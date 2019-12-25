Слишком громко: как Кардашьяны отметили Рождество

Если вам кажется, что масштабные рождественские вечеринки и светские приемы устраивают только политики и крупные компании, значит, вы не подписаны ни на одну из сестер клана Кардашьян-Дженнер в Instagram. Потому что ежегодно члены самого популярного клана в мире устраивают праздник в честь Рождества, за которым следят мировые СМИ.

Как правило, каждый год хозяйкой мероприятия становится та или иная сестра. В этот раз прием в своем доме устраивала самая старшая, 40-летняя Кортни, которая отличается от своих ближайших родственниц усердной заботой об экологии и любовью к органической пище и напиткам. Благодаря высокой активности сестер в соцсетях, можно рассмотреть многие детали и гостей одного из самых ярких событий сезона.

Дорожку, ведущую к парадному входу в особняк старшей сестры Ким Кардашьян-Уэст, украсили настоящими белыми свечами в стеклянных колбах, которые защищали огонь от ветра. На выстроенной по обеим сторонам декоративной лестнице стояли горшки с пуансеттией, которую также называют рождественской звездой.

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В холле гостей встречал квартет, исполнявший рождественские хоралы а-капелла в исторических костюмах, а в качестве главной декорации Кортни установила перевернутую ель.

Остальные украшения были очень традиционными, хотя горящий камин и смотрелся не совсем к месту, если учитывать погодные особенности калифорнийского декабря.

Все свободные поверхности украсили светящимися гирляндами и ветками лапника, а во дворе декораторы поставили деревянные напольные панели, небольшие кремовые козетки и сани, которые завершили, как описала это снимавшая все в свой Instagram Ким Кардашьян, «лесную» и «уютную» атмосферу. Внутри дома располагалась банкетная зона, выполненная в натуральных тонах, и сцена, где сначала выступала певица Sia (она исполняла свои главные хиты изображая игрушку в большой коробке), а затем не обошлось без хора Канье Уэста, который поет на его воскресных службах и в собственной опере.

Все сестры пришли на рождественскую вечеринку вместе со своими детьми — исключением стала лишь 23-летняя супермодель Кендалл Дженнер, которая еще не стала матерью.

Она решила не изменять фирменному сексуальному стилю и появилась в красном платье без бретелей, отороченном черным пухом.

Кайли Дженнер, в этом году получившая от журнала Forbes титул «самой молодой независимой миллиардерши», приехала к старшей сестре вместе с дочерью Сторми, которая в качестве подарка на Рождество получила игрушечный дом. Если верить сториз в Instagram, снятые счастливой молодой матерью, эта крытая площадка, расположившаяся на заднем дворе ее дома, по размеру может составить конкуренцию домам взрослых рядовых американцев.

Мать и дочь посетили вечеринку в парных изумрудных нарядах французского модного дома haute couture Ralph & Russo. Кайли дополнила свое платье, лишний раз подчеркивавшее ее не слишком изысканный вкус, бриллиантовым ожерельем с массивными изумрудами.

Если к очевидно дорогой ювелирной продукции сложно предъявлять претензии, то маникюр младшей сестры клана справедливо вызывает массу вопросов. Ее любовь к невероятно длинным накладным ногтям дошла до критической стадии — матовые зеленые ногти выглядели откровенно дешево на фоне бриллиантов и изумрудов, но девушка явно не понимала, что выдерживать весь образ в одном цвете в 2019 году не стоит. На празднике присутствовал и отец Сторми, рэпер Трэвис Скотт. Известный исполнитель закончил отношения с Кайли в этом году, но источники из их окружения утверждают, что они договорились растить дочь в полноценной семье.

Кортни Кардашьян выбрала для своего образа платье традиционного красного цвета, Хлои Кардашьян оделась в сияющий золотой наряд, но самое интересное платье было у Ким, продолжающей осваивать архивные коллекции культовых брендов. На этот раз она выбрала нежно-розовую модель с деталями в виде прямоугольных фрагментов коричневой кожи.

Пользователей сети не столько поразил оригинальный выбор Ким Кардашьян-Уэст, сколько сразу две новости про модные подарки знаменитой четы их старшей дочери Норт. Вначале смешанные чувства произвел выход 6-летней девочки с сумкой Hermes Birkin, стоимость которой оценивают примерно в $10 тысяч. Однако экстравагантной предпринимательнице удалось удивить публику еще больше, когда она продемонстрировала своим подписчикам рождественский подарок Норт Уэст.

Ким и Канье приобрели для нее на аукционе предмет гардероба ее любимого певца Майкла Джексона.

В этом жакете легендарный певец встречался с Элизабет Тейлор, но рэпера и предпринимательницу не смутила история — они даже укоротили рукава и низ вещи, чтобы Норт могла носить ее уже сейчас.