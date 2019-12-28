Часовня в Виндзоре и вилла в Италии: где играли свадьбы-2019

Ксения Собчак и Константин Богомолов

close Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак в день свадьбы в Москве, 13 сентября 2019... Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак в день свадьбы в Москве, 13 сентября 2019 года Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В сентябрьскую пятницу, 13, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Экстравагантная машина колесила по Москве с открытой задней дверью, где на месте гроба лежали молодожены.

Примечательно, что полицейские успели оштрафовать пару за несоблюдение ПДД. «Ехали непристегнутые на месте гроба», — цитировала Собчак формулировки сотрудников полиции.

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Однако катафалк был далеко не последним сюрпризом из тех, что молодожены подготовили для гостей. Не менее удивительным был наряд свидетеля, скульптора и модельера Андрея Бартенева, который прибыл на свадьбу в огромном костюме из воздушных шаров с нарисованными женскими лицами, а в самом конце торжества Собчак исполнила эротический танец с элементами стриптиза.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

close Федор Бондарчук и Паулина Андреева спустя три месяца после свадьбы на торжественном ужине Black &... Федор Бондарчук и Паулина Андреева спустя три месяца после свадьбы на торжественном ужине Black & White Gala журнала Harper`s Bazaar и компании Mercury в историческом здании отеля «Метрополь» @paulina_andreeva_official_fan/Instagram

Одна из самых закрытых свадеб светского общества вышла у режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Влюбленные зарегистрировали отношения в Москве, а торжественную часть свадьбы перенесли на родину невесты — в Санкт-Петербург. На мероприятие были приглашены около двухсот гостей, большая часть которых приехала из столицы и разместилась в пятизвездочном отеле.

Непосредственно для торжества молодожены сняли Юсуповский дворец, вошедший в историю как место убийства Григория Распутина.

Охранники постоянно прикрывали зонтами гостей, не пускали внутрь посторонних, а молодожены и вовсе зашли в помещение с черного хода, поэтому в день торжества никто так и не узнал, чья же все-таки это была свадьба.

close Регина Тодоренко и Влад Топалов Регина Тодоренко и Влад Топалов

Телеведущая и певец вступили в брак еще в октябре 2018-го, но отпраздновать свадьбу решили в июле этого года. 3 июля на вилле в Сорренто, в Италии, Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили масштабное торжество. СМИ подсчитали, что свадьба обошлась родителям полугодовалого тогда еще малыша в круглую сумму: только аренда виллы на Амальфитанском побережье стоит 150 тыс. евро в неделю @reginatodorenko/Instagram

Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко и поп-исполнитель Влад Топалов летом сыграли вторую свадьбу. В октябре 2018 года знаменитости лишь расписались и скромно отметили событие с самыми близкими, поскольку беременность телеведущей не позволяла осуществить молодоженам масштабные свадебные планы. 3 июля они все-таки закатили пышную церемонию в Италии. Среди гостей были замечены звездные друзья пары: Леся Никитюк, Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие.

Потап и Настя Каменских

close Потап и Настя Каменских Потап и Настя Каменских

23 мая 2019 года украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте «Потап и Настя» около 13 лет, сыграли свадьбу. Накануне бракосочетания Потап выпустил клип на песню «Константа», в подписи к которому рассказал о романтических отношениях с давней коллегой. На протяжении 13 лет пара не распространялась о своем романе, и только в этом году сам Потап и знакомые артистов подтвердили правдивость этих слухов.



В 2014 году Потап развелся с супругой и сопродюсером Ириной Горовой. Бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях, продолжают вместе работать и воспитывают сына Андрея, который родился 6 сентября 2008 года @kamenskux/Instagram.com

23 мая украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте «Потап и Настя» около 13 лет, сыграли свадьбу. На протяжении всего этого времени они никогда не признавались в том, что их связывают романтические отношения, и только в этом году сам Потап и знакомые артистов подтвердили правдивость этих слухов.

Накануне свадьбы Потап выпустил клип на новую песню «Константа», в подписи к которому рассказал о чувствах к давней подруге.

В день свадьбы Анастасия Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой, одетая в белое платье, она обнимает Потапа, наряженного в строгий черный костюм с бабочкой. Несмотря на многочисленные слухи о ссорах пары, сейчас у молодоженов все хорошо, они планируют завести детей.

Леди Габриэлла Винздор и Том Кингстон

close AP

Куда хотя бы один год без свадьбы Винздоров? Этой весной вышла замуж дочь принца и принцессы Майкл Кентских леди Габриэлла Виндзор. Ее избранником стал дипломат Том Кингстон.

Церемония, как полагается, прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В отличие от предыдущих королевских свадеб, это было частное мероприятие, однако множество поклонников семьи все равно пришли посмотреть на невесту и жениха. Поздравить молодоженов приехала королева Елизавета II в сопровождении многочисленных родственников — принца Гарри, герцога и герцогини Йоркских, принцессы Беатрис, принца Эдварда, принцессы Анны и других.

Маха Вачиралонгкорн и Сутхида

close Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и его супруга, генерал Сутхида Вачиралонгкорн, во время... Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и его супруга, генерал Сутхида Вачиралонгкорн, во время церемонии бракосочетания во дворце Дусит в Бангкоке, 1 мая 2019 года Bureau of the Royal Household/AP

В этом году также женился король Таиланда. Его женой стала госпожа Сутхида — генерал и начальник службы охраны, которая в прошлом была стюардессой и работала заместителем командира личной охраны короля, когда страну еще возглавлял отец Махи — король Пхумипон Адульядет.

