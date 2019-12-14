Россиянка впереди украинки: чем завершился конкурс «Мисс Мира»

В Лондоне объявили победительницу конкурса «Мисс Мира 2019»: новой королевой красоты стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх — корону на голову победительницы надела ее предшественница, «Мисс Мира 2018» мексиканка Ванесса Понке.

Два месяца назад 23-летняя Тони-Энн Сингх заняла первое место на национальном конкурсе красоты на Ямайке, получив право представлять страну в Лондоне.

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Однако она вот уже 14 лет живет в США и успела закончить там Государственный университет Флориды, где изучала психологию и проблемы женщин, а также выполняла обязанности президента Ассоциации студентов стран Карибского бассейна. Впрочем, она наверняка продолжит образование, поскольку хочет стать врачом.

Как говорится на сайте конкурса, в свободное время Тони-Энн Сингх снимает ролики для видеоблога, занимается благотворительностью, кроме того, она любит готовить и петь. Свои вокальные данные девушка продемонстрировала и в Лондоне, исполнив на конкурсе талантов песню Уитни Хьюстон.

Конкурс «Мисс Мира» проходил в 69 раз — и Тони-Энн Сингх стала четвертой уроженкой Ямайки, победившей в нем. Второе место в этот раз заняла представительница Франции Офели Мезино, а на третьем оказалась Суман Рао из Индии.

«Мисс Мира 2019» стал удачным и для России: Алина Санько, представляющая нашу страну, заняла 11 место. В Лондон она прилетела еще 22 ноября. «Здесь очень красиво, — написала она тогда в своем Instagram. — Я хочу гулять, наслаждаться здешними видами, хочу быть здесь. Я представляю Россию — самую большую страну в мире. Я очень горда этим фактом. Сделаю все возможное, чтобы хорошо выступить».

Алина Санько — уроженка города Азова Ростовской области. Она уже три года живет в Москве — учится на архитектурном факультете Государственного университета по землеустройству по специальности «архитектурная среда». Кроме того, девушка работает моделью и снимается в рекламе.

Алина Санько, получившая в этом году титул «Мисс Россия», должна была представлять нашу страну и неделю назад, когда в США проходил конкурс «Мисс Вселенная». Однако организаторы национального соревнования отказались от участия в проходившем в американской Атланте международном конкурсе — дело в том, что они слишком поздно получили информацию о времени и месте проведения «Мисс Вселенной» и сочли, что финалы конкурсов практически накладываются один на другой, так что у Алины не будет времени на то, чтобы подготовиться к обоим и получить визу в США. В результате девушка из Ростовской области смогла войти в список 12 финалисток «Мисс Мира».

Украинка Маргарита Паша, имя которой было в преддверии конкурса сопряжено с рядом нескольких скандалов в родной стране, заняла в итоге 37 место.

В начале октября стало известно, что харьковчанка отказалась давать интервью одному из телеканалов на украинском языке, из-за чего программа не вышла в эфир. Ситуацию девушка объяснила в соцсетях: она написала, что прямого отказа говорить по-украински не давала, но ей действительно было проще говорить по-русски из-за переутомления. «У меня непрерывно эфиры на украинских телеканалах, фотосессии, интервью, безумное количество мероприятий, где я обязана присутствовать, затем длительные совещания с комитетом конкурса, согласования графиков на следующий день и так до поздней ночи», — посетовала Паша. В таком состоянии ей было сложно формулировать мысли на украинском.

При этом Маргарита Паша продолжила настаивать на своем праве говорить на том языке, на котором ей удобно. «Я имею право излагать свои мысли, на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!), если кого-то не устраивает — отписываемся», — заявила девушка в Instagram, продублировав сообщение на украинском.

Еще один скандал, связанный с Маргаритой Пашой, разразился на Украине, когда 24-летняя модель неожиданным образом ответила на вопрос журналистов о том, кому принадлежит Крым.

«Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям», — сказала Паша. Она добавила, что у нее осталось много детских воспоминаний об отдыхе на крымских курортах, и призналась, что в Феодосии живет ее сестра.