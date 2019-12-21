Рудковская и Ко: худшие платья недели

Флоренс Пью

В начале этой недели британская актриса Флоренс Пью посетила мероприятие в нежно-розовом клетчатом платье длины миди Emilia Wickstead, дополненном белыми лодочками на низком каблуке. Девушка, сыгравшая в новой экранизации классического романа «Маленькие женщины», явно пыталась выглядеть очень женственно, но ее внешний вид производил смешанное впечатление. Скорее всего, дело в конструкции платья с акцентом на плечах и треугольным разрезом посередине туловища, лишившим Флоренс малейшего намека на вторичные половые признаки в виде груди.

Мы понимаем, что у клейкой ленты, которой многие знаменитости подтягивают себе грудь для позирования фотографам, есть достаточное количество недостатков, но возможно здесь стоило принести естественность в жертву красоте.

Не спасла ситуацию и «гулька» из тугого волосяного жгута, сооруженная на голове знаменитости. Количество подобных разобранных пучков на красных ковровых дорожках за прошедший год превысило все допустимые масштабы, и едва ли эту тенденцию можно будет, по новогодней традиции, оставить в старом году, как и все остальные плохие воспоминания и ситуации.

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Совершенно невозможно оправдать и наличие темной помады в абсолютно дневном образе без единого намека на готичность — ни единого аксессуара не говорило о том, что нам собирались продемонстрировать принцессу гранжа.

Яна Рудковская

Пока Ксения Собчак призывала всех женщин за 40 не публиковать обнаженные фотографии после того, как увидела голую попу Оксаны Лаврентьевой в Instagram, на этой неделе в Москве прошло благотворительное мероприятие фонда Натальи Водяновой. Одной из организаторов стала Яна Рудковская, отличающаяся непреодолимой любовью к непривлекательным предметам гардероба, которую можно назвать действительно уникальной, учитывая количество ее ежегодных поездок в модные столицы. На торжественном вечере одна из самых известных отечественных продюсеров появилась под елками в Доме Пашкова в праздничном бордовом платье Dior.

Даже если не обращать внимание на тот факт, что под высокой талией наряда можно было спрятать беременность примерно двумя детьми, не заметить очевидные недостатки лифа без бретелей и рукавов было крайне сложно. Объемная завязанная штора должна была добавить дополнительного объема верхней части тела, но пошив топа не принес ничего хорошего — Рудковская так плотно прижимала руки к туловищу на всех фотографиях и видео, что их объем визуально увеличился примерно в два раза.

Отдельные болевые ощущения провоцировала сумка жены Евгения Плющенко, на которой было большими буквами написано, что ее дизайн принадлежит дому Christian Dior. Почему-то расстаться с ридикюлем даже для фотосессии постоянная героиня светской хроники не в состоянии,

и поэтому она каждый раз напоминает пассажира общественного транспорта, который скорее покинет вечеринку, чем оставит свои личные вещи без присмотра.

Кейти Холмс

В этом году образы актрисы стали большой радостью для редакторов модных СМИ — очевидно, новые стилисты решили сделать из бывшей жены Тома Круза новую икону стиля, и она медленно, но верно подбирается к нынешнему статусу Селин Дион. Однако в жизни каждого человека, следующего за модой, наступают провалы, и чем смелее была затея, тем больнее падать.

На этой неделе Холмс вышла из дома в большом коричневом пальто с текстурой плюшевого медведя, кожаной черной юбке и самых настоящих зебровых ботильонах Khaite, ради которых в модной индустрии раньше держали драматичное прилагательное «чудовищные». Низкий изогнутый каблук и причудливый мысок не в состоянии сделать ноги носящего их даже мало-мальски привлекательными. Можно сколько угодно слушать истории о том, что эта обувь обладает характером, но если она вам нравится и вы всерьез хотите сказать «это так плохо, что даже хорошо», можете быть уверены — вам успешно промыли мозги.