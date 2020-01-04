Спасение от Нового года: как похудеть после праздников

Худеем на диване

Представьте, праздники прошли, гости разъехались, а килограммы остались. Что делать? Все просто — поможет диван. Несколько легких упражнений раз в день и вы снова вернетесь в нужную форму.

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Сперва необходимо сделать разминку, чтобы не получить травму. Лягте на спину, закиньте руки за голову и потянитесь несколько раз. После этого начинайте упражнение для шеи. Для этого положите ладони под затылок, а затем по очереди поворачивайте голову к обоим плечам, напрягая шейные мышцы. У каждого плеча нужно немного задержать голову на 5-10 секунд.

Разминка закончена можно начать и что-нибудь посерьезнее — сложите руки ладонями друг к другу под подбородком, максимально разведите в стороны локти, чем дальше получится у вас отставить руки, тем больше мышц окажется задействовано. Фиксируйте руки в отведенном от груди положении на 5-10 секунд, затем возвращайте их в исходное.

Теперь в ход идут ноги: 10 раз покрутите невидимый велосипед, а затем столько же — продемонстрируйте семье «ножницы». Немного отдохнув, 10 раз поднимите прямые ноги вверх, образуя уголок. Теперь поочередно подтягивайте руками колени к подбородку (каждое колено 10 раз).

Теперь можно переходить к самой важной зоне нашего тела — прессу. Все хотят себе идеально плоский живот и кубики, но как этого добиться, если несколько дней подряд только делал, что ел?

Следует начинать с верхних мышц пресса — ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях и, положив руки под голову, как будто отдыхаем на белоснежном пляже Сиамского залива, приподнимаем верхнюю часть туловища — так, чтобы почувствовать напряжение. Только ни в коем случае не напрягайте шею, иначе вместо пресса накачаете ее. Повторите всего 10 раз.

Для того, чтобы лежа на диване качать нижнюю часть пресса, вытяните руки вдоль туловища, согните ноги и подтяните их к груди, постарайтесь приблизить колени еще ближе к подбородку, сильно напрягая нижние мышцы живота. Плечи и голову не поднимайте. За счет поочередного напряжения и расслабления мышц должны получаться раскачивания тела — 10 повторов.

Если вы все-таки не хотите сидеть дома и качаться на диване, то вспомните о прогулках на свежем воздухе. И чем они будут дольше, тем лучше. Минимум 30-40 минут ходьбы в среднем темпе послужит отличным стартом к идеальному телу. Также для нашей цели отлично подойдет бассейн.

«Приходите в форму и нагружайте себя постепенно, поскольку даже самый натренированный организм на каникулах отвыкает от ритма и расслабляется. Плавный переход от режима еда-сон к активной деятельности — залог хорошего настроения», — подтверждает в своем блоге Вероника Морель, хореограф и фитнес-тренер.

Какое оно, нормальное питание?

После праздников диетологи советуют переходить на привычную еду постепенно, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Лучший вариант — это пятиразовое питание.

Есть нужно мало, но часто, не забывать принимать витамины и ввести в рацион больше подкисленной жидкости. Это может быть чай с лимоном или просто зеленый чай. Выпивать жидкости необходимо не менее двух литров в день — это позволит избежать обезвоживания.

А еще следует на некоторое время забыть об алкоголе и различных газировках, если это не минеральная вода, заменив их соками, чаем или водой. Наверняка вам уже хочется забыть о салатах с майонезом, сладостях, булочках — обо всем высокоуглеводном, очень вкусном, но очень вредном.

Вернуть лицо в прежний вид

Отеки, шелушение и жирная кожа — это все эффект от новогодней пищи. После праздников следует дать коже небольшую передышку. Женщинам дерматологи советуют не пользоваться тональным кремом и пудрой, наносить легкий макияж или не наносить его вовсе.

От мешков под глазами поможет избавиться охлаждающий компресс. Заранее заморозьте кубики льда из зеленого чая или лимонного сока, настоя шалфея или ромашки. Приложите их к глазам и подержите некоторое время.

Также дерматологи рекомендуют очищать кожу тониками, особенно если у вас сухая и чувствительная кожа. Но не переборщите с увлажнением, особенно в холодное время года, потому что это приведет к обратному результату — высушит кожу полностью.

И еще один совет. Если утром долго не можете отойти ото сна, то лучший помощник в этом деле — контрастный душ. Главное, принимать душ не более пяти минут, при этом температура воды должна быть не выше 37 градусов. Горячая вода только расслабит и вернет в сонное состояние.