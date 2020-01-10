Дом и охрана: Меган и Гарри хотят жить на деньги британцев

Заявляя 8 февраля о своем отказе от королевских обязанностей, Меган Маркл и принц Гарри обозначили, что собираются стать «финансово независимыми». Герцоги Сассекские подчеркнули, что они решили отказаться от финансирования из Суверенного гранта — то есть денег, которые ежегодно выделяются от лица Елизаветы II ее ближайшим родственникам из фонда, куда поступают деньги британских налогоплательщиков. Однако это не значит, что спровоцировавшая переполох в королевской семье пара перестанет обременять британских налогоплательщиков: Меган и Гарри уже озадачили своими требованиями государственные структуры.

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Пересмотреть свои отношения с герцогами Сассекскими придется, прежде всего, Скотленд-Ярду — как сообщает Daily Mail, пара уже потребовала, чтобы полиция по-прежнему обеспечивала ее охрану, на которую уходит около 1 млн фунтов стерлингов в год уже сейчас: 600 тыс. тратится на зарплату телохранителей, а еще 400 тыс. — на оплату перелетов, проживания и питания сотрудников охраны герцогов Сассекских. При этом охранять их нужно везде, где бы они ни находились — как в Великобритании, так и за рубежом.

Намерение Меган и Гарри активно перемещаться между двумя континентами, проводя много времени в Северной Америке, создает проблему для Скотленд-Ярда, которую он пока не решил.

Как сообщил источник в полиции изданию Evening Standard, в меняющихся условиях систему работы придется пересмотреть.«Если герцоги Сассекские планируют жить за границей, а не просто наносить зарубежные визиты, это потребует гораздо больше ресурсов. Это должен будет одобрить и подписать комиссар. И нет гарантии, что это будет предоставлено», — сказал собеседник издания. Требование герцогов Сассекских при этом может быть расцененное как несправедливое сыном Елизаветы II принцем Эндрю — с тех пор, как его отстранили от королевских полномочий в связи со скандалом с Джеффри Эпштейном, он оплачивает свою охрану самостоятельно, а его дочерей Беатрис и Евгению регулярно критикуют за то, что они пользуются услугами охраны, оплаченными из налогов британцев.

Не стоит также думать, будто, зажив своей жизнью, Меган и Гарри снимут квартиру или купят дом, как рядовые жители Великобритании — они уже заявили, что намерены сохранить предоставленный им королевой Елизаветой II коттедж Фрогмор в Виндзоре. Трудно забыть о скандале, которым сопровождалась реставрация особняка. В прошлом году Меган и Гарри настойчиво не хотели жить в Кенсингтонском дворце, где им изначально было отведено место, поэтому королева отдала им принадлежащий Виндзорам дом неподалеку от Лондона. Однако это оказалось щедрым даром не с ее стороны, а от британской публики, всего отдавшей за ремонт примерно 3 млн фунтов.

В своем последнем заявлении супруги обозначили намерение оставить собственность в своем распоряжении, чтобы у них было «место, которое можно назвать домом в Великобритании» — при этом 9 января источники рассказали газете The Times, что у пары могут потребовать выплачивать бабушке Гарри аренду за имущество.

Отказ от денег из Суверенного гранта не означает, что Меган Маркл и принц Гарри останутся без источников дохода. Дело в том, что у бывшей актрисы и пока еще наследного принца остается герцогство Корнуэльское. Доходы от собственности на этой территории, формально принадлежащей принцу Чарльзу и оценивающейся в £1,2 млрд, принц Уэльский перечисляет своим сыновьям. В прошлом году наследник престола отдал £4,9 млн из этих средств Уильяму и Гарри — точная сумма перевода каждому неизвестна, но принято считать, что младшему сыну досталось чуть меньше половины. Если верить герцогам, именно из этой суммы выплачивалось 95% зарплаты сотрудникам их офиса, а остальные 5 — из королевских средств. Однако разговоры о том, что доходы от герцогства должны принадлежать не одному из Виндзоров, а государству, идут уже много лет, так что этот источник можно назвать абсолютно независимым с большой натяжкой.

Помимо этого, у Гарри есть наследство, оставленное покойной матерью. Его оценивают в £20 млн, а также существует завещанная ему сумма в £7 млн от прабабушки принца, королевы-матери, отдавшей эту сумму в трастовый фонд в 1994 году.

Меган и Гарри смогут, помимо всего прочего, прилично зарабатывать — им уже предрекают ежегодный доход в десятки миллионов долларов, если они выберут модель, к которой пришла бывшая президентская чета Обама, то есть будут произносить речи, писать книги и заключать договоры с телевизионными компаниями.

Возможно, бывшая мисс Маркл захочет вернуться к работе над своим блогом об образе жизни The Tig, который ей пришлось закрыть после того, как прессе стало известно о ее романе с принцем в 2016 году — на нем, по данным Daily Mail, она зарабатывала по 61 тыс. фунтов в год. Хороший доход им принесет и сувенирная продукция — в Великобритании продаются записные книжки, обувь, пижамы с изображением пары, которые уже принесли, по данным того же издания 30 млн фунтов Гарри и 4 млн — Меган.