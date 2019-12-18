Выбор США: Малыш Йода обошел сына Меган Маркл

Первенец герцогов Сассекских не стал самым популярным младенцем в интернете. Вопреки ожиданиям тех, кто пристально следил за жизнью принца Гарри и Меган Маркл в этом году, их сын Арчи Харрисон стал третьим самым частым запросом на родине его матери.

Поисковая система Google опубликовала рейтинг самых часто задаваемых ключевых слов с США за уходящий год, и, в числе прочих, обнародовала топ-10 детей, которыми интересуются больше всего. В списке перед ребенком бывшей актрисы и младшего сына принцессы Дианы оказалась детская песня «Baby Shark» о маленькой акуле, ставшая вирусной в этом году. Первое место досталось одному из самых популярных персонажей конца 2019-го — Малышу Йоде из саги «Звездные войны».

Впрочем, можно сказать, что Арчи, которого в запросах называли просто «королевским ребенком», стал самым популярным настоящим младенцем уходящего года среди американских пользователей. Это также значит, что преодолеть общественную любовь к мемам в США не способен даже долгожданный ребенок одной из самых популярных пар в мире.

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В подборку самых интересных американцам детей также попали дети Ким Кардашьян-Уэст, дочь Карди Би, ребенок исполнителя Trey Songz, отпрыск телеведущего Энди Коэна.

Скорее всего, Арчи Харрисон, родившийся в Великобритании, занимает третье место только среди американцев. Члены королевской семьи держали майские роды Меган Маркл в таком большом секрете, что когда о появлении мальчика сообщили в социальных сетях, публика в Великобритании и странах Британского содружества захотела узнать о ребенке как можно больше. Однако герцоги Сассекские решили дать своему ребенку нормальное детство без вмешательства папарацци и вызвали тем самым волну народного недовольства.

Отчасти чрезмерная эмоциональность прессы и британских телеведущих вроде Пирса Моргана объяснялась дорогостоящим ремонтом коттеджа Фрогмор, собственности Елизаветы II в Виндзоре, где меньше двух лет назад располагались квартиры служащих Букингемского дворца.

Как и все действия, организованные короной, реставрация здания и последующий ремонт с привлечением модных декораторов и современных дизайнеров проводились за счет средств налогоплательщиков.

В середине июня официальные представители дворца рассказали, что масштабная переделка обошлась гражданам Великобритании в $3 млн. На фоне этого частные крестины наследника принца Гарри в личной часовне королевы казались издевательством — все поклонники семьи Виндзоров привыкли платить за «шоу», но Меган и Гарри решили не выполнять свою часть негласного договора.

В то время издание Daily Telegraph опубликовало материал, автор которого заявил, что родители «не могут требовать приватности для Арчи, и в то же время просить граждан спонсировать образ жизни их семьи». В результате корреспонденты мировых СМИ так и не смогли узнать, какие друзья герцогов Сассекских стали крестными родителями лорда Маунтбеттен-Виндзора.

Скорее всего, желание оградить сына от папарацци принадлежало не только его матери — когда принц Гарри комментировал постоянную критику в адрес своей жены, он негативно высказался в адрес сотрудников таблоидов. По словам младшего брата принца Уильяма, преследования со стороны прессы стали для него больной темой еще с детства, когда он увидел, как журналисты дискредитировали образ его матери в своих материалах. Смерть принцессы Дианы стала причиной его проблем с ментальным здоровьем, о которых он рассказал после многолетней работы со специалистами.

О характере ребенка, которому еще не исполнился год, известно не так уж и много, но зато он уже путешествует. В сентябре он посетил первое официальное мероприятие — встречу с архиепископом Кейптауна Десмондом Туту во время королевского тура герцогов Сассекских по странам Африки. В возрасте четырех месяцев Арчи Харрисон стал самым молодым представителем королевской семьи, посетившим прием. В присутствии журналистов принц Гарри отметил, что маленький ребенок «уже к этому привык».