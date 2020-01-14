Пока нельзя: Федор Смолов обещает жениться на внучке Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница — 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева. В апреле этого года ей исполнится 18 лет, когда по российским законам уже можно вступать в брак, однако, как сообщает издание, ссылаясь на источники в окружении пары, свадьба запланирована лишь на 2021 год, и сыграют ее на том же острове Сан-Бартелеми. Правда, PR-директор Федора Смолова — Елена Болотова — заявила телеканалу «Звезда», что ничего о планах футболиста не знает. «Меня на свадьбу не приглашали», — сказала она.

Реклама

О том, что 29-летний Смолов встречается с дочерью Татьяны Юмашевой, СМИ узнали 3 января, когда спортсмен перестал скрывать свои отношения и выложил в Instagram снимок, сделанный на отдыхе на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Если до этого на фотографиях он фигурировал в одиночестве, то на этот раз он оказался в компании друзей – в том числе, девушки, обнимающей его за талию. Это и была Мария Юмашева.

В комментариях к посту Федора Смолова мнения пользователей разошлись: кто-то просто удивлялся, что у футболиста московского «Локомотива», оказывается, есть подруга, кто-то поспешил осудить его за связь с несовершеннолетней девушкой и назвать педофилом, а кто-то – вступился на Смолова и напомнил, что в нашей стране 17 лет — возраст согласия, так что подобная связь никого смущать не должна.

Разумеется, были в Instagram и печальные высказывания фанаток одного из самых привлекательных футболистов российской сборной, огорчившихся из-за того, что у Федора появилась возлюбленная.

Мария Юмашева — дочь российского политика Валентина Юмашева и его супруги Татьяны, урожденной Ельциной. Она родилась в апреле 2002 года в Лондоне и имеет австрийское гражданство.

Паспорта Австрии ее родители получили в 2009 году, а известно об этом стало лишь в 2013-м, когда соответствующую информацию опубликовало местное издание News. Оно сообщало, что еще в 2007 году Валентин Юмашев зарегистрировал адрес постоянного места жительства в местечке Винден-ам-Зе, а в 2008-м к нему присоединились жена и дочь. Получению австрийского гражданства способствовал глава автомобильного концерна Magna Steyer Гюнтер Апфальтер — он написал письмо министру экономики Австрии, в котором напомнил о том, как много сделал Валентин Юмашев для развития автомобильной промышленности страны. По адресу, указанному в документах Юмашевых, оказался обветшалый дом.

О младшей внучке Бориса Ельцина известно не слишком много — закрыт для публики даже ее Instagram-аккаунт. Однако ее брат, 28-летний Борис Ельцин — старший сын Татьяны Юмашевой — регулярно выкладывает в соцсети фотографии в компании младшей сестры. По информации kp.ru, Мария Юмашева свободно говорит на английском, немецком и французском языках, окончила элитную школу Theresianum в Австрии, а в числе ее увлечений – балет, музыка, теннис, плавание и верховая езда.

В 2015 году Федор Смолов расстался с многолетней возлюбленной — моделью Викторией Лопыревой, победительницей конкурса «Мисс Россия-2003».

Пара жила в гражданском браке: в 2013-м Смолов и Лопырева сыграли тайную свадьбу на Мальдивах, но в России брак зарегистрирован не был. Расставание произошло по инициативе Лопыревой: она заявила, что футболист не готов к семейной жизни. Сам он был с этим утверждением не согласен. «Я привык думать, что все, что бог ни делает – все к лучшему, — говорил он изданию «Р-Спорт». — Да, формулировка меня очень удивила. Ну а что я могу сделать? Не мои же слова. Я думал, что за три года, что я любил человека, я заслуживаю хотя бы того, чтобы избежать подобных ремарок, можно же было просто сообщить о том, что расстались и все, без подробностей».

После этого футболист российской сборной встречался с другими красавицами – в частности, с моделью Мирандой Шелия и победительницей конкурса красоты «Мисс Россия 2015» Софией Никитчук.