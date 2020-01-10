Помогли, кто чем может: звезды спасают Австралию от пожаров

Лесные пожары, в течение нескольких месяцев бушующие в Австралии, не оставили выбора многим мировым знаменитостям: январь 2020 года оказался тем переломным моментом, когда молчать о происходящем на континенте, не проявляя участия, стало признаком душевной черствости. Звезды Голливуда массово сообщают о пожертвованиях, переведенных на борьбу со стихией и ее последствиями.
Цифры, которые приводят специалисты, действительно пугающие. Около миллиарда погибших животных, миллионы выгоревших гектаров земли, уничтоженные тысячи домов. Более 20 человек погибли в огне. В этой ситуации, разумеется, те, кто может себе позволить расстаться с определенной суммой денег, считают необходимым это сделать. Тем более, что их к этому призвал австралийский актер Рассел Кроу, не приехавший на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в США, поскольку остался в Австралии защищать свою семью от стихии – его дом в Новом Южном Уэльсе, больше всего страдающем от пожаров, был затронут огнем еще в ноябре прошлого года.
Воззвание Рассела Кроу зачитала со сцены Дженнифер Энистон – актер заявил, что пожары стали следствием изменения климата и призвал беречь планету.
В первую очередь, разумеется, деньги на борьбу со стихийным бедствием переводят знаменитые уроженцы Австралии. Так, певица Кайли Миноуг, которая недавно стала лицом австралийского туристического бренда и снялась в рекламном ролике, продающем красоты этой страны, перечислила $500 тыс. спасателям, борющимся со стихией.
Звезда «Тора» и «Мстителей» австралиец Крис Хемсворт пожертвовал $1 млн и записал видео, в котором призвал других сделать то же самое.
Уроженка австралийского Квинсленда Марго Робби также заявила, что передала часть своих средств на борьбу с пожарами — она не уточнила сумму, но для привлечения внимания опубликовала свою детскую фотографию, снятую на австралийской ферме. Не стала оставаться в стороне и австралийка Николь Кидман — вместе с мужем Китом Урбаном она перечислила $500 тысяч.
К австралийцам присоединяются и звезды-американцы. Например Кайли Дженнер перечислила в помощь континенту $1 млн – это произошло после того, как ее подвергли жесткой критике в соцсетях из-за публикации в Instagram-сториз ног в тапочках с норковым мехом. Другие звезды не руководствуются чувством вины, но отправляют деньги конкретным организациям на определенные цели.
Так, организация Леонардо Ди Каприо Earth Alliance («Альянс Земли») направила $3 млн Австралийскому фонду дикой природы, телеведущая Эллен ДеДженерес написала в Twitter, что уже помогла пожарным службам Нового Южного Уэльса, австралийскому «Красному кресту» и центру WIRES, который занимается спасением животных, а певица Пинк рассказала в Twitter, что перечислила $500 млн австралийским пожарным.
Певец Элтон Джон и музыкальная исполнительница Селена Гомес, между тем, пожертвовали Австралии весьма крупные суммы, но не стали указывать, какой именно организации они пойдут. Легендарный исполнитель из Великобритании перечислил $1 млн. Его молодая коллега из США — $2,2 млн.
В России тоже звучат голоса знаменитостей, призывающих обратить внимание на беду Австралии.
Весьма болезненно воспринимает происходящее телеведущая Регина Тодоренко, опубликовавшая в Instagram призыв обратить внимание на пожары и помочь, кто чем может. «Может, уже хватит просто выкладывать посты о том, как мы соболезнуем, а начать предпринимать что-то? Я знаю, что среди вас есть люди, которые готовы помочь нашей экосистеме. На следующем фото все справки и пароли помощи Австралии. Мы живем на одной планете, где все взаимосвязано! Давайте помогать друг другу!» — обратилась она к подписчикам.
С таким же воззванием обратилась к подписчикам украинская коллега Регины Тодоренко Леся Никитюк — тоже ведущая передачи «Орел и решка». «Почти 30% коал погибли, потому что медленные зверушки не смогли покинуть пламя», — написала телезвезда и, как и Регина Тодоренко, приложила список организаций, которым можно перечислить деньги на спасение Австралии.