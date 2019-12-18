«Вынужденный алкоголизм»: за что россияне не любят Новый год

Одна пятая жителей России не любит новогодние праздники из-за лишних трат, пробок и суеты: к такому выводу пришел сервис путешествий Туту.ру, подготовивший отчет для РИА «Новости».

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В преддверии праздников аналитики сервиса провели исследование среди 4,4 тысячи россиян. В ходе опросе выяснилось, например, что запах мандаринов сильнее всего вызывает новогоднее настроение — он действует мощнее, чем брызги шампанского. А многочасовая подготовка к праздничному застолью радует россиян больше, чем недолгая речь президента и бой курантов.

«При этом примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос: «Что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение?», примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе», — прокомментировали результаты опроса представители сервиса, уточнив, что ответы о недостатках праздника дала четверть респондентов.

Еще 16% от «недовольных» отметили, что предпочли бы отказаться от праздника из-за лишних трат на подарки, праздничный стол и торжественные наряды.

Еще 15% из этой категории негативно относятся к запуску петард и других громких фейерверков и почти столько же участников опроса не любят главный праздник зимы за переедание, «вынужденный алкоголизм» и пробки на дорогах. Также 8% респондентов отметили, что страдают от слишком затянувшихся каникул и встреч с родственниками или странными гостями.

Неудивительно, что новогодние праздники не любит каждый пятый россиянин, ведь длительные каникулы посреди зимы на самом деле могут оказаться не слишком приятными. Объективно новогодние праздники заставляют нас тратить очень много времени, денег и здоровья, и этого практически невозможно избежать. Обязательно придется подольше постоять в пробках, купить подарки родственникам, чтобы не обижались, и пережить пару застолий с друзьями и корпоратив, чтобы не сочли тебя занудой.

Самое страшное начинается уже за две-три недели до окончания года, когда загруженность дорог, в особенности в столице, повышается на 1-2 балла относительно среднего значения для сезона. Все стремятся завершить важные дела до Нового года и ездят по магазинам в поисках подарков, поэтому особенно крупные пробки могут образовываться вблизи крупных торговых центров. Прибавить к этому немного снега или, как в этом году в Москве, дождя, — и получатся суровые десятибалльные пробки.

В самих торговых центрах выстраиваются не менее серьезные заторы. Так или иначе россияне откладывают покупку подарков и продуктов для праздничного стола на последние и предпоследние выходные перед Новым годом.

Потратить на все это добро придется немало: согласно новому исследованию консалтинговой компании Deloitte, средний россиянин планирует потратить на приближающийся 2020-й в среднем 19,3 тыс. руб. Опрос проводился в восьми странах Западной и Восточной Европы, в том числе в России.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом ожидаемые расходы выросли на 14%. Тогда россияне собирались потратить в зимние каникулы 16,9 тыс. руб., однако фактический бюджет, по информации Deloitte, оказался выше — 18,3 тыс. руб, передавало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Также ожидается, что в этом году у нас потратят на новогодние подарки больше, чем на еду и напитки впервые за пять лет — 46% против 43%. Россия практически сравнится с Западной Европой, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета, отмечается в исследовании.

Примечательно, что среди вариантов подарков по популярности лидируют наименее желаемые позиции — это конфеты, шоколад, косметика и парфюмерия. За этими категориями следуют деньги и подарочные сертификаты, а вот некогда популярные в качестве подарков смартфоны и прочие серьезные гаджеты опустились на последнее место в рейтинге: дарить дорогое нынче немодно, да и невыгодно.