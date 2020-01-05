Одинок и сексуален: Брэдли Куперу — 45

В минувшем году у Брэдли Купера было мало шансов избежать всеобщего внимания. В начале 2019-го голливудский актер получил пять номинаций на премию «Оскар» за снятый им фильм «Звезда родилась» и спровоцировал слухи о романе с Леди Гагой. Следом оказался под прицелом таблоидов из-за расставания с супермоделью Ириной Шейк – помимо журналистов, за этой историей внимательно следили русские интернет-пользователи, переживавшие за благополучие нашей соотечественницы. И уже под конец года на экраны вышла картина «Джокер», в которой Купер выступил в качестве продюсера – и весьма вероятно, что уже в понедельник, 6 января, Купер выйдет сцену за премией «Золотой глобус», на которую «Джокер» в числе прочего, номинирован как лучший драматический фильм.

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После периода, когда его не оставляли в покое папарацци, неудивительно, что Брэдли Купер решил некоторое время держаться в тени.

Однако накануне его 45-летия, 3 января, его все же сфотографировали возле дома приятеля в Санта-Монике – подтянутым, похудевшим и одиноким. В одиночестве он приходил и на церемонию вручения наград фонда Артура Миллера в ту же пятницу – у журналистов бульварных изданий нет поводов приписывать ему новый роман.

К своему 45-летию Брэдли Купер подошел одной из самых влиятельных фигур Голливуда – актер, начинавший с ролей в сериалах (его дебютом на экране была небольшая роль в сериале «Секс в большом городе») и долгое время снимавшийся в романтических комедиях, не вылезая из амплуа доброго приятеля главного героя, предстал перед публикой в новом свете, снявшись в 2012 году в картине «Мой парень – псих», которая принесла ему номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Подлинным успехом, впрочем, стала картина «Звезда родилась» — ремейк фильма 1937 года, над которым Купер работал несколько лет. У него ушло четыре года, чтобы ради роли главного героя – знаменитого певца – научиться играть на фортепиано и гитаре и петь. Труд даром не пропал – исполнение песни «Shallow», заглавной композиции к картине, стало ключевым моментом прошлогодней церемонии вручения «Оскара» и принесло Куперу и Леди Гаге золотую статуэтку. Однако оно же породило сплетни о том, что Брэдли Купер завел роман с певицей, еще будучи в отношениях с Ириной Шейк – и актеру и Леди Гаге пришлось потратить немало сил, чтобы убедить публику: они просто весьма убедительно сыграли любовь.

Актером Брэдли Купер, уроженец Филадельфии, решил стать, когда отец показал ему картину Дэвида Линча «Человек-слон».

Учась в престижном Джорджтаунском университете, он играл в местном студенческом театре, однако не оставлял и мыслей стать дипломатом – бегло говоривший по-французски, Купер шесть месяцев провел на стажировке во французском Экс-ан-Провансе. Однако желание стать актером все же взяло верх: после окончания университета, получив степень бакалавра в области искусств, он все же поступил в актерскую драматическую школу университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Во время учебы ему пришлось подрабатывать швейцаром в отеле.

С 2001 по 2006 года Брэдли Купер снимался в сериале «Шпионка» — это был нелегкий период, когда он в какой-то момент даже решил сменить профессию, поскольку во втором сезоне его появление на экране оказалось сведено к минимуму. Это было время, когда актер страдал от алкоголизма – победить зависимость ему удалось в 2004-м, болезнь не разрушила его жизнь.

С тех пор Купер успел жениться на актрисе Дженнифер Эспозито и через полгода развестись, завести романы с актрисами Рене Зеллвегер и Зои Салданой, а также английской моделью Суки Уотрехауз, стать отцом дочери в паре с Ириной Шейк и получить множество наград и номинаций, в том числе, титул Самого сексуального мужчины планеты от журнала People в 2011 году.