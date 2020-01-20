«Освободиться от стыда»: конгрессвумен США сняла парик

Американская конгрессвумен раскрыла тайну своей фирменной прически: член палаты представителей от Демократической партии Аянна Прессли сообщила в видеообращении, опубликованном на портале The Root, что ее африканские косы — это парик, а на самом деле она совершенно лысая.

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45-летняя Аянна Прессли рассказала, что свои знаменитые сенегальские косички она впервые заплела более четырех лет назад. Эту прическу стали воспринимать как часть ее «политического имиджа». Кто-то даже интерпретировал волосы Прессли как «воинственное политическое заявление», поделилась конгессвумен в видеоролике. Аянна объяснила, что это одна из причин, почему она решила сообщить всем, что сейчас потеряла абсолютно все волосы из-за заболевания.

Политик в конце ролика предстала в своем естественном виде — без парика. «Я могла быть лысой только дома и в компании своих близких друзей», — отметила Прессли. И призналась, что устала жить с этой «тайной».

«Я верю, что выход на публику поможет. Сейчас я готова, потому что хочу освободиться от лжи и стыда, который таит в себе мой секрет», — сказала конгрессвумен.

В своем видеообращении Прессли также вспоминает, что «будто впервые по-настоящему встретилась сама с собой», когда заплела сенегальские косички. Она добавила, что была глубоко тронута тем, как ее новый имидж восприняли в обществе.

«Теперь я вижу, как маленькие девочки носят футболки с надписью: «Моя конгрессвумен носит косички», — обратила внимание Прессли. И подчеркнула, что также получала много писем от женщин, которые говорили о том, что она их вдохновляет и заставляет чувствовать себя свободнее.

Далее конгрессвумен рассказала о том, каково это — терять волосы, которые стали частью твоего имиджа.

«Осенью, когда мне снова заплетали волосы, я впервые увидела, что у меня есть проплешины», — вспомнила Прессли. Оказалось, что каждое утро, просыпаясь, она видела, как волос становится все меньше и меньше. «Я не хотела идти спать, потому что не хотела, чтобы наступало утро», — пожаловалась политик.

В ночь накануне голосования за импичмент Дональда Трампа в конгрессе выпали ее последние волосы.

«У меня не было такой роскоши, как возможности оплакать потерю части своего тела», — сообщила конгессвумен. В тот день она носила парик, а после голосования спряталась в ванной комнате, чтобы побыть наедине со своим чувством ужасной уязвимости.

«Я еще в самом начале своего путешествия смирения с алопецией. Но я каждый день делаю успехи. Это самообладание, это сила, это принятие», — заявила Аянна.

Такое признание в сети встретили с уважением. В поддержку Прессли высказались не только обычные пользователи соцсетей, но и влиятельные личности. Ее историю начали распространять крупные СМИ.

«Вы можете себе представить, как потерять все свои волосы в преддверии невероятно ответственного дня? А затем рассказать об этом очень интимном испытании…» — отметила американский политик Александрия Окасио-Кортес в Twitter.

Аянна Прессли выразила надежду, что ее видео вдохновит остальных делиться своими историями. «Я надеюсь, это положит начало разговору о личной борьбе, в которую нам (страдающим алопецией — «Газета.Ru») приходится вступать, и я надеюсь, что это поможет пониманию того, сколько людей на самом деле затронула алопеция», — заключила Прессли. Она пообещала «заметить» каждого, кто поделится своей личной историей в ответ.

Согласно данным Американской академии дерматологии, алопеция — это аутоимунное заболевание, которое вызывает выпадение волос, поскольку организм атакует собственные волосяные фолликулы. Это заболевание возникает у абсолютно здоровых людей и имеет тенденцию появляться непредсказуемо. Алопеция может проявляться как залысинами, так и потерей всех волос на голове и теле.

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале «Клиническая, косметическая и исследовательская дерматология», отмечается, что афроамериканцы чаще страдают алопецией, чем другие этнические группы в США. По этим данным, алопеция встречается почти у трети женщин африканского происхождения.

В целом же, по статистике, андрогенетической алопеции, когда волосы в области лба и темени становятся все реже из-за генетических нарушений, подвержены 50% мужчин — они теряют волосы к 50 годам. Что же касается женщин, то у них к 30 годам это состояние отмечается в 2–5 % случаев, а к 70 риск увеличивается до 40%.