок на яхтах. Заведениям-нарушителям грозят штрафы в размере от 6 до 600 тыс. евро и даже закрытие на срок до трех лет.

Под исключение антиалкогольного закона попадают договоры туроператоров с отелями, заключенные до середины января 2020 года: те, кто успел купить тур до этого времени, еще получат неограниченную выпивку по системе «все включено». Однако весенний и летний сезоны, как рассчитывают законодатели, уже пройдут без проблем, вызванных неумеренным употреблением алкоголя отдыхающими на островах. Запрет, введенный властями на пять лет, должен помочь местным курортам оказаться «в статусе качественного международного направления».

Что имеют в виду власти Майорки и Ибицы, не расшифровывается, однако

по опыту прежних лет можно сказать, что они, скорее всего, устали от толп не способных контролировать себя пьяных туристов. Дело в том, что новые запреты — по сути, ужесточение предыдущих, которые тоже были призваны навести порядок в туристических зонах.

В марте 2019 года, в преддверии летнего туристического сезона, власти ввели систему штрафов для туристов за употребление алкогольных напитков на некоторых улицах Плая де Пальма. Барам же запретили устраивать специальные акции, направленные на поощрение потребления алкоголя — в частности, «счастливые часы», продажу двух напитков по цене одного. Тогда, объясняя введение этих мер, вице-президент и министр инноваций Балеарских островов Бел Бюске заявил: «Этот предлагаемый закон поможет остановить антиобщественное злоупотребление алкоголем и избавиться от проблем, которые оно приносит».

При этом еще в 2015 году в городке Магалуф на Майорке был введен запрет на распитие спиртных напитков на улицах с 22.00 до 8.00. Тогда же власти ограничили проведение экскурсий по барам, во время которых участники постепенно напивались, переходя из заведения в заведение: туристическим фирмам разрешили устраивать не больше одного барного тура в день с 20.00 до полуночи, а количество «экскурсантов» в группе ограничивалось до 20 человек.

Кроме того, в Магалуфе были введены и другие запреты. С 2015-го туристы не могут ходить в плавках и купальниках где-либо, кроме пляжа, а для любителей плеваться или мочиться на улицах была введена целая система штрафов. Помимо этого, отдыхающим пригрозили денежным наказанием за прыжки с балконов в бассейны — такое правонарушение обойдется в сумму от 750 до 1500 евро.