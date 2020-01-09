Полный отказ: Меган и Гарри надоели королевские обязанности

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица. Об этом они объявили в официальном заявлении, опубликованном в их Instagram-аккаунте в вечером 8 января.

«Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи, и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми, продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву», — говорится в сообщении герцогов Сассекских.

Реклама

Они уточнили, что отходят от дел после нескольких месяцев «размышлений и внутренних дискуссий», и рассказали, что в будущем планируют жить на несколько домов – в Великобритании и Северной Америке. При этом они заверили, что продолжат работать.

«Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына ценящим королевские традиции, в которых он был рожден, но в то же время даст нашей семье пространство для того. Чтобы сфокусироваться на новой главе, включая запуск новых благотворительных проектов», — объяснили принц Гарри и Меган Маркл.

Чем именно будут заниматься герцоги и как изменится их статус, пока не известно — они заявили, что прежде, чем поделиться подробностями с общественностью, они должны будут обсудить свое решение со старшими членами семьи — королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.

Вечернее заявление герцогов Сассекских стало официальным подтверждением слухов о том, что они могут отказаться от своих обязанностей и переехать в Северную Америку. За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с «руководством» — королевой, а также отцом и старшим братом Гарри — и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула. Однако собеседник издания уточнил, что четкого плана пока нет, и его еще только предстоит проработать.

Источник The Sun рассказал, что после недавнего возвращения из Канады после шестинедельного отпуска принц Гарри и Меган Маркл решили снова отправиться туда на несколько месяцев в ближайшее время. «Сейчас они начинают переговоры с семьей по поводу своих планов на будущее, — сказал он. – Эти разговоры находятся еще на ранней стадии. Это очень ступенчатый и серьезный процесс, через который они проходят с уважением. Но ясно, что у них есть свой уникальный путь, и они очень серьезно думают о том, каким будет их будущее».

О том, что принц Гарри и Меган Маркл вернулись из Канады, стало известно всего два дня назад, когда они посетили Канадский дом в Лондоне — герцог и герцогиня Сассекские появились на публике, держась за руки, когда шли на встречу с верховным комиссаром Дженис Шаретт в Лондоне.

Шаретт и ее заместитель Сара Фонтан Смит радушно встретили заявление герцогов о том, что они хотят поблагодарить жителей Канады «за теплое гостеприимство и поддержку», которую они получили во время своего шестинедельного отпуска. Напомним, герцоги Сассекские провели свое первое с малышом Арчи Рождество в особняке с 8 спальнями на берегу моря стоимостью 10,7 млн фунтов стерлингов.

В качестве возможных планов на предстоящие месяцы герцоги упомянули, что в этом году планируют создать королевский фонд Сассексов. Гарри также упомянул в разговоре с Дженис Шаретт, что им «предстоит очень много работы и разговоры о чем-то еще». О чем именно — становится яснее после сегодняшнего заявления герцогов.