Наказать Меган Маркл: Елизавета II собирает кризисный совет

Королева созывает экстренное семейное собрание в свете беспрецедентного решения герцогов Сассекских освободить позиции старших членов королевской семьи. Об этом сообщает новостной портал Sky News. На мероприятии, которое, по информации издания, состоится в Сандрингеме в понедельник, 13 января, будут присутствовать представители различных веток королевской семьи: принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассекский.

Проще говоря, бывший муж и сыновья принцессы Дианы будут предлагать 93-летней главе семейства свои варианты решения новой глобальной проблемы — как изменить давно установленный порядок в архаичной системе так, чтобы ее не развалить.

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Место проведения кризисного собрания легко объяснимо — до середины февраля Ее величество не возвращается в Букингемский дворец из своей загородной резиденции в Норфолке. Поэтому если кому-то необходимо срочное обсуждение насущного дела, он едет в Сандрингем, один из самых любимых домов королевы, находящихся в ее распоряжении. Далеко ехать не придется и принцу Уильяму, в это время года живущему в Анмер-холле, еще одной резиденции, принадлежащей короне и располагающейся всего в нескольких километрах от Сандрингема.

Авторы материала Sky News отмечают, что завтрашняя встреча родственников станет первой с момента публикации официального заявления герцогов Сассекских в среду. Неизвестно, виделся ли Гарри с родными после возвращения из Канады, где он, вопреки семейной традиции, отметил Рождество и встретил Новый год только в компании жены и своего сына Арчи.

В сообщении Меган и Гарри отмечается, что супруги не хотят отказываться от родства с Виндзорами, но видят себя в принципиально новой роли, которая якобы будет приносить пользу репутации королевы и всей семьи. Их радикальное заявление можно трактовать по-разному, но предположить, что Меган и Гарри двигало стремление ко всеобщему благу, практически невозможно. По крайней мере, они могли обсудить свои намерения с королевой и ее будущим регентом (если верить слухам). Если жители коттеджа Фрогмор и обговаривали эту перспективу с теми, кто обычно принимает решения, их беседа явно не несла конкретики. Некоторые эксперты даже предположили, что королева отдельно просила любимого внука временно не сообщать о своих намерениях публично.

Сложно даже представить масштаб недовольства «старших» Виндзоров, который обрушился на 35-летнего герцога — инсайдеры рассказывали таблоидам, что сразу после выхода того несогласованного ни с кем поста родственники принца были необычайно раздражены и обижены его действиями. Однако сейчас времени на эмоции действительно нет. Источник Sky News подчеркивает, что приоритетом Елизаветы II стало оперативное разрешение конфликта в течение нескольких дней, а не недель. О таких семейных собраниях в королевской семье журналисты узнают, как правило, постфактум.

Подобная честность и открытость со СМИ впервые за долгие годы может говорить о том, что королева старается показать, будто ситуация находится под контролем, а Гарри и особенно Меган не делают все, что заблагорассудится.

Помимо желания освободиться от многих обязанностей самая скандальная пара Великобритании за последние два года обозначила свои намерения стать «финансово независимой» и проводить время не только в Англии, но и в Северной Америке.

В данный момент Меган Маркл находится в Канаде вместе с Арчи Харрисоном и двумя своими собаками, и неизвестно, планирует ли она возвращение в Великобританию в ближайшее время или же Гарри приедет к семье, когда уладит все дела с Виндзорами. Он точно останется на родине до конца следующей недели, потому что в четверг, 16 января, присутствия Гарри ожидают в Букингемском дворце, где пройдет жеребьевка перед стартом Кубка мира по регби.