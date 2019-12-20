«Многое упускают»: что Виндзоры едят на Рождество

Бывший шеф-повар Елизаветы II Дарен МакГрейди поделился с журналистами меню монарха для рождественского стола в Сандрингемском дворце. 57-летний кулинар сравнил Рождество в Сандрингеме с военной спецоперацией — в интервью порталу Yahoo Style UK он рассказал, что для того, чтобы событие прошло безукоризненно, требуются месяцы подготовки.

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Известно, что королева предпочитает проводить рождественские каникулы в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк вместе с ближайшими родственниками. В интервью МакГрейди раскрыл предпочтения членов королевской семьи на Рождество.

По его словам, Виндзоры не отличаются специфическим вкусом и едят все то же самое, что и обычные граждане Великобритании. Повар отметил, что они предпочитают банальную индейку с запеченным картофелем или пюре, жареные каштаны, брюссельскую капусту, а на десерт выбирают традиционный пудинг.

Дарен МакГрейди подчеркнул, что порядки за королевским столом остаются викторианскими даже в отсутствие гостей и журналистов — никаких высоких стульчиков и детского криков. По установленным правилам, младших членов семьи обычно кормят отдельно от остальных в королевской детской. Однако малолетние Виндзоры, включая троих детей герцогов Кембриджских, будут есть те же блюда, что и взрослые.

В дополнение к составленному меню и обслуживанию рождественского вечера сотрудники любимой загородной резиденции королевы должны были позаботиться о том, чтобы у каждого человека, проживающего в округе Сандрингем, на столе стояли традиционные праздничные блюда. Помимо этого штату поваров приходилось создавать меню для королевских корги.

Персонал, который готовил пищу для королевы и ее приближенных, хорошо осведомлен о некоторых ограничениях. Главным правилом на протяжении столетия остается табу на чеснок. По воспоминаниям бывшего шеф-повара Букингемского дворца Джона Хиггинса, королевская семья совершает большую ошибку, исключив ингредиент из всех своих рецептов. В разговоре с The Kitchn Хиггинс признал: «Елизавета II — чудесная женщина, королевская семья — прекрасные люди, но они многое упускают, убрав чеснок из своего меню. Что будет, если все-таки добавить чеснок? Предполагаю, что в противном случае вы получите королевскую отрыжку».

В остальном королевская семья любит блюда с незатейливыми вкусами и без «пахучих» ингредиентов. Что касается именно Елизаветы II, для нее под запретом оказались такие продукты, как рис, картофель и макароны — королева соблюдает низкоуглеводную диету. Известным фактом о Виндзорах на протяжении многих лет остается их приверженность к употреблению чая с традиционными маленькими сэндвичами с огурцом. По просьбе Елизаветы II с них всегда срезают хлебную корочку.

Другое необычное правило касалось приготовления еды для корги, которых члены королевской семьи решили больше не заводить после смерти последнего пса из помета. Однако когда с королевой еще жили не менее легендарные чем она сама собаки, монарх внимательно следила за тем, чем и как их кормят. Хиггинс рассказал, как однажды вместо того, чтобы нарезать мясо кролика для корги на ровные кусочки, он провернул его через мясорубку, но такой расклад не удовлетворил его работодателей.

«Королева попросту отослала блюдо обратно на кухню, и мне пришлось готовить все заново», — вспоминал экс-шеф Елизаветы II.

Повар подчеркнул, что пудинг нельзя назвать любимой сладостью Ее величества. По его словам, она с большим удовольствием ест манго, шоколад и все десерты, где он становится ключевым компонентом — в особенности шоколадный мусс, шоколадный бисквитный торт и пирожные с шоколадным ганашем.

Троих членов королевской семьи будет заметно не хватать на праздновании классического Рождества в этом году — герцогов Сассекских и их сына Арчи Харрисона. Вместо этого семья проводит шестинедельный отпуск в Лос-Анджелесе вместе с матерью Меган Маркл Дорией Рагланд, но о точных перемещениях четы таблоидам пока не известно.

Как объяснил инсайдер порталу UsWeekly, молодые родители собираются сделать этот праздник особенным для своего первого ребенка: «Поскольку это первое Рождество Арчи, они хотят, чтобы оно было действительно особенным».