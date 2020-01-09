Полный отказ: Меган и Гарри надоели королевские обязанности

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, недавно вернувшиеся из шестинедельного отпуска в Канаде, объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. Они сообщили подписчикам своего Instagram-аккаунта, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке. Четких планов, однако, у пары нет — их еще предстоит обсудить со старшими Виндзорами.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица. Об этом они объявили в официальном заявлении, опубликованном в их Instagram-аккаунте в вечером 8 января.

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"After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as 'senior' members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support." - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

«Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи, и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми, продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву», — говорится в сообщении герцогов Сассекских.

Они уточнили, что отходят от дел после нескольких месяцев «размышлений и внутренних дискуссий», и рассказали, что в будущем планируют жить на несколько домов – в Великобритании и Северной Америке. При этом они заверили, что продолжат работать.

«Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына ценящим королевские традиции, в которых он был рожден, но в то же время даст нашей семье пространство для того. Чтобы сфокусироваться на новой главе, включая запуск новых благотворительных проектов», — объяснили принц Гарри и Меган Маркл.

Чем именно будут заниматься герцоги и как изменится их статус, пока не известно — они заявили, что прежде, чем поделиться подробностями с общественностью, они должны будут обсудить свое решение со старшими членами семьи — королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.

Вечернее заявление герцогов Сассекских стало официальным подтверждением слухов о том, что они могут отказаться от своих обязанностей и переехать в Северную Америку. За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с «руководством» — королевой, а также отцом и старшим братом Гарри — и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула. Однако собеседник издания уточнил, что четкого плана пока нет, и его еще только предстоит проработать.

Источник The Sun рассказал, что после недавнего возвращения из Канады после шестинедельного отпуска принц Гарри и Меган Маркл решили снова отправиться туда на несколько месяцев в ближайшее время. «Сейчас они начинают переговоры с семьей по поводу своих планов на будущее, — сказал он. – Эти разговоры находятся еще на ранней стадии. Это очень ступенчатый и серьезный процесс, через который они проходят с уважением. Но ясно, что у них есть свой уникальный путь, и они очень серьезно думают о том, каким будет их будущее».

О том, что принц Гарри и Меган Маркл вернулись из Канады, стало известно всего два дня назад, когда они посетили Канадский дом в Лондоне — герцог и герцогиня Сассекские появились на публике, держась за руки, когда шли на встречу с верховным комиссаром Дженис Шаретт в Лондоне.

Шаретт и ее заместитель Сара Фонтан Смит радушно встретили заявление герцогов о том, что они хотят поблагодарить жителей Канады «за теплое гостеприимство и поддержку», которую они получили во время своего шестинедельного отпуска. Напомним, герцоги Сассекские провели свое первое с малышом Арчи Рождество в особняке с 8 спальнями на берегу моря стоимостью 10,7 млн фунтов стерлингов.

В качестве возможных планов на предстоящие месяцы герцоги упомянули, что в этом году планируют создать королевский фонд Сассексов. Гарри также упомянул в разговоре с Дженис Шаретт, что им «предстоит очень много работы и разговоры о чем-то еще». О чем именно — становится яснее после сегодняшнего заявления герцогов.