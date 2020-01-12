Наказать Меган Маркл: Елизавета II собирает кризисный совет

Елизавета II рассмотрит «дело Сассексов» на семейном собрании

После несогласованного решения Меган Маркл и принца Гарри рассказать всему миру о том, что они больше не хотят выполнять королевские обязанности, Елизавета II решила действовать быстро. 13 января королева проведет собрание со всеми «старшими членами» семьи Виндзор, чтобы разрешить, возможно, самый серьезный семейный кризис с момента отречения ее дяди.

Королева созывает экстренное семейное собрание в свете беспрецедентного решения герцогов Сассекских освободить позиции старших членов королевской семьи. Об этом сообщает новостной портал Sky News. На мероприятии, которое, по информации издания, состоится в Сандрингеме в понедельник, 13 января, будут присутствовать представители различных веток королевской семьи: принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассекский.

Проще говоря, бывший муж и сыновья принцессы Дианы будут предлагать 93-летней главе семейства свои варианты решения новой глобальной проблемы — как изменить давно установленный порядок в архаичной системе так, чтобы ее не развалить.

Место проведения кризисного собрания легко объяснимо — до середины февраля Ее величество не возвращается в Букингемский дворец из своей загородной резиденции в Норфолке. Поэтому если кому-то необходимо срочное обсуждение насущного дела, он едет в Сандрингем, один из самых любимых домов королевы, находящихся в ее распоряжении. Далеко ехать не придется и принцу Уильяму, в это время года живущему в Анмер-холле, еще одной резиденции, принадлежащей короне и располагающейся всего в нескольких километрах от Сандрингема.

Авторы материала Sky News отмечают, что завтрашняя встреча родственников станет первой с момента публикации официального заявления герцогов Сассекских в среду. Неизвестно, виделся ли Гарри с родными после возвращения из Канады, где он, вопреки семейной традиции, отметил Рождество и встретил Новый год только в компании жены и своего сына Арчи.

В сообщении Меган и Гарри отмечается, что супруги не хотят отказываться от родства с Виндзорами, но видят себя в принципиально новой роли, которая якобы будет приносить пользу репутации королевы и всей семьи. Их радикальное заявление можно трактовать по-разному, но предположить, что Меган и Гарри двигало стремление ко всеобщему благу, практически невозможно. По крайней мере, они могли обсудить свои намерения с королевой и ее будущим регентом (если верить слухам). Если жители коттеджа Фрогмор и обговаривали эту перспективу с теми, кто обычно принимает решения, их беседа явно не несла конкретики. Некоторые эксперты даже предположили, что королева отдельно просила любимого внука временно не сообщать о своих намерениях публично.

Сложно даже представить масштаб недовольства «старших» Виндзоров, который обрушился на 35-летнего герцога — инсайдеры рассказывали таблоидам, что сразу после выхода того несогласованного ни с кем поста родственники принца были необычайно раздражены и обижены его действиями. Однако сейчас времени на эмоции действительно нет. Источник Sky News подчеркивает, что приоритетом Елизаветы II стало оперативное разрешение конфликта в течение нескольких дней, а не недель. О таких семейных собраниях в королевской семье журналисты узнают, как правило, постфактум.

Подобная честность и открытость со СМИ впервые за долгие годы может говорить о том, что королева старается показать, будто ситуация находится под контролем, а Гарри и особенно Меган не делают все, что заблагорассудится.

Помимо желания освободиться от многих обязанностей самая скандальная пара Великобритании за последние два года обозначила свои намерения стать «финансово независимой» и проводить время не только в Англии, но и в Северной Америке.

В данный момент Меган Маркл находится в Канаде вместе с Арчи Харрисоном и двумя своими собаками, и неизвестно, планирует ли она возвращение в Великобританию в ближайшее время или же Гарри приедет к семье, когда уладит все дела с Виндзорами. Он точно останется на родине до конца следующей недели, потому что в четверг, 16 января, присутствия Гарри ожидают в Букингемском дворце, где пройдет жеребьевка перед стартом Кубка мира по регби.