После женитьбы Сутхида получила официальный статус королевы Таиланда.

Свадьба прошла в дворцовом комплексе Дусит незадолго до официальной коронации самого 66-летнего короля, которая состоялась в первых числах мая. Церемонию провели согласно местным традициям и законам.

Хайди Клум и Том Каулитц

close Хайди Клум и Том Каулитц Хайди Клум и Том Каулитц

О том, что 46-летняя супермодель и 29-летний музыкант официально вступили в брак, стало известно в июле, когда портал TMZ опубликовал свидетельство о браке, датированное февралем. Журналисты сопоставили факты и поняли, что когда пару видели в китайском ресторане 22 февраля, она праздновала бракосочетание. В третий раз в жизни Хайди Клум вышла замуж не в свадебном платье, а в джинсах и тунике с цветочным принтом. Жених выглядел более официально – он был в белых брюках и рубашке и в синем пиджаке. Уже в августе состоялась «правильная» свадьба: Хайди Клум и Том Каулитц все же показались перед гостями и публикой в белом платье и белом же костюме. Торжество проходило на яхте на Капри @heidiklum/Instagram

В середине августа поженились американская модель Хайди Клум и немецкий музыкант Том Каулитц. Они сыграли свадьбу в Италии, на яхте Christina O, на которой когда-то каталась бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди. На церемонию бракосочетания собрались только родные и близкие друзья пары. Вел мероприятие брат-близнец жениха и солист группы Tokio Hotel Билл Каулитц. Хайди и Том познакомились в день своей свадьбы год назад. Музыкант сделал предложение своей возлюбленной и подарил кольцо с бриллиантом в декабре 2018 года. Пара официально зарегистрировала свои отношения уже зимой 2019-го, а само торжество перенесли на теплое время года.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Звезда серии фильмов «Голодные игры» вышла замуж за арт-дилера в Ньюпорте, Род-Айленд. Несмотря на то, что фотографий со свадьбы до сих пор не появилось из-за скрытности влюбленных, инсайдеры рассказали порталам о жизни звезд, что 150 человек были приглашены в Белкорт, поместье величиной чуть больше 12 тыс. метров. На церемонии присутствовали знаменитые друзья жениха и невесты — Адель, Эми Шумер, Эмма Стоун, Эшли Олсен и Крис Дженнер. Дженнифер и Кук обручились в феврале, меньше чем через год после начала романтических отношений. Хотя они и не привыкли выставлять свои чувства напоказ, однажды Лоуренс не сдержалась и заявила, что Марони «просто самый лучший человек», которого она когда-либо встречала Instagram

Этой осенью за арт-дилера Кука Мэруни вышла замуж американская актриса Дженнифер Лоуренс. Церемония бракосочетания прошла в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда в присутствии голливудских знаменитостей.

На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были голливудские звезды: актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель, комик Эми Шумер, мать-основательница клана Кардашьян Крис Дженнер и многие другие.

Лоуренс надела на торжество платье от модного дома Dior, лицом которого она является, и, конечно же, не забыла про невероятное помолвочное кольцо с гигантским бриллиантом.

Ники Минаж и Кеннет Петти

close Ники Минаж и Кеннет Петти Ники Минаж и Кеннет Петти

В октябре также поженилась пара, которая очень долго скрывала свои отношения, а когда о состоявшейся свадьбе стало известно, многие поклонники не могли поверить в то, что это наконец-то не шутка. 36-летняя рэп-исполнительница Ники Минаж вышла замуж за коллегу, малоизвестного в России 41-летнего Кеннета Петти. Никакими фотографиями с праздника таблоиды так и не смогли обзавестись, поэтому им, как и простым смертным, осталось довольствоваться фото кружек и бейсболок с надписями «жених» и «невеста» в Instagram @nickiminaj/instagram

В июне внезапно стало известно, что узами брака себя связала рэперша Ники Минаж: она вышла замуж за скандального музыканта Кеннета Петти, который имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования. Сначала в эфире своего шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1 она назвала Петти своим «мужем» и заявила, что они с возлюбленным получили свидетельство о браке. Затем Минаж опубликовала у себя в Instagram видео, в котором показала кепки с надписями «Невеста» и «Жених», подписав его «Оника Таня Минаж-Петти», с намеком на прибавку в виде фамилии мужа.

Софи Тернер и Джо Джонас

close Актриса сериала Софи Тернер и певец Джо Джонас, 2018 год Актриса сериала Софи Тернер и певец Джо Джонас, 2018 год Adnan Abidi/Reuters

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», успела в этом году выйти замуж дважды. Сначала они с Джо Джонасом — американским певцом, музыкантом и актером — тайно поженились в Лас-Вегасе, в лучших традициях спонтанных свадеб города казино, в присутствии четырех гостей. А уже летом молодожены устроили классическую свадебную церемонию во Франции, в поместье Le Château de Tourreau на юге страны. Подробности торжества остались в тайне: актриса лишь поделилась в соцсетях милыми фотографиями в белом платье.