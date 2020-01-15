Друзья рады: дочь Синди Кроуфорд рассталась с бойфрендом

Необъяснимые для фанатов отношения Пита Дэвидсона и Кайи Гербер закончены через почти три месяца после того, как они начались, сообщили инсайдеры ряду американских таблоидов. Источники утверждают, что причиной разрыва стало нестабильное эмоциональное состояние комика, принимающего участие в съемках шоу Saturday Night Live — по их словам, Дэвидсон провел рождественские праздники в реабилитационном центре. 26-летний комик, знаменитый, скорее, благодаря непродолжительной помолвке с певицей Арианой Гранде, чем таланту, намекал на то, что намерен обратиться за профессиональной помощью, в своем последнем выступлении.

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Он не скрывал от общественности, что у него диагностировали пограничное расстройство личности (заболевание предполагает сильную эмоциональную неустойчивость). В выпуске, который вел Эдди Мерфи, Дэвидсон сообщил, что он отправляется «в отпуск, но его частично покрывает страховка, а также они забирают твой телефон и шнурки».

В середине января источник из окружения молодых людей подтвердил порталу Page Six слухи о том, что девушка не выдержала давления: «Все указывает на то, что Пит и Кайя больше не вместе.

На Кайю слишком много навалилось. У Пита есть определенная модель поведения, и он сильно давит на своих девушек. Кайе всего 18, и для нее это чересчур».

Портал HollywoodLife сообщает со ссылкой на источник, что пара рассталась на прошлой неделе. На минувших выходных фанаты отметили, что Кайя Гербер поехала в отпуск без бойфренда, в компании друзей.

В последний раз папарацци заметили Пита в декабре, когда он выходил из квартиры Гербер в Нью-Йорке. Тогда же очевидцы отмечали, что видели перепалку Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера (родителей 18-летней топ-модели) у входа в ее дом. Когда слухи о паре только появились, одним из первых вопросов, появившихся у журналистов, стало то, как восприняли кандидатуру Дэвидсона родители Гербер — в особенности 53-летняя супермодель.

Заботливая мать не раз признавалась в интервью, что поначалу она запрещала дочери заниматься модельным бизнесом, чтобы у той было нормальное детство. Едва ли скандальный и импульсивный комик, который, помимо всего прочего, на восемь лет старше Кайи, показался ей хорошей кандидатурой для первого серьезного романа дочери.

В ноябре Page Six опубликовали мнение очередного источника, утверждавшего, что известные родители надеются, что увлечение быстро пройдет. Анонимный собеседник усомнился в том, что поводы для беспокойства действительно есть: «Кайя постоянно путешествует и работает — насколько серьезными могут стать их отношения?».

Несмотря на то что на улицах, где его снимают гораздо чаще, чем на светских вечеринках в компании или в поисках очередной пассии, Пита Дэвидсона не видели давно, зато на прошлой неделе он появился в рекламной кампании Alexander Wang. Американский дизайнер и стал причиной знакомства двух знаменитостей — комика пригласили пройтись по подиуму на показе в мае 2019-го, в котором участвовала и Кайя Гербер.

Их заметили вместе только в октябре, когда они пошли на обед в один из нью-йоркских ресторанов. В тот же день фотографы запечатлели Пита выходящим от Кайи, так что именно 23 октября считалось официальной датой начала их отношений. С тех пор их видели вместе несколько раз, включая поход на концерт в Webster Hall в ноябре и отпуск в Майами несколькими днями позже.

В тот период он решил ответить хейтерам, преследующим его за то, что он якобы портит всех женщин, с которыми видится больше одного раза. Поэтому когда у него появилась возможность высказаться в сегменте SNL, выходящем по выходным, комик заявил: «Если вы начинаете встречаться со знаменитой женщиной, все в восторге, но как только это делаю я, Америка хочет дать мне по горлу».

Пит продолжил пассаж рассуждением о том, что если его внешность нравится чьей-либо дочери или матери, то он станет лучшим вариантом: «Есть миллион парней, выглядящих как я, и у меня единственного есть работа».

После громких отношений с исполнительницей хита «7 Rings» Арианой Гранде Дэвидсон встречался с актрисой Кейт Бекинсейл, помимо этого ему приписывали связь с молодой актрисой Маргарет Куэлли, сыгравшей у Квентина Тарантино в «Однажды в Голливуде».