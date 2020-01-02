Бармен лучше знает: как не надо пить

Основное, о чем регулярно стараются напоминать бармены, — пейте больше воды. В идеале — 2-3 глотка чего-то безалкогольного на один глоток спиртного. Альтернативная схема — стакан воды после каждого коктейля. Это поможет избежать алкогольного отравления, звонков бывшим и конкурсам на раздевание.

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Стоит быть поаккуратнее со сладким алкоголем. Чем больше сахара в напитке, тем хуже будет с утра, предупреждает Сергей Филюков, бармен Shortlist Books&Spirits. О том, что похмелье бывает от высокого содержания сахара, напоминает и Артем Перук, сооснователь баров El Copitas и Paloma, и советует не пить ничего сладкого под конец вечеринки.

«Например, раньше было принято завершать вечер сладким ликером. Только вот три таких напитка средней крепости дают по нервной системе и по брюху очень даже сильно», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Также Артем Перук предостерегает от горьких (негрони и хэнки-хэнки) и кислых коктейлей. К последним относятся модные нынче прозрачные, кларифицированные (то есть обесцвеченные) яблочными и уксусными кислотами напитки — пунши, хайболы, гимлеты. Дело в том, что кислоты провоцируют активное выделение желудочного сока и раздражают стенки желудка. Злоупотреблять и тем более заканчивать вечеринку такими напитками точно не стоит: желудок будет продолжать свою работу во время сна, а это ни к чему хорошему не приводит.

Подобную опасность представляют и с виду безобидные коктейли, сдобренные грейпфрутовым или любым другим цитрусовым соком, — дайкири и кислые сауэры; и даже лайм, которым принято закусывать шоты текилы.

К слову, о шотах. Сергей и Артем обращают внимание: не надо заглатывать один за другим. Нужно помнить, что алкоголь усваивается в течение 30-40 минут. В праздники (и не только) главным ориентиром нужно ставить не действие алкоголя, а полученные от него эмоции. Лучше, если нравится, весь вечер цедить один коктейль, чем бегать по барам без передышки.

«Когда начнешь засыпать, последние шоты еще будут всасываться в кровь, что не нужно», — добавляет Артем Перук.

Еще один неочевидный совет от бармена El Copitas — не пить, если сомневаешься.

«Если можно не пить, не очень хочется, лучше просто не пить. Не знаю, как это работает, но организм сам подсказывает. Иногда прям хочется выпить после рабочего дня. Но если мечешься, не знаешь — надо или не надо — не пей», — отмечает Артем.

Старый добрый совет «не понижай» не работает. Однако в качестве завершающего напитка после крепкого алкоголя выбирать легкие напитки, в особенности игристое вино или коктейли с ним, точно не стоит.

Одна из самых страшных ошибок гостей — поджигать то, что поджигать не нужно, говорит Иван Гринько и загадочно молчит о «невеселых» историях, которые периодически случаются в барах из-за неудачного фокуса с поджиганием. Бармен Shortlist Books&Spirits добавляет, что поджигаемые напитки — пережитки прошлого, к тому же, стимулируют головную боль с утра.

Не стоит также забывать и об этикете и простых правилах общения с теми, кто вам наливает. «Не нужно торговаться. У каждого напитка фиксированная цена. Бар — не рынок», — подчеркивает Эрик Сапарлиев, основатель кейтиринг компании WeBar.

Он также упоминает о еще одной распространенной ошибке: «Бывает, когда гость с покерфейсом стоит у бара по 15-20 минут, пока ты бегаешь отдаешь заказы, а потом спрашивает: «молодой человек, а чего вы ко мне не подходите?» Всегда надо поднять руку, как-то поймать взгляд бармена, дать ему знак, что ты ждешь, чтобы он тебя обслужил».

Сергей Филюков напоминает, что при походе в подобные заведения всегда нужно иметь при себе наличные. В большинстве баров нет возможности оставить на чай картой, а это — львиная доля заработка барменов и официантов.

«Бывает, люди говорят, мол, извини, у меня только карта, и уходят, будто «очистились». Это раздражает, это — лицемерие. «Я бы оставил, но у меня карта, прости». Ты человеку говоришь, что можно скинуть на карту, а он берет телефон и игнорирует это», — сетует Сергей. И дает еще один важный совет:

«Прислушивайся к бармену, если он говорит, что тебе хватит. Значит, действительно хватит, ему со стороны лучше видно. Нужно доверять и быть благодарным, а не поднимать скандал, что тебе не наливают», — резюмирует Филюков.

О том, что бармену стоит довериться, говорит и Эрик Сапарлиев, подшучивая над теми, кто выбирает коктейли по цвету или стоимости: «Лучше посоветоваться с барменом, даже если денег мало. Опытный бармен обязательно поможет и с вероятностью в 90-99% подберет именно то, что вы хотели», — утверждает Сапарлиев. Он добавляет, что не стоит просить приготовить один из классических коктейлей, которых существует около 70, и удивляться, что он на вкус не такой же, как обычно мешает твой знакомый бармен. Рецептуры могут отличаться.

Об этом говорит и Мария Баренц из бара Happy End: «Бармены заинтересованы в том, чтобы сделать ваш вечер прекрасным, поэтому недоверительное отношение к бармену в хорошем заведении — главная ошибка. Не совсем корректно указывать ему, что и как делать. Это то же самое, что приходить к хирургу и говорить: «Вы мне лучше вот тут разрежьте, а это вот оставьте».

Напоследок рекомендация от Артема Перука, касающаяся любой вечеринки: «Средь шумного бала очень просто попасть под обаяние момента и натворить много глупостей, мол, один раз живем и так далее». Сюда же относится совет бартендера Максима Широкова: «Ошибки? Надеяться на то, что если ты аки рок-звезда прыгнешь с барной стойки в толпу, и тебя будут ловить. Даже если ты угостил весь бар алкоголем. Справедливости ради стоит отметить, что иногда ловят. Но верить, что так будет всегда — ошибка, поэтому не надо прыгать спиной вперед».