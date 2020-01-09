«Королева в ярости»: что будет с Меган и Гарри

Официальное заявление Меган Маркл и принца Гарри об отказе от своих королевских обязанностей, опубликованное в Instagram в среду вечером, стало большой неожиданностью для их поклонников, прессы и, скорее всего, Елизаветы II. О том, что это может произойти, рассуждали многие — но никто не предполагал, что герцоги Сассекские так быстро решат отказаться от королевских полномочий.

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Пресса и пользователи соцсетей отреагировали на заявление герцогов по-разному. Разумеется, самые яркие заголовки и спекуляции можно было встретить в таблоидах вроде Daily Mirror или Daily Mail. Последний вышел в печать с герцогами на первой полосе и надписью:

«Сассексы драматично уходят с позиции старших членов королевской семьи, не сказав Ее величеству, Чарльзу или Уильяму».

На этом текст публикации, датированной 9 января, не заканчивается: «Королева в ярости, пока Гарри и Меган говорят: «Мы уходим».

В Twitter решение супружеской пары уйти с поста — и, соответственно, от давления прессы — поддержали. В частности, автор серии книг «Дневники принцессы» Мег Кабот сделала запись от лица своей героини, принцессы вымышленного государства Мии Термополис. «Заявление принцессы Мии Термополис из Женовии: «Желаю Меган и Гарри всего наилучшего. PS. Королевский дом для гостей здесь, во дворце, всегда свободен для вас», — написала она.

Эксперты по делам королевской семьи, регулярно комментирующие действия принца Гарри и Меган Маркл, считают их решение скандальным.

Британский телеведущий Пирс Морган, один из самых яростных противников герцогини Сассекской, не стал дожидаться выхода утреннего выпуска новостей и поделился с подписчиками в Twitter мнением о сложившейся ситуации. «Люди говорят, что я чересчур критично отношусь к Меган Маркл — но она бросила свою семью, своего отца, бросила большинство своих старых друзей, рассорила Гарри с Уильямом и теперь отделила его от королевской семьи. Я умываю руки», — заявил ведущий.

Королевский биограф Пенни Джунор считает, что несмотря на обещание Меган и Гарри впредь зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, британский налогоплательщик все равно «останется недоволен», поскольку все путешествия и услуги телохранителей для семьи младшего брата принца Уильяма в любом случае будут оплачиваться средствами из королевского бюджета.

В разговоре с таблоидом The Mirror Пенни Джунор сравнила поступок герцога Сассекского с тем, что сделала его мать принцесса Диана после развода с принцем Уэльским.

«После своего расставания с Чарльзом она неожиданно объявила о прекращении работы с пятьюдесятью из своих благотворительных организаций без консультаций с кем-либо», — вспомнила Джунор. Биограф подчеркнула, что все фонды, которыми занималась «народная принцесса», были в ужасе из-за столь поспешных решений: по ее мнению, делать официальное заявление без консультаций с монархом и принцем Уэльским со стороны принца Гарри и Меган Маркл тоже было слишком «стремительно», и это действие находится далеко «за пределами эксцентричности».

Разговоры о том, что случится, если герцоги Сассекские действительно не справятся с давлением прессы и уйдут со своей работы, начались в октябре 2019-го, когда Меган начала открыто жаловаться на повышенное давление СМИ. Однако как это скажется на общественной работе Виндзоров, сказать никто не решался.

Неясно, что случится с благотворительными проектами, которые курировали Меган и Гарри. Например, королевский корреспондент Камилла Томини в эфире утреннего шоу «This Morning» сказала, что, судя по заявлению герцогов, они не до конца решили, хотят ли быть членами королевской семьи.

Согласно информации на официальном сайте Виндзоров, ежегодно семья проводит более двух тысяч приемов и встреч в Великобритании и остальном мире, и чем выше статус члена семьи, тем больше мероприятий появляется в его расписании. Это обозначается не везде, но у каждого из герцогов Сассекских, как и герцогов Кембриджских, есть собственная «специализация», определяющая его повестку. Так, например, Кейт Миддлтон занимается вопросами раннего детского развития, принц Уильям отвечает за организации, выступающие за ментальное здоровье, Гарри отведена забота об экологии, а Меган ратует за гендерное равенство.

Но что происходит с благотворительной организацией, когда ее покровитель снимает с себя все или большую часть обязанностей — не совсем понятно. В октябре эксперт Джо Литтл предположил, что дела фондов могут быть переданы ближайшим членам семьи, что в несколько раз повысит нагрузку тех Виндзоров, которые решат остаться. Точно так же, как в любом офисе обязанности уволившегося сотрудника могут переложить на оставшихся: проблема только в том, что Виндзоры не могут нанять нового сына для принца Уэльского взамен того, который решил уволиться.