«Мой супергерой»: поклонники ждут помолвки Кайли Миноуг

В жизни 51-летней поп-певицы Кайли Миноуг намечается событие, которое может стать первой громкой новостью наступающего 2020 года. Как сообщает австралийский таблоид New Idea со ссылкой на источник, возлюбленный артистки, 44-летний Пол Соломонс, готовится сделать ей предложение. «Пол потратился на изумрудное кольцо Cartier, — рассказал собеседник издания. — Он задаст свой вопрос в Австралии, пока они проводят каникулы с ее семьей в Мельбурне».

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Таблоид также сообщил, что изумруд — драгоценный камень, соответствующий дню рождения Кайли Минуг и что Пол Соломонс договорился с сестрой певицы Дэнни подготовить ей сюрприз.

С креативным директором журнала GQ Полом Соломонсом Кайли Миноуг познакомилась через общих друзей в феврале 2018 года – как сообщал The Sun, они сблизились к апрелю. Сейчас артистка откровенно говорит о бойфренде с журналистами и признается, что в своем возрасте чувствует себя бесконечно влюбленной. «Кто сказал, что нельзя быть сентиментальным и романтичным в зрелом возрасте? – говорила Кайли Миноуг в июне этого года The Daily Mirror. – Особенно когда ты находишь хорошую, настоящую любовь. Я чувствую себя еще более счастливой и благодарной от того, что это происходит со мной сейчас. Обо мне действительно заботятся».

О том, что она нашла настоящую любовь, Кайли Миноуг говорила и в конце прошлого года — в ноябре 2018-го певица сказала британскому телеведущему Джонатану Россу, что была невероятно удивлена, встретив свою любовь после драматичного расставания с женихом, актером Джошуа Сассом, которое произошло из-за его измены. «Все идет хорошо, все замечательно, — подтверждала певица. — Как раз, когда ты думаешь, случится ли это еще когда-нибудь, это происходит, и это удивительно».

О Поле Соломонсе Кайли Миноуг рассказывает журналистам с восхищением. «Он человек с огромным сердцем, умный, чувствительный», — говорила она, например, в интервью Glamour.

Певица, музыкальная карьера сейчас вышла на новый виток, не устает благодарить своего бойфренда за поддержку. «С точки зрения работы, прошлый год был сложным, — признавалась она в июне австралийскому изданию Daily Telegraph. — И было приятно чувствовать, что твоя половинка находится рядом. Он прилетал на несколько мероприятий, как будто мой супергерой».

Действительно, с сентября 2018-го по март 2019-го Кайли Миноуг находилась с концертным туром по странам Европы и в Австралии – ей пришлось дать 33 концерта в поддержку своего нового студийного альбома «Golden». И они дались ей нелегко – в октябре она вынуждена была отложить концерты в Дублине и Белфасте из-за инфекции, поразившей горло. За поддержку она благодарит, прежде всего, Соломонса: «Не заставляйте меня рассыпаться в комплиментах ему, — говорила она Daily Telegraph. — Он так меня поддерживает».

Еще в прошлом году таблоиды писали, что Кайли Миноуг после расставания с Джошуа Сассом не спешит заводить отношения.

Ссылаясь на источники, они утверждали, что хотя внимание Соломонса, с которым ее познакомили, ей приятно, она предпочитает не рассчитывать на то, что это серьезное. «Ни для кого не секрет, что ее очень ранило расставание, и она весьма уязвима», — говорил собеседник The Sun.

Однако прошло время, певица пришла в себя – и в июле 2018-го решилась сообщить о своем новом романе публике: она узнала о том, что Кайли Миноуг нашла новую любовь, когда певица выложила в соцсети снимок, на котором она обнимается с Соломонсом на крыше одного из зданий Нью-Йорка.