50 лет «ужасного ребенка»: Жан-Поль Готье покидает подиум

Один из самых неординарных дизайнеров 90-х Жан-Поль Готье уходит с подиума. Французский модельер объявил, что показ коллекции haute couture его одноименного бренда Jean Paul Gautier, который пройдет в Париже 22 января, станет для него последним. Однако 67-летний дизайнер успокоил фанатов, сказав, что сейчас он работает над новым проектом, о котором вскоре станет известно публике.

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Его линейка Gaultier Paris, специализирующаяся исключительно на производстве моделей haute couture, будет продолжать работу под его руководством. Шоу, которое состоится через 4 дня, будет приурочено к 50-летию карьеры Готье в модной индустрии.

В 2014 году Жан-Поль Готье убрал свой бренд повседневной одежды (ready-to-wear), чтобы сфокусироваться исключительно на высокой моде и коллаборациях с другими модными брендами. Таким образом он попытался протестовать против ускорившегося темпа показов все новых коллекций крупных домов. За три года до этого контрольный пакет акций компании приобрел испанский конгломерат Puig, который занимается индустрией красоты и моды.

Puig также владеет и распоряжается парфюмерной линейкой Готье, поэтому никакого влияние на духи, выпускающиеся под его именем, у Жана-Поля нет. Ранее 45% акций принадлежали французскому Hermès, где Жан-Поль Готье занимал должность креативного директора в период с 2003-го по 2010 год.

За то, что ему всегда было безразлично мнение модных критиков (особенно в начале карьеры) и за приверженность стилистике панка за ним закрепилось прозвище Enfant terrible (Ужасный ребенок). Нелицеприятную кличку он всегда комментирует с юмором и говорит, что он уже достаточно взрослый, и «не такой уж ужасный».

Свое первое предприятие модельер открыл в 1982 году, а первую коллекцию haute couture показал публике в 1997, будучи уже уважаемым человеком среди коллег. Пока многие модные дома долго не могут определиться с тем, так ли им важно действительно обзаводиться по большому счету убыточной линией, где все модели должны быть изготовлены вручную, у Готье подобных метаний не было вовсе. В настоящее время он остается единственным французским кутюрье, который учился высокой моде — его учителем был Пьер Карден, а после он набивал руку в ателье Жана Пату.

Изначально он хотел заняться дизайном костюмов для знаменитого французского кабаре Folies Bergère, но в итоге эта культура стала лишь частью (хоть и солидной) в его понимании прекрасного. Несмотря на то, что официального диплома об окончании каких-либо швейных курсов у него нет, ученик двух модельеров об этом не жалеет и не раз говорил, что даже рад такому стечению обстоятельств.

Готье остается чуть ли не единственным известным дизайнером, родившимся в Париже, но это не означает, что у него были преимущества перед будущими конкурентами. В интервью с порталом i-D в 2018 году Готье рассказал, что он рос в небогатой семье, и на выходные родители отправляли его в гости к бабушке. По признанию дизайнера, именно она позволяла ему перебирать сундуки с ее вещами, в которым Жан-Поль впервые открыл для себя корсеты и черные перья от театральных костюмов.

В 2015-м он признался корреспонденту Euronews: «Я открыл мир, о котором не знал, но он заставил меня мечтать». Примерно в то же время он сам сшил себе любимую игрушку — плюшевого медведя, потому что родители не хотели, чтобы у их сына были куклы. Модельер до сих пор хранит его и даже периодически достает для разговоров с журналистами. Пожалуй самым необычным в самой классической детской игрушки стала конусообразная грудь, сделанная, как и все остальное, из подручных материалов.

Позднее именно конусообразные бюстгальтеры выделили его из толпы других талантливых дизайнеров конца 80-х.

Решающим фактором его популярности в начале 90-х годов стала певица Мадонна, протанцевавшая в корсетном лифчике весь культовый тур «Blond Ambition» в 1990-м.

Готье долгое время был большим поклонником творчества американской исполнительницы, а их сотрудничество он до сих пор называет «встречей двух умов». Об очарованности Жан-Поля исполнительницей хита «Material Girl» свидетельствует и то, что он трижды предлагал ей выйти за него замуж, но все три раза муза отказывалась. Вместо этого Жан-Поль Готье женился скорее на работе, а Мадонна дважды побывала замужем — вначале за актером Шоном Пенном, а затем за режиссером Гаем Ричи.