Опасности застолья: какие блюда лучше не есть на Новый год

К новогоднему столу лучше всего подавать нежирные и легкие блюда, советует Роспотребнадзор. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, оно рекомендует жителям России отказаться от майонеза и масляных заправок, поскольку жирные майонезные соусы дают сильную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Угощений предлагается делать немного, к примеру — легкие зеленые салаты из свежих овощей. Обычно новогоднее застолье проходит ночью, когда организм привык отдыхать и пищеварение замедлено. Поэтому перегружать себя не стоит.

Мясные блюда лучше готовить из птицы, кролика, нежирных сортов рыбы — например, из трески, судака или речных рыб. Вместо жареного предпочтение стоит отдавать вареному и тушеному мясу.

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Кроме того, на столе должны быть фрукты и овощи — они помогут запустить деятельность желудочно-кишечного тракта и облегчить процесс переваривания пищи.

Сырые продукты без термической обработки лучше не употреблять, отмечают в Роспотребнадзоре. Опасность могут таить немытая зелень, а также замороженная рыба-строганина, грозящие человеку паразитами — гельминтами — или кишечной инфекцией, то есть дизентерией и сальмонеллезом.

В преддверии новогодних праздников специалисты не перестают давать россиянам советы по поводу организации новогоднего стола. Так, диетологи уже рассказали РИА «Новости», что блюда лучше всего выбирать, руководствуясь «средиземноморской диетой». Чрезвычайно важны «хорошие» жиры, полезные для человеческого организма — то есть полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в рыбе, орехах, растительных маслах и авокадо.

На столе обязательно должны быть овощи. Например, салаты — их лучше всего заправлять постным маслом, неплохо добавить к ним и ломтики рыбы. Жирное мясо, опять же, есть не стоит. Наконец, соусы лучше делать дома самостоятельно. Пару лет назад Роспотребнадзор среди самых вредных продуктов новогоднего стола назвал «многокомпонентные, заправленные майонезом и сметаной салаты».

Также опасность отравления могут представлять кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студень и шаурма.

В начале декабря диетолог Мария Дубская рассказала «Пятому каналу»,

какие продукты — наиболее вредные, но популярные в канун Нового года. Пальма первенства в антирейтинге досталась все тому же майонезу. Лучше заменить этот соус нежирным греческим йогуртом без добавок, отметила специалист.

На втором месте — шампанское. Пузырьки игристого вина могут раздражать желудочно-кишечный тракт, стимулируя чувство голода и открывая прямой путь к перееданию и несварению.

На третьем месте — жирное мясо и колбаса, а также свиная ветчина. Эти продукты часто используют для приготовления салата «оливье», но лучше все же использовать мясо птицы — тем более, что в оригинальном дореволюционном рецепте салата никакой колбасы не было.

Четвертое и пятое места «расстрельного списка» заняли соленья и сладости. Маринованные и соленые овощи противопоказаны тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, а также вредны для гипертоников и сердечников. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение только свежим овощам.

Сласти в новогоднюю ночь тоже отнюдь не самое полезное кушанье. Десерты лучше оставить на утро, а вечером накануне есть фрукты.

В декабре 2018 года Роспотребнадзор посоветовал россиянам не вредить здоровью и не проводить всю новогоднюю ночь за столом и перед телевизором, поглощая еду. Лучше вместо этого устроить для гостей конкурсы, потанцевать или погулять на свежем воздухе.

Кроме того, ведомство рекомендовало не покупать «с рук» продукты домашнего приготовления, чтобы избежать отравлений. Надзорный орган призвал

не садиться за праздничный стол голодным и не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин.

Было высказано и альтернативное мнение. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам не стоит ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь. По его словам, если у человека нет заболеваний, он может позволить себе любую пищу.

«Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно», — сказал Тутельян. Он отметил, что при этом нужно ограничивать себя в потреблении спиртных напитков.