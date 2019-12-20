«Она же не темнокожая»: в сети критикуют фото Кардашьян

Ким Кардашьян обвиняют в культурной апроприации из-за слишком темного цвета кожи на обложке журнала 7Hollywood. Близкий к звезде реалити-шоу источник в своих комментариях Page Six убеждал, что Кардашьян вовсе не стремилась к тому, чтобы быть похожей на афроамериканку.

Реклама

Обычно в таких скандалах все списывается на проблемы с освещением на съемочной площадке:

«Это освещение делает ее более темной конкретно на этом изображении», — рассказал инсайдер, принимавший участие в модной фотосессии, где супруга Канье Уэста позировала в архивной коллекции авторства французского модельера Тьерри Муглера. Собеседник издания добавил, что на многих других фотографиях со съемки кожа Ким выглядит более естественной, но при этом не стоит забывать, что ее кожа смуглая от природы.

«Люди так быстро находят негатив во всем и часто забывают, что у нее армянские корни», — отметил источник издания. Представители 7Hollywood, в свою очередь, не дали никаких официальных комментариев на эту тему.

Шквал критики обрушился на 39-летнюю знаменитость сразу после публикации обложки зимнего номера журнала 7Hollywood в Instagram: пользователи мгновенно заметили явный перебор с загаром, макияжем или ретушью (или всем вместе) и принялись массово обвинять Ким Кардашьян в блэкфейсе — оскорбительном приеме, когда белые люди раскрашивают лица и имитируют афроамериканцев.

«Что с цветом? Она же не темнокожая, это совершенно неприемлемо», — написал один из подписчиков под фото.

Подобные комментарии посыпались и на аккаунт 7Hollywood в соцсети, а сами фото также были выставлены на суд подписчиков модного сообщества Diet Prada. Однако пока по количеству лайков лидируют комментарии в духе: «Расслабьтесь, это просто автозагар». Большая часть комментаторов не увидели ничего криминального, но посоветовали Ким в следующий раз быть аккуратнее.

Блэкфейс на обложке — распространенное явление, которое каждый раз проходит примерно по одному и тому же сценарию. Никто из команды, работающей над обложками, в упор не замечает откровенного перебора с легким эффектом загара, журнал выпускает отретушированный снимок, сполна получает гневных комментариев в соцсетях, а затем, как правило, извиняется. В сентябре аналогичная история произошла с Дженнифер Энистон и ее фотографией на обложке InStyle.

Этот выпуск журнала был посвящен серии съемок, вдохновленной известными работами моделей 1960-х и 1970-х. Для него Дженнифер Энистон повторяла образ немецкой модели Верушки фон Ледорф, однако то ли визажисты, то ли ретушеры издания переборщили с загаром и слишком затемнили светлый цвет кожи актрисы.

«Видите? Там, в «Друзьях», были темнокожие люди!» — прокомментировал фотографию один из пользователей Twitter с отсылкой на популярный ситком, который критиковали за отсутствие разнообразия в актерском составе.

Сотни комментаторов назвали образ Энистон расистским. В свою очередь представители InStyle заверили, что фото актрисы — ничего более, чем попытка повторить образ смуглой модели Верушки, но при этом так и не уточнили, из-за чего кожа Энистон оказалась такой темной на снимке.

В прошлом году извиняться за фото на обложке пришлось супермодели Джиджи Хадид. Ее загар на обложке выпуска итальянской версии журнала Vogue также расценили как оскорбительную культурную апроприацию.

На снимке чересчур загорелая Джиджи Хадид сидит на коленях у манекенщика Джастина Мартина. После публикации фото обложки по обыкновению опубликовали в Instagram, и Джиджи столкнулась с массовыми нападками. Модель попросили объяснить излишнее пристрастие к фотошопу или бронзерам, поскольку ее светлая от природы кожа не смогла бы стать такой темной даже после ежедневных походов в солярий или активного пляжного отдыха.

«Зачем нанимать темнокожую модель, если можно раскрасить полностью тело и лицо Джиджи, чтобы она выглядела темной», — саркастически отмечали в комментариях.

В связи с этим издательскому дому Conde Nast, выпускающему Vogue, пришлось сделать официальное заявление: «На протяжении своей истории Vogue Italia уважала и приветствовала творческий подход приглашенных фотографов. В нашей последней истории с обложки работы Стивена Кляйна идея была в том, чтобы создать пляжный образ со стилизованным бронзирующим эффектом, — говорилось в сообщении. — Мы понимаем, что результат спровоцировал некоторую дискуссию среди наших читателей, и мы искренне сожалеем, если он оскорбил кого-либо».

Супермодель также не осталась в стороне и решила прояснить ситуацию. Она выложила фотографию, которая была сделана сразу после той самой съемки с тем же макияжем, чтобы подписчики увидели, что после использования бронзера она выглядит лишь слегка загорелой. В тексте публикации она отметила, что к тому, как обрабатывается и используется ее фотография, она не имеет никакого отношения. «Моя работа заканчивается, когда я выхожу из студии», — написала Джиджи.