Последняя легенда: умер Жак Дессанж

Во Франции умер один из самых знаменитых парикмахеров в мире: в возрасте 94 лет ушел из жизни основатель косметической марки и известной сети салонов имени себя Жак Дессанж. Его не стало поздно вечером 7 января – утром 8-го смерть Дессанжа подтвердили французским СМИ представители основанной им группы компаний Dessange International.

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Имя Жака Дессанжа известно не только благодаря сети салонов и косметический марке — в 60-е годы он был любимым стилистом звезд французского кино и эстрады, а в 80-е популярность у женщин завоевала придуманная им еще в конце 40-х стрижка coiffé-décoiffé – легкая, слегка небрежная.

Жак Дессанж (при рождении – Юбер) появился на свет 5 декабря 1925 года в деревушке Суэм в регионе Солонь в центральной Франции. Детство его было вполне безоблачным – единственный сын отца, знаменитого в своем регионе парикмахера, и матери, державшей закусочную, он ни в чем не нуждался. «Отец поставил передо мной выбор — либо нормальный колледж в Роморантене, чтобы я стал учителем, либо семинария, чтобы я стал священником, — вспоминал о своей юности Дессанж. — Но я избежал и того, и другого, слава богу!» И действительно, по вечерам отец учил юного Юбера стричь — в 20 лет тот решил, что освоил профессию парикмахера, и уехал в Париж.

В столице Дессанж не сразу нашел работу — в дамские салоны его не брали, потому что он не умел накладывать шиньоны и делать укладку в стиле 40-х при помощи начесов и огромного количества лака для волос.

Но в конце концов к нему проникся симпатией знаменитый парикмахер Луи Жерве – и в 1947-м пригласил его на работу и позволил укладывать клиентов более свободно. Именно тогда Дессанж изобрел coiffé-décoiffé и обзавелся богатыми и знаменитыми клиентками — он работал с манекенщицами домов Dior и Carven и стриг молодых певиц — Франс Галль, Шейлу, Дани.

В 1954 году Дессанж, который к этому времени уже избавился от имени Юбер, стал парикмахером, который специализировался на работе со знаменитостями. Благодаря знакомству с Коринн де Буасьер, занимавшейся связями с общественностью звезд кино и шоу-бизнеса, Дессанж свел знакомство с Бриджит Бардо – ему предстояло стать не только ее мастером, но и работать с Джин Сиберг, Джейн Фондой, Сильви Вартан, Жанной Моро, Марлен Дитрих, Лиз Тейлор, Авой Гарднер. А сама Коринн де Буасьер стала женой Жака Дессанжа.

В семье родились два сына – старший, Сирил, и младший, Бенджамин. Вскоре после рождения второго ребенка, правда, Жак Дессанж и Коринн де Буасьер развелись, мальчики остались с матерью и крайне редко виделись с отцом. Несмотря на это, во взрослом возрасте они оба начали принимать участие в работе компании отца. Эта история закончилась серьезным конфликтом отца и сына.

Дело в том, что в 2004-м любимый парикмахер французских знаменитостей передал управление компанией Dessange International Бенджамину Дессанжу. В 2008-м – на тот момент в мире было 1600 парикмахерских салонов, носящих имя основателя, из них 370 находились во Франции – основатель компании решил продать ее инвестиционному фонду за 40 млн евро. Ему пообещали, что он сможет заниматься рекламой, креативным руководством – одним словом, продолжит работать над творческим процессом, получая зарплату в 300 тысяч евро в год. Однако, оказалось, что 83-летнего Жака Дессанжа вскоре стали отстранять от дел.

В 2011-м 85-летний Дессанж устроил скандал — он публично обвинил сына в заговоре, написал текст на 48 страниц, разослал его по салонам, рассказал всем, что у него отобрали компанию.

Жак Дессанж устраивал публичные ссоры на глазах молодой жены Салли – уроженки Тайваня на 40 лет младше него, которая молча улыбалась, пока муж выяснял отношения с сыном.

Бенджамин Дессанж не стал давать конфликту юридический ход. Но общаться отец и сын перестали, хотя жили в имении в департаменте Луар и Шер в соседних домах.