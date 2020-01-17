Megxit затягивается: уйти из королевской семьи оказалось непросто

Великобритания ждет результатов работы королевских помощников, которые должны разработать план Megxit — безболезненного отделения герцогов Сассекских от королевской семьи. В понедельник, 13 января, после встречи старших Виндзоров в Сандрингемской резиденции Елизаветы II, на которой та согласилась с решением Гарри и Меган отказаться от королевских обязанностей, королева, заявила, что детали будут проработаны в ближайшие дни.

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Однако к концу недели стало ясно: Megxit затягивается, как и Brexit. Как сообщает Mirror со ссылкой на источники во дворце, планы Меган и Гарри отказаться от королевских ролей и зарабатывать на своем титуле, создав коммерческий бренд Sussex Royal, требуют разработки, на которую может уйти до шести месяцев. Королевские советники потребовали, чтобы им предоставили для тщательного изучения все коммерческие сделки Сассексов, достоинства которых, по словам инсайдеров, будут оценены «в соответствии с обговоренными рамками». И главный предмет споров — это как раз те самые рамки.

Отказавшись от финансовой поддержки общественных фондов, Гарри и Меган могут сотрудничать с любыми коммерческими структурами и глобальными корпорациями.

И они уже начали это делать: Меган Маркл наняли озвучивать персонажей мультфильмов студии Disney, а Гарри успел поработать с американской телеведущей Опрой Уинфри над серией документальных фильмов о душевном здоровье – они выйдут в апреле на Apple TV.

Однако это лишь только начало. Издание Daily Mail уже несколько дней назад сообщило со ссылкой на инсайдера во дворце, что королевским советникам придется разработать точные инструкции по использованию бренда Sussex Royal. «Никто не хочет видеть имя «Сассексы» на пачке маргарина», — объяснял источник.

Работа советников осложняется тем, что им приходится сотрудничать с правительственными чиновниками, с которыми раньше они не сталкивались. «Мы набросали план по разным пунктам и работаем с правительственными представителями, с которыми раньше сталкивались или сотрудничали совсем поверхностно, чтобы собрать что-то внятно и представить на бумаге», — поделился информацией с Mirror собеседник.

Он признался, что план – это не нечто такое, что можно «магическим образом» создать из воздуха. «Во дворце все пришли в ужас от того, что планы герцогов Сассекских были обнародованы так быстро», — пожаловался источник.

Советникам королевы предстоит разобраться, как быть с налогами, авторскими правами, интеллектуальной собственностью герцогов Сассекских. К тому же, для Гарри и Меган должны будут разработать юридическое соглашение для отделения их от монарших институтов, которое отрегулирует использование их королевского бренда в личных целях. Тот факт, что на проработку процесса отделения от Виндзоров уйдет шесть месяцев, наверняка не слишком радует Гарри и Меган – зарабатывать на бренде Sussex Royal они не смогут, пока не будут улажены детали.

Все это означает, что после вчерашнего мероприятия в Букингемском дворце, когда Гарри порадовал всех участием в жеребьевке Кубка мира по регби, внук Елизаветы II вряд ли уедет в Канаду, где сейчас находятся его жена, ребенок и два пса. В начале следующей недели ему придется встречаться с королевским советниками, чтобы поработать над планом Megxit.

Вечером в четверг, 16 января, принц Гарри появился в Букингемском дворце поначалу встревоженным, пишет Mirror.

Однако он заметно повеселел в процессе жеребьевки, общаясь с легендарным регбистом Джейсоном Робинсоном и даже рассмеялся в ответ на вопрос репортера «Как идут дискуссии о вашем будущем?».

«Неважно, что происходит за кулисами, — сказал о принце Джейсон Робинсон Mirror. — Куда бы он ни уходил, он все равно делится теплом. Он очень уважительный, очень теплый, совершенно очаровательный».

Пока решается судьба Гарри и Меган, британские журналисты выяснили, что обслуживающий персона коттеджа Фрогмор, отпущен. Как отмечает Daily Mail, управляющий и уборщик перешли на работу в другую королевскую резиденцию, но их уведомили о том, что они еще могут вернуться во Фрогмор. Остальных уведомили, что их услуги не нужны. Журналисты приходят к выводу, что Меган и Гарри не планируют жить в Великобритании, но это пока – только слухи.