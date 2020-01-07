Залезть в карман: кому понадобилась мужская неделя моды

7 января во Флоренции открывается традиционная выставка мужской одежды и аксессуаров, где свои проекты представляют как неизвестные модельеры, так и не зазнавшиеся крупные дома. Хотя Pitti Uomo проводится с 1972 года, в прошлом году специалисты уже сомневались в целесообразности такого крупного мероприятия для этого, на первый взгляд, менее прибыльного бизнеса.

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Судя по последним объявлениям крупных модных домов в 2019 году, индустрия решила оставить заботу об экологии на печальное будущее. В ноябре в Salvatore Ferragamo объявили о своем возвращении на мужскую неделю моды в Милане, которая пройдет в январе. Итальянский бренд сообщил об уходе от формата совместных показов следом за Gucci, которая также собирается представить новую коллекцию в Италии, и Givenchy. Креативный директор французской марки Клэр Уайт Келлер устроила отдельное мужское шоу всего на 36 образов во время парижской недели моды почти ровно год назад.

Когда большинство модных домов решили представлять женские и мужские коллекции только на базе наиболее популярной недели, эксперты начали интересоваться, нужны ли мужские недели моды в принципе. Особенно остро вопрос встал в Лондоне и Нью-Йорке, где дизайнеры мужской одежды не пользуются большой популярностью. Именно поэтому вслед за Bottega Veneta и Balenciaga на совместные шоу решились Burberry и Calvin Klein. К тому же уже несколько сезонов в тренде держатся даже не модели унисекс, подходящие представителям обоих полов, а «гендерно-флюидные», которые отрекаются от самой концепции пола.

Несмотря на маркетинговую выгоду и успех этих задумок у байеров и редакторов, 2020-му предрекают растущий интерес к моде именно со стороны мужской аудитории.

Дизайнеры редко способны создать позитивный хайп без выпуска новых коллекций, а полагаться на интенсивные, а не экстенсивные стратегии для увеличения своих продаж здесь не привыкли. Именно поэтому мы продолжаем видеть широту размаха у классиков вроде Chanel или Dior, которые любят демонстрировать свои круизные коллекции в самых красивых местах планеты.

Многие другие успешные бренды, вроде Versace, предпочитают полагаться на силу лидеров мнений, что работает ничуть не хуже — достаточно просто вспомнить участие Дженнифер Лопез в последнем показе марки. На сегодняшний день для подобных красивых решений, которые определенно заставят вас захотеть приобрести даже самые бесполезные вещи, необходимо выпустить новую коллекцию.

По данным аналитиков Tribe Dynamics, иногда для достижения успеха в этом нелегком деле нужен только популярный модельер во главе легендарного дома. По крайней мере, руководство Louis Vuitton точно не пожалело о решении нанять Вирджила Абло из Off-White для разработки своей мужской линейки. Благодаря спорному, но по-своему гениальному видению американца количество упоминаний бренда в соцсетях стало куда больше, чем у главного конкурента в этой отрасли — Gucci.

Еще одно исследование, проведенное на этот раз фирмой Euromonitor International, показало, что именно мужчины чаще покупают продукцию премиального сегмента. Хотя разница в цифрах по сравнению с предметами женского гардероба не так велика, рост спроса заметен. При таких перспективах уделять так мало внимания мужским вещам при показе совместных коллекций может быть чревато падением продаж. Генеральный директор выставки мужской одежды Pitti Uomo Раффаелло Наполеоне в интервью порталу Business Of Fashio подчеркнул, что проведение совместных шоу дешевле, однако «мужской одежде уделяется меньше внимания». «Когда вы совмещаете две коллекции вместе, что-то теряется», — заключил Наполеоне.

Смысл отделиться от перенасыщенной женскими коллекциями недели моды есть не только для Salvatore Ferragamo, так что в их возвращении в привычное русло несомненно есть логическая цепочка. Разумеется, если они и многие другие будут развивать мужские недели так же рьяно, как когда-то женские, все прошлогодние старания и сердитый взгляд Греты Тунберг останутся в прошлом. Больше грузоперевозок, съемок рекламных кампаний и показов на отдаленных локациях приведут только к увеличению углеродного следа человечества и приближению необратимых последствий сегодняшней экологической катастрофы.