Нужна женщина: кто поднимет с колен британских лейбористов

После провала Лейбористской партии на выборах в Великобритании ее главу Джереми Корбина ждут нелегкие времена. Соратники по партии недовольны его поведением – и ждут от него извинений за то, что после того, как партия потеряла 60 депутатских мест в палате общин, ее председатель не обратился к участникам предвыборной гонки ни со словами сожаления, ни с благодарностью — он только лишь сказал, что времена лейбористов еще придут.

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Пока что для них — худший период с 1935 года.

Джереми Корбину еще придется некоторое время нести ответственность за положение партии — однако совсем недолго: в следующем году он уйдет со своего поста. Судя по прогнозам букмекеров, сменит его, скорее всего, женщина: издание The Mirror уже назвало имена кандидатов – из пяти имен в нем четыре женских и одно мужское.

Ребекка Лонг-Бэйли

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Одним из наиболее вероятных преемников Корбина сейчас называют его ближайшую соратницу Ребекку Лонг-Бейли – она горячо поддерживает нынешнего председателя партии, поэтому считается, что она будет следовать политике, предложенной им.

Бывшая агент Национальной службы здравоохранения, 40-летняя Ребекка Лонг-Бэйли сейчас занимает пост министра по делам бизнеса, энергетики и промышленности в теневом правительстве Корбина. Британские СМИ уже сообщают, что она намерена претендовать на роль главы Лейбористской партии, но официально об этом объявлено еще не было.

Ребекка Лонг-Бэйли — уроженка Олд-Траффорда в Большом Манчестере: она происходит из семьи католиков ирландского происхождения.

В юности она перепробовала много работ — трудилась в ломбарде, наблюдая за людьми, попавшими в трудную ситуацию, работала в колл-центре. Высшее образование Ребекка Лонг-Бэйли получила в Университете Манчестера, где она изучала политику и социологию.

В 2015 году Ребекка Лонг-Бэйли стала членом парламента – она сменила другую женщину-лейбористку, Хейзел Блирз. В том же году она вошла в ближний круг Корбина и заняла место министра финансов в теневом кабинете. Многие эксперты предсказывают, что именно она сменит нынешнего главу лидера лейбористов.

Анджела Райнер

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Близкая подруга и соратница Ребекки Лонг-Бейли – министр образования теневого кабинета Анджела Рэйнер. Она тоже собиралась выставить свою кандидатуру на выборы председателя Лейбористской партии, но, как во вторник рассказали британские СМИ, уже договорилась, что в случае победы подруги станет вторым человеком. 39-летняя Рэйнер – тоже родом из Большого Манчестера. По профессии она – социальный работник: она освоила ее после того, как в возрасте 16 лет покинула школу из-за беременности и впоследствии поступила в колледж, где изучила язык глухих. После этого Рэйнер состояла в совете по делам нуждающихся, сделала карьеру в профсоюзе UNISON.

Как и Ребекка Лонг-Бэйли, в парламент Анджела Рэйнер попала, когда ей пришлось заменить ушедшего на пенсию депутата-лейбориста – она заняла кресло Дэвида Хейза от избирательного округа Эштон-андер-Лайн. На выборах 2017 года она сохранила свое место.

Министром образования теневого кабинета оппозиционной партии Рэйнер стала в 2016-м году.

Анджела Рэйнер с 2010 года замужем за главой профсоюза UNISON Марком Рэйнером. Она воспитывает троих сыновей: благодаря старшему из них, родившемуся, когда ей было 16, два года назад Рэйнер стала бабушкой.

Лайза Нэнди

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40-летняя Лайза Нанди — еще одна вероятная кандидатка на пост главы лейбористов — родом из Манчестера. Склонность к политической деятельности заложена, вероятно, в ее ДНК: дед Лайзы Нанди по материнской линии, Фрэнк Байерс, был депутатом парламента от Либеральной партии, а ее отец Дипак Нанди – известный ученый, марксист по убеждениям.

Лайза Нанди закончила в 2001 году университет Ньюкасла, где изучала политику, и получила диплом магистра в Лондонском университете Бикберк в той же области. В британском парламенте в качестве представителя Лейбористской партии она оказалась в 2010-м, победив в избирательном округе Уиган, где баллотировались тогда только женщины. В 2012-м она была министром теневого правительства по делам детей, в 2013-м – министром по благотворительной деятельности.

Ее уже несколько раз прочили на роль главы Лейбористской партии, но каждый раз она отказывалась.

При этом Нанди считается в рядах лейбористов жесткой противницей Джереми Корбина – она даже признавалась, что ее пугала реакция соратников по партии, когда они узнавали, что Нанди не поддерживает лидера.

Джесс Филлипс

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Мать двоих детей, 38-летняя Джесс Филлипс –— тоже из семьи политически активных родителей. «Расти с моим отцом – все равно что расти с Джереми Корбином», — признавалась она. Дело в том, что отец члена Лейбористской партии, возглавлял конфедерацию Национальных служб здравоохранения и Трастового фонда охраны душевного здоровья Южного Бирмингема. Мечтой детства Джесс Филлипс было стать премьер-министром Великобритании.

Джесс Филлипс — самая убежденная феминистка в рядах Лейбористской партии, но жесткая позиция регулярно создает ей проблемы.

Например, в 2015 году она взорвала британские соцсети, высмеяв попытку консерватора Филипа Дэвиса ввести наряду с Международным женским днем Международный мужской. В своей речи депутат говорил о домашнем насилии, которому подвергаются мужчины, недостатке образования у представителей рабочего класса, о том, что переживают мужчины во время судебных процессов об опеке над детьми. Однако Джесс Филлипс только смеялась ему в лицо.

«Вам придется извинить меня за смех, — сказала она Дэвису. – Как единственная женщина в этом комитете я могу сказать, что каждый день – это Международный мужской день».

Из-за своих резких высказываний Филлипс часто становится объектом травли в интернете. В 2015 году, например, она получила шквал угроз изнасилования из-за ее позиции по Международному мужскому дню. В 2016-м она призналась СМИ, что в ее офисе организовали «паническую комнату», куда она может спастись в случае нападения.