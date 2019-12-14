Жираф и мусорный мешок: худшие образы недели

Rita is literally Melman from Madagascar pic.twitter.com/LUwuKbkEn1 — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) December 14, 2019

В поисках худшего наряда одного мероприятия или целой недели на британскую певицу всегда можно положиться — Рита Ора почти всегда выглядит так, будто она уже несколько лет не может отдать своим стилистам крупную сумму, взятую в долг.

На прошедшей неделе исполнительница позировала на красной ковровой дорожке в ансамбле авторства французского модного дома Guy Laroche и была похожа на геометрическую версию костюма жирафа из мультфильма «Мадагаскар». До этого неповторимого эффекта удалось пасть благодаря облегающему коричневому платью с белыми узорами и ничуть не уступающим по степени абсурда высоким сапогам в тон.

Платье обладало нетривиальным декольте, которое оголяло половину ребер певицы, пресс и верхнюю часть ягодиц.

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Помимо этого у наряда, заканчивавшегося чуть выше колена, отсутствовал один рукав. Сапоги без совершенно необоснованных прорезей тоже не обошлись — производители открыли мысок и сделали из переда подобие босоножек, а каблук был представлен, разумеется, танкеткой. Единственной нормальной фотографией Оры можно назвать только кадр, для которого уставшие от общего образа папарацци сняли ее крупный план. И даже на этой фотографии своеобразная корона из волос отвлекает внимание от черных с золотом стрелок.

If Bellatrix raised Hermione Granger pic.twitter.com/iUsQimnFqS — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) December 14, 2019

С большой болью в сердце можно рассматривать плод экспериментов звезды «Гарри Поттера» с персональным стилем. За насилие над общественным чувством прекрасного в вечер презентации ее нового фильма, экранизации классического романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», отвечал дом Balenciaga.

Все же странно видеть Уотсон, которая уже много лет не в состоянии избавиться от привычек и поведения Гермионы Грейнджер, в черном мешке, отороченном порванной вуалью (очевидно, она осталась у марки с последнего сезона, когда маркетинговый отдел хоронил свои надежды на выручку).

Чтобы у нас точно не осталось сомнений в том, что Эмма искренне пытается показаться непривлекательной женщиной, верхняя часть «мешка» была заправлена в один из бархатных ботфортов, ставший брюками. Зачем на премьере фильма о событиях времен Гражданской войны в США понадобился этот ни к чему не ведущий протест против «системы», мы поймем явно нескоро.

Марго Робби

Medusa vibes for Margot over there pic.twitter.com/i96CqvyzbN — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) December 14, 2019

Многолетний контракт австралийской актрисы с Chanel на долгое время сделал ее достаточно непримечательной, хоть и элегантной посетительницей светских мероприятий в вещах из кутюрной коллекции марки. Вероятно, наряды культовых французов Робби решила оставить на сезон наград и вместо этого обратиться к итальянцам Giambattista Valli перед премьерой своего нового фильма «Скандал».

Никаких намеков на сценарные повороты в фильме об увольнении директора корпорации Fox News из-за обвинений в харассменте на ковровой дорожке не было. Образ Робби, только вышедшей из модной тематики 70-х вместе с окончанием пресс-туров фильма «Однажды в Голливуде», создавал определенный дискомфорт. Актриса пришла на мероприятие в воздушном лиловом платье с несколькими слоями плиссированной юбки, делавшей ее похожей на медузу. По нашему убеждению, подходящая одежда не должна вызывать ассоциации с представителями фауны, даже если эта фауна морская, и девушку не может оправдать старинное и ложное высказывание о том, что «на красивых все красиво».

what the actual fuck pic.twitter.com/jU0RtnUBgo — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) December 14, 2019

Еще одна знаменитость, изменившая своим работодателям на этой неделе, — ирландская актриса, исполнившая одну из главных ролей в «Маленьких женщинах». На премьеру в Париже 25-летняя девушка, уставшая от собственных обязательств перед Gucci, выбрала неоднозначный наряд британского модельера Galvan. Двухцветное платье с полупрозрачными красными кружевными элементами содержало намеки на японский стиль, но в культурной апроприации печальное подобие дизайнерского образа обвинить сложно, потому что оскорбить данное творение может только ответственных за этот модный провал.