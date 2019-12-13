«Не Суперженщина»: Меланью Трамп ругают за бальное платье

В четверг, 12 декабря, Белый дом устроил традиционный Бал конгресса в честь приближающегося Рождества. Дональд Трамп подвел небольшие итоги и пообещал американским гражданам счастливый 2020 год. Сопровождавшая его первая леди формально была хозяйкой приема, который состоялся в Большом фойе резиденции президента.

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В качестве наряда на светское мероприятие Меланья Трамп выбрала платье ливанского модного дома Reem Acra из свадебной коллекции, вещи из которой принято надевать либо по случаю собственной церемонии бракосочетания, либо на другие не менее важные праздники.

Закрытое платье молочного оттенка отвечало всем стандартам дипломатического этикета, а также подходило под выбранную первой леди тему украшения Белого дома в тематике «Дух Америки». Ее решение нельзя назвать беспрецедентным с модной точки зрения. Сейчас множество знаменитостей, не стремящихся оголяться на красных ковровых дорожках, выбирают произведения именно ливанских домов за оригинальный пошив и простые, но запоминающиеся дизайнерские решения. Распространенный прием при создании скромных вечерних нарядов — конструирование подобия кейпа, который «усложнит» образ и при этом закроет плечи.

Yuri Gripas/Reuters

Лаконичный белый цвет разбавили крупные серебряные стразы по краю «накидки». Вполне возможно, что стилист первой леди хотел сделать ее похожей на традиционного рождественского ангела, которым у многих христиан принято завершать украшение елки. В своей речи Дональд Трамп поздравил свою жену, но не за модный выбор (президент достаточно редко комментирует внешность супруги), а за украшения для резиденции, которые не смогли раскритиковать те, кто раньше с нетерпением ждал очередного провала бывшей словенской модели.

После выражения благодарности вице-президенту Майку Пенсу за то, что тот смог прийти, Трамп заметил: «Я хочу поздравить Меланью с такой прекрасной работой над декорациями». Однако количество хейтеров госпожи Трамп давно превысило адекватную отметку, и в раздел комментариев в Twitter пришли пользователи, решившие осудить выбор супруги президента США несмотря ни на что.

По словам одних, Меланья спустилась к своим высокопоставленным гостям в «банном халате», другие посчитали, что первая леди перенесла травму и поэтому теперь не может «вдеть руки в рукава своего пальто».

Еще несколько твитов были посвящены «чересчур большому» количеству кейпов в гардеробе 49-летней матери Бэрона Трампа. «Какое число кейпов можно назвать чрезмерным? Ей обязательно обзавестись ими в каждом цвете?» — вспомнил один из пользователей последний визит президентской четы в Букингемский дворец, куда жена Трампа надела канареечно-желтое платье с такими же закрытыми плечами.

Из-за того, что у многих поклонников комиксов есть определенные предрассудки об этом предмете, было бы даже подозрительно, если бы никто из собравшихся не написал: «Она наверное думает, что она Суперженщина».

Обращение Дональда Трампа к жене тоже не осталось незамеченным — в различных твитах смеялись над его уверенностью в том, что она украсила Белый дом собственноручно. Каждый год резиденция президента США приглашает для выполнения этой задачи волонтеров, которых первая леди, в свою очередь, благодарит «за помощь» в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Разумеется, не обошлось и без классических претензий к супруге республиканца. Выражение лица Меланьи на любом мероприятии называют «несчастным», а ее манеру улыбаться и двигаться сравнивают с техническими способностями роботов.

В прошлом году поводы для насмешки вместе с платьем для бала предоставил модный дом Celine при помощи белоснежного облегающего монохромного наряда, полностью состоящего из пайеток. Их обилие делало Меланью Трамп похожей на стильную елочную игрушку, но репутация семьи бы не позволила ее противникам довольствоваться таким сравнением. Вместо этого Трамп назвали аналогом «жуткой игрушки», так что ситуация после скандала с украшением Белого дома в стиле антиутопии «Рассказ служанки» только усугубилась.