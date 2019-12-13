«Хороший вопрос»: когда ждать свадьбы Симондс и Джонсона

Британцы ожидают новостей от пары Бориса Джонсона и его девушки Кэрри Симондс: говорят, что они в ближайшее время узаконят свои отношения, и у Великобритании появится первая леди. Слухи опубликовал таблоид The Sun.

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Кэрри Симондс постоянно была рядом с Джонсоном на протяжении последних нескольких недель в разгар предвыборной кампании. В пятницу, 13 декабря, премьер-министр Великобритании вместе со своей возлюбленной и их собакой Дилин с улыбкой позировали у известной черной двери по адресу Даунинг-стрит, 10. Политический лидер, набравший большинство голосов для своей партии на завершившихся выборах в Великобритании, приобнял Симондс и держал ее за руку.

Решение премьер-министра вернуться в свою резиденцию после окончания выборов в компании возлюбленной укрепляет статус Симондс в качестве официальной партнерши главы правительства и увеличивает вероятность того, что премьер сделает ей предложение, как только завершится бракоразводный процесс с его бывшей женой Мариной Уилер.

Незадолго до этого Борис Джонсон встретился с корреспондентом The Sun, которая поинтересовалась, не собирается ли лидер Консервативной партии жениться заново в ближайшем будущем.

Политик стеснительно ответил: «Это очень хороший вопрос. Я должен снять перед вами шляпу, вы только что задали мне вопрос, на который не решался ни один журналист. Просто все слишком смущены».

Однако увернуться от ответа у Джонсона не получилось, и журналистка повторила вопрос, после чего премьер-министр ответил: «Ну, я думаю, «смотрите и ждите» — возможно, лучший ответ из тех, что я могу дать». Затем журналистка спросила у политика, счастлив ли он, на что премьер-министр ответил с широкой улыбкой: «Я очень рад, да. Очень счастлив».

Будучи подругой разведенного британского премьер-министра, проживающего на Даунинг-стрит, 31-летняя Кэрри Симондс не так часто появляется на публике и редко сопровождает Джонсона на официальных мероприятиях. Тем не менее, Симондс хорошо известна работникам британских СМИ по целому ряду причин: она родилась в семье сооснователя газеты The Independent Мэтью Симондса и одной из юристов газеты Джозефин Маккафи.

В данный момент она работает в благотворительной организации Oceana, которая занимается охраной природы, а теперь, когда у нее есть шанс стать женой премьер-министра, в ближайшее время общественные обязанности Кэрри могут расшириться. Также существует вероятность, что после выборов возлюбленная Джонсона вернется в штаб партии консерваторов в качестве начальника отдела коммуникаций.

С Борисом Джонсоном Симондс познакомилась в 2012 году, когда работала над его предвыборной кампанией по переизбранию на пост мэра Лондона. Вскоре она стала директором по связям с общественностью в штаб-квартире партии тори. Эту должность она занимала до 2018 года, а затем ушла, чтобы морально поддержать Бориса Джонсона в борьбе за место премьер-министра.

Так Кэрри Симондс стала одной из самых влиятельных фигур британского политического пиара, поработав советником Зака Голдсмита, депутата парламента от Консервативной партии, и главным стратегом службы по связям с общественностью партии.

Слухи о ее связях с бывшим министром иностранных дел Великобритании впервые появились на новостных порталах Великобритании в феврале прошлого года. Согласно данным источников, девушка проговорилась друзьям, что провела с Борисом Джонсоном ночь в загородном доме в Оксфордшире. Позже политика заметили в числе гостей на вечеринке в честь 30-летия Симондс.

В сентябре того же года Джонсон объявил о разводе со своей второй женой, адвокатом Мариной Уилер, и перенаправил внимание журналистов на близкие отношения с Кэрри Симондс.

Таблоиды моментально переключились на развитие отношений пары. Как отмечали в Spectator, Кэрри — главная причина, по которой бывший мэр Лондона и министр иностранных дел стал «выглядеть худее и элегантнее, чем за многие предыдущие годы».

Инсайдеры также сообщали The Sunday Times, что Борис «настолько очарован новой девушкой, что хочет сделать ее своей третьей женой». Сейчас Борис Джонсон может стать первым премьер-министром, который вступит в брак находясь на своем посту, за последние 250 лет.