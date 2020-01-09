Намек на Илона Маска: фанаты обсуждают беременность Граймс

Эпатажная канадская певица Граймс опубликовала в Instagram и Twitter снимок с намеком на беременность, который сложно назвать тонким. Поклонники таким заявлением однозначно шокированы: в данный момент 31-летняя звезда встречается с 48-летним основателем SpaceX Илоном Маском, у которого уже есть пятеро детей.

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Граймс, чье настоящее имя — Клэр Буше, намекнула подписчикам на беременность в своем фирменном стиле. Певица поделилась откровенным снимком, на котором она позирует с обнаженной грудью, прикрытой заплетенными косами. На фотографии также виднеется округлившийся живот с прифотошопленным изображением эмбриона. Примечательно, что фотографировал Граймс известный художник Эли Рассел Линнетц, который ранее также снимал обнаженную Леди Гагу, Кармен Электру и других звезд.

Смелая фотография певицы, на которой были видны ее соски, довольно быстро исчезла из Instagram. Согласно одной из версий, снимок удалили модераторы, поскольку он противоречит политике соцсети. Cейчас там менее провокационный снимок, однако соски Граймс в комментариях под этим постом обсудить все же успели. Некоторые подписчики похвалили звезду за то, что она не зацензурила свою грудь.

«Сначала я думала о том, чтобы подвергнуть фото цензуре, <…> но фотография выглядит намного менее дикой без сосков», — прокомментировала Граймс.

Однако большинство участников обсуждения фотографии привлекла другая фраза: звезда написала, что она — «being knocked up», что переводится как «быть изнуренной» и «чувствовать себя уставшей», а также имеет сленговые значения «быть обрюхаченнной» и «залететь».

«Быть обрюхаченной — очень дикое и воинственное состояние. <…> Большинство моих друзей сказали не публиковать их [снимки], поэтому на мне сработала реверсивная психология. Я изучила свой стыд и поняла, что это какая-то внутренняя ненависть к себе, чтобы чувствовать себя некомфортно в своем теле», — рассказала Граймс в подписи под фото.

Такой комментарий певицы к снимку заставил еще больше поклонников думать о том, что она несомненно беременна. Однако официального подтверждения или опровержения того, что Граймс и Илон Маск ждут ребенка, ни от знаменитостей, ни от их представителей пока что не поступало.

Публикация аналогичного фото сохранилась в Twitter, поскольку в этой соцсети на контент накладываются менее жесткие ограничения. В аккаунте Граймс в Twitter все еще можно взглянуть на ее эпатажные снимки, а также прочитать, что об этом думают подписчики. Рады этой новости далеко не все.

«Если Граймс действительно беременна, то ребенка назовут как-то вроде Çë||eßtįæL B€*^Ng?» — шутит один из пользователей над чудаковатой парой.

Однако некоторые считают, что на фотографии нет никаких признаков грядущего пополнения в паре, и радоваться или расстраиваться пока что рано.

«Граймс просто выпячивает живот, как пятилетние дети, когда они хотят казаться беременными», — отметил другой пользователь.

О новом романе Илона Маска стало известно в мае 2018 года. Впервые вместе со своей новой спутницей миллиардер появился на публике на ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке. На бал, темой которого в этот год была связь моды и католической религии, Маск надел пришел в костюме, напоминающем облачение священника, а на белом смокинге красовался значок с символикой Tesla. Колье с такой же символикой на это мероприятие надела и Граймс.

Как отмечали USA Today, роман Илона Маска и Граймс начался благодаря шуткам про искусственный интеллект: в одном из своих твитов Маск объединил название мысленного эксперимента «Василиск Роко» с названием стиля рококо.

Однако оказалось, что каламбур «василиск рококо» Граймс придумала еще за несколько лет до этого. Маск обнаружил эту шутку в клипе Граймс на песню Flesh Without Blood, главную героиню которого звали Василиск Рококо. Миллиардер решил написать певице, и та обрадовалась, что он стал одним из немногих, кто понял ее юмор.