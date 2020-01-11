Новый год — новые промахи: худшие платья недели

Сара Поулсон

Актриса пришла на мероприятие, посвященное выходу очередного сериала на FX, в блузке и юбке из круизной коллекции Miu Miu, которые идеально отображают образ посредственной и чересчур эмоциональной американской домохозяйки. Поулсон поддерживает имидж, созданный для ее героини в сериале Mrs. America, но в этот раз воротник и юбка-солнце не сыграли ей на руку. Блузка с короткими пышными рукавами визуально укоротила ее руки, а чересчур плотный для сочетания хлопок добавил непозволительный объем в области талии. Дело вовсе не в том, что звезде «Американской истории ужасов» нужно сбросить вес, а только в простой истине — плотные материалы несовместимы с ковровыми дорожками, сколько бы часов вы ни проводили в спортзале.

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Сальма Хайек пришла на благотворительный ивент, проходивший в нью-йоркском ресторане Cipriani 8 января. Актриса выбрала сияющее серебряное платье Jonathan Simkhai с длинными рукавами, категорически не подходившее ее росту и комплекции. В насколько плачевном состоянии должна находиться самооценка женщины, чтобы та забыла про все свои пропорции только ради того, чтобы надеть платье, разве что в теории способное сделать кого-либо моложе. Разочаровывающий образ был дополнен туфлями Gucci на платформе.

Джоди Комер

Мы прекрасно знаем, что наряды с церемонии «Золотой глобус» получают слишком много незаслуженного внимания, но все же открытие сезона наград в киноиндустрии пришлось именно на начало этой недели, так что проигнорировать его невозможно. Это десятилетие большинство знаменитостей в Голливуде определенно решило начать с классической ноты, чтобы не вызывать нежелательные негативные отзывы, но кто-то захотел выделиться из толпы и прогадал. К сожалению, одним из модных провалов ковра с зелеными кустами в качестве фона стала, как правило, невероятно стильная звезда сериала «Убивая Еву».

Если быть точнее, за модой следила ее героиня в шоу, но после окончания съемок стилистов решили не распускать, и все шло благополучно. Все изменилось, когда Комер обратилась к дому Mary Katrantzou и выбрала изумрудное платье из структурированного шелка с рукавами, напоминавшими два сдутых воздушных шарика. Аксессуары были способны добить не хуже ее героини — социопатичной наемной убийцы.

Ярко-желтый клатч из страусиных перьев и бисера и атласные босоножки оттенка сумасшедшей фуксии с блестящими пряжками.

8 января знаменитость выгуляла в Нью-Йорке тот самый наряд, который ваша классная руководительница берегла для корпоратива на 8 марта. Черное платье-палатка с розоватыми цветами и страусиными перьями, наверняка приятно щекотавшими Бэрримор лодыжки, дополнили еще и бордовой накидкой, которая бы никогда не увидела свет, если бы мир был не так жесток. Конечно же, подчеркнуть талию чем угодно, кроме черной веревки в двумя кисточками на конце, оказалось категорически невозможно. Говорить об ошибках стилистов в этом контексте попросту не приходится, потому что здесь их отсутствие в жизни актрисы не нуждается в подтверждении. Может быть, Дрю Бэрримор работает со специалистами перед крупными мероприятиями, но когда на улицах посменно дежурят папарацци, позволять себе подобную небрежность чревато последствиями.

Кайли Дженнер

На этой неделе миллиардерша, уделяющая куда больше внимания покупке машин, нежели приобретению человеческой одежды, выложила в соцсети фотографию в ярко-оранжевом облегающем комбинезоне. Предмет гардероба вызывал куда больше ассоциаций с майкой для игры в баскетбол или экономичной многоразовой сумкой для продуктов, чем с тем, что принято носить на работу, но поклонники 22-летней Кайли Дженнер никогда не обращали внимание на подобные тонкости и в этой области 2020-й уже не стал временем для перемен. Предпринимательница подписала снимок словами «Чистка шкафа», и мы надеемся, что эта вещь будет продана (если младшая Дженнер не просто выбрасывает старую одежду) кому-то менее публичному, а средства с ее продажи отправятся вслед за миллионом долларов, пожертвованным ей благотворительным организациям Австралии.