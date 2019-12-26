«Хрупкое здание»: можно ли спасти Нотр-Дам

Настоятель собора Парижской богоматери рассказал о печальных перспективах памятника архитектуры. По его словам, собор все еще настолько хрупок, что с большой вероятностью его сохранить не удастся. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Монсеньор Патрик Шове предполагает, что реставрационные работы не начнутся раньше 2021 года. А леса, в которых сейчас стоит собор, несут серьезную угрозу сводам готического памятника.

«Сегодня мы можем сказать, что есть 50-процентная вероятность того, что собор сохранится. Также существует 50-процентная вероятность того, что строительные леса упадут на три его свода, так что, как вы понимаете, здание все еще очень хрупкое», — объяснил настоятель.

«Собор будет вне опасности, когда мы снимем оставшиеся леса», — добавил Шове.

Собор XII века нуждается в реконструкции из-за апрельского пожара, в результате которого сгорела его крыша и обрушился шпиль. За отсутствием крыши, которая поддерживала массивную каменную постройку, его устойчивость обеспечивают лишь уцелевшие своды, однако и они весьма уязвимы.

Дело в том, что еще до пожара вокруг здания установили леса — 50 тысяч трубок оплели задние стены собора — многие из них были повреждены огнем. Одной из самых сложных стадий процесса расчистки собора будет удаление этих трубок без последствий. Только после снятия лесов будет возможно приступить к непосредственно к реставрации, поэтому предполагается, что этот процесс начнется не раньше 2021 года.

«После того, как строительные леса снимут, будет необходимо оценить состояние собора и количество камней, которые необходимо удалить и заменить», — рассказал настоятель.

Патрик Шове также описал свою «душевную боль» по поводу того, что Нотр-Дам не смог в этом году принять рождественские службы, впервые в момента Французской революции конца XVIII века.

По оценкам настоятеля, потребуется еще не менее трех лет для того, чтобы люди могли снова приходить в собор и чувствовать себя в безопасности, однако полное восстановление займет еще больше времени. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил цель реконструировать Нотр-Дам к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада, однако эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

Еще одна причина, по которой проводить религиозные службы в соборе Парижской богоматери в ближайшее время будет слишком опасно, — это тонны токсичной свинцовой пыли, оставшейся после пожара. Власти все еще работают над очисткой исторического памятника.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказывал, какие специалисты понадобятся французам в работе по восстановлению Нотр-Дама.

В середине ноября Швыдкой сообщал РИА «Новости», что в ближайшее время Франция пришлет России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери. Послу республики в РФ Сильви Берманн тогда заявила, что приглашение уже направлено. Однако Швыдской уточнил, что официального письма еще не поступало, хотя есть устная договоренность о том, что оно должно прийти — бумага должна стать поводом для обсуждения вопроса, в специалистах какого характера нуждаются французы.

«Я хочу, чтобы вы поняли: сейчас разрабатывается только проект восстановления памятника. Нужны люди, которые хорошо ориентируются именно в создании проектов реставрации, не непосредственно мастера-реставраторы, а именно люди, которые знают теоретические аспекты, скорее, архитекторы-реставраторы, которые к этому должны приложить руку», — объяснял Швыдкой РИА «Новости».

Сейчас туристы еще могут сфотографировать собор с близлежащих набережных, однако вблизи увидеть его каменные резные фигуры, знаменитые окна-розы и услышать органы получится нескоро. И неизвестно, получится ли вообще. Огромная площадь перед собором также забаррикадирована и в этом году простаивает в заборах — традиционной рождественской елки на ней нет, а все праздничные мероприятия перенесены в церковь Сен-Жермен-л'Оксерруа напротив Лувра.