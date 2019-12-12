Нереальный секс: о чем мечтают россияне

Крупнейший порносайт в мире Pornhub рассказал о предпочтениях своих пользователей за прошедший год. По результатам исследования, которое провел ресурс, отечественные потребители такого контента ввели Россию в топ-20 стран, где ролики категории 18+ пользуются наибольшей популярностью.

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Согласно статистическим данным, в среднем пользователи остаются на сайте 10 минут и 28 секунд. Показатели россиян составляют 8 минут и 35 секунд. Авторы отчета отметили, что цифры 2019 года превышают показатели предыдущего года на 47 секунд. При этом оказалось, что большинство россиян выбирает для просмотра ролики хентай.

В переводе с японского языка хентай переводится как «извращение». Он был создан на основе аниме (японской анимации) и порно, а большая часть сюжетов позаимствована из манги (японских комиксов) с дополнениями в виде половых актов.

Интересно, что ресурс показывает хентай с пометкой «без цензуры». Законодательство Японии, где преимущественно производят порно-мультики, запрещает показывать первичные половые признаки, поэтому в стране, где рисуют большую часть хентая, поклонники порно будут смотреть на пиксели. Однако у владельцев видео на Pornhub находятся оригиналы со всеми отрисованными половыми органами.

Глобальные данные подтверждают, что большинство пользователей Pornhub тоже предпочитает именно эту категорию. Наибольшее количество запросов в мире относилось к порно с участием японских актеров, на втором месте оказался хентай, а на третьем — лесбийское порно.

Публично в любви к просмотру хентая признаются немногие, потому что видео, где персонажи из японских мультиков занимаются сексом (в зависимости от категории половыми партнерами могут становиться даже не представители человеческой расы) нельзя назвать приближенными к реальности.

У мультиков порнографического содержания есть множество противников, называющих отсутствие у их потребителей желания смотреть на секс настоящих людей, ненормальным. Помимо этого, критики данной категории на порносайтах заявляют, что те, кто смотрят хентай, больше не смогут здраво воспринимать настоящий секс.

Однако сексологи полагают, что хентай наносит куда меньше вреда психике, чем порно с участием живых актеров, потому что пользователь отдает себе отчет в том, что герои нарисованы, а это значит, что он не сравнивает себя с ними.

В результате у потребителя контента с пометкой 18+ не образуются комплексы, связанные с его физическими данными.

«Когда человек смотрит обычное порно, видит накаченные тела и «выдающиеся» органы актеров, он так или иначе сравнивает себя с ними. Есть люди, которые после просмотра порно, с трудом начинают принимать свое тело. Считают себя некрасивыми, потому что эталон красоты они берут порнодив. Мультфильмы в этом плане оберегают самооценку. Ты смотришь мультик, возбуждаешься, но себя не сравниваешь ни с кем», — объясняет сексолог Ксения Эвнина на портале «Эрогенная зона — мозг».

25-летняя москвичка Ксения открыто говорит о своей любви к хентаю. Она объяснила «Газете.Ru», что у нее очень развито аудиальное восприятие, и ей куда больше нравится слушать озвучку хентая, чем реальных актеров в порно, которым она «не верит». К тому же, Ксения отмечает, что в процессе создания этой продукции нет пострадавших, при том, что в порноиндустрии есть большое количество проблем, связанных с дискриминацией актеров, употреблением запрещенных препаратов и ощутимым вредом для здоровья.

В своем ежегодном отчете Pornhub добавил, что в число самых популярных запросов оказалось любительское порно, снятое не в профессиональной студии и без участия съемочной группы, порно, снятое от первого лица (POV) и порно с инопланетянами. Последнее является разновидностью хентая и представляет собой визуализацию сценариев, при которых герой совокупляется с пришельцами или щупальцами.