Помогли, кто чем может: звезды спасают Австралию от пожаров

Лесные пожары, в течение нескольких месяцев бушующие в Австралии, не оставили выбора многим мировым знаменитостям: январь 2020 года оказался тем переломным моментом, когда молчать о происходящем на континенте, не проявляя участия, стало признаком душевной черствости. Звезды Голливуда массово сообщают о пожертвованиях, переведенных на борьбу со стихией и ее последствиями.

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Цифры, которые приводят специалисты, действительно пугающие. Около миллиарда погибших животных, миллионы выгоревших гектаров земли, уничтоженные тысячи домов. Более 20 человек погибли в огне. В этой ситуации, разумеется, те, кто может себе позволить расстаться с определенной суммой денег, считают необходимым это сделать. Тем более, что их к этому призвал австралийский актер Рассел Кроу, не приехавший на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в США, поскольку остался в Австралии защищать свою семью от стихии – его дом в Новом Южном Уэльсе, больше всего страдающем от пожаров, был затронут огнем еще в ноябре прошлого года.

Воззвание Рассела Кроу зачитала со сцены Дженнифер Энистон – актер заявил, что пожары стали следствием изменения климата и призвал беречь планету.

Last year I had the incredible opportunity of visiting some of the many beautiful places in my homeland for the first time.

Returning home to such devastation throughout much of the country is heartbreaking. pic.twitter.com/5RWYZDQyBg — Kylie Minogue (@kylieminogue) 6 января 2020 г.

В первую очередь, разумеется, деньги на борьбу со стихийным бедствием переводят знаменитые уроженцы Австралии. Так, певица Кайли Миноуг, которая недавно стала лицом австралийского туристического бренда и снялась в рекламном ролике, продающем красоты этой страны, перечислила $500 тыс. спасателям, борющимся со стихией.

Звезда «Тора» и «Мстителей» австралиец Крис Хемсворт пожертвовал $1 млн и записал видео, в котором призвал других сделать то же самое.

Уроженка австралийского Квинсленда Марго Робби также заявила, что передала часть своих средств на борьбу с пожарами — она не уточнила сумму, но для привлечения внимания опубликовала свою детскую фотографию, снятую на австралийской ферме. Не стала оставаться в стороне и австралийка Николь Кидман — вместе с мужем Китом Урбаном она перечислила $500 тысяч.

К австралийцам присоединяются и звезды-американцы. Например Кайли Дженнер перечислила в помощь континенту $1 млн – это произошло после того, как ее подвергли жесткой критике в соцсетях из-за публикации в Instagram-сториз ног в тапочках с норковым мехом. Другие звезды не руководствуются чувством вины, но отправляют деньги конкретным организациям на определенные цели.

Так, организация Леонардо Ди Каприо Earth Alliance («Альянс Земли») направила $3 млн Австралийскому фонду дикой природы, телеведущая Эллен ДеДженерес написала в Twitter, что уже помогла пожарным службам Нового Южного Уэльса, австралийскому «Красному кресту» и центру WIRES, который занимается спасением животных, а певица Пинк рассказала в Twitter, что перечислила $500 млн австралийским пожарным.

Певец Элтон Джон и музыкальная исполнительница Селена Гомес, между тем, пожертвовали Австралии весьма крупные суммы, но не стали указывать, какой именно организации они пойдут. Легендарный исполнитель из Великобритании перечислил $1 млн. Его молодая коллега из США — $2,2 млн.

В России тоже звучат голоса знаменитостей, призывающих обратить внимание на беду Австралии.

Весьма болезненно воспринимает происходящее телеведущая Регина Тодоренко, опубликовавшая в Instagram призыв обратить внимание на пожары и помочь, кто чем может. «Может, уже хватит просто выкладывать посты о том, как мы соболезнуем, а начать предпринимать что-то? Я знаю, что среди вас есть люди, которые готовы помочь нашей экосистеме. На следующем фото все справки и пароли помощи Австралии. Мы живем на одной планете, где все взаимосвязано! Давайте помогать друг другу!» — обратилась она к подписчикам.

С таким же воззванием обратилась к подписчикам украинская коллега Регины Тодоренко Леся Никитюк — тоже ведущая передачи «Орел и решка». «Почти 30% коал погибли, потому что медленные зверушки не смогли покинуть пламя», — написала телезвезда и, как и Регина Тодоренко, приложила список организаций, которым можно перечислить деньги на спасение Австралии.