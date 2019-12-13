Попрыгунчик и ружье для шампанского: что дарить на Новый год

Барахольщикам

close Lalique

Желаете вы того или нет, но из года в год в каждом доме мистическим образом появляется символ года — в том или ином обличии. Если на вас последние двенадцать месяцев с полки смотрела статуэтка свинки, подаренная не очень хорошей знакомой, самое время ответить ей той же монетой: подарите эксклюзивную фигурку крысы от Lalique стоимостью в 55 тыс. рублей.

Просто представьте: на эти деньги можно было купить новый телефон, игровую приставку или авиабилеты на Бали, но кто, если не вы, подарит ей хрустальную крысу.

Впрочем, если мстить хочется не настолько сильно, есть и более бюджетный вариант от Baccarat за 17 тыс. рублей.

Обитателям офиса

close Gucci

Коллегу можно порадовать кружкой от Gucci — она обойдется в 15-20 тыс. рублей в зависимости от дизайна, по которому, кстати, легко угадывается бренд, поэтому обладателю такого подарка завидовать будут всем офисом.

Еще один незаменимый аксессуар для рабочего стола — фоторамка. «Роллс-ройсы» в мире фоторамок изготавливает французская компания Christoflе: стоимость варьируется от 15 до 40 тыс. рублей и даже выше.

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Дорого? С компанией сотрудничают известнейшие художники и скульпторы, поэтому каждое их изделие считается произведением современного искусства.

Поклонникам игр и игрушек

close Yves Saint Laurent

Друзьям любителей настольных игр — прямая дорога в бутик Yves Saint Laurent. Просто взгляните на этот роскошный набор домино из черного метакрилата с разноцветными кристаллами. В официальном интернет-магазине такой эксклюзивно отдают за 1275 евро — это почти 90 тыс. рублей.

Однако есть и более бюджетные варианты — к примеру, игральные кости за 325 евро (23 тыс. рублей), изготовленные из латуни и украшенные теми же разноцветными кристаллами.

Немного дешевле обойдутся модные пазлы с фотографией Кейт Мосс, сделанной в рамках прошлогодней зимней кампании. Также у бренда в продаже есть стильный Кубик Рубика всего за 75 евро — около 5 тыс. рублей.

Спортсменам

close Louis Vuitton

Тем, кто регулярно занимается спортом, обязательно понравятся гантели от Louis Vuitton. Это не просто два трехкилограммовых куска железа, а стильный аксессуар из блестящего металла с брезентовой ручкой, на которую нанесен легендарный принт.

Такой подарок обойдется в $2650, если заказывать на официальном сайте — это почти в 170 тыс. рублей.

Такие гантели грех не носить с собой в спортзал — дорога от дома и обратно вполне сойдет за половину тренировки. Но есть и спортивный аксессуар полегче — скакалка, с кожаными ручками и тем же фирменным принтом. Такая обойдется всего в $650 — чуть больше 40 тыс. рублей. Также у бренда есть наборы для пинг-понга и гольфа со всем самым необходимым для игр.

Любителям выпить

close Tiffany

Мужчинам, которые далеки от спорта, обязательно понравятся презенты от Tiffany. Несмотря на то, что мы привыкли ассоциировать этот бренд с мечтами девушек, у этого же производителя можно найти роскошные подарки для представителей мужского пола.

Возьмите на заметку лаконичную флягу из серебра и латуни за 55 тыс. рублей или открывалку для пива с золотой ручкой, которая обойдется вдвое дешевле.

Такой подарок можно дополнить недорогим набором из четырех хрустальных шотов всего за $125 — менее 8 тыс. рублей.

Королям вечеринок

close King of Sparklers

Тем, у кого есть знаменитый пистолет для банкнот от Supreme, совершенно точно нужно ружье для шампанского. В хитрый механизм из золотого металла погружается любая бутылка игристого вина как стандартного размера, так и магнум.

Производитель обещает 45-секундный «душ из шампанского» и разлет брызг до семи метров.

Если вы все-таки решитесь принести такой подарок на вечеринку, не приходите в слишком красивой одежде: ружье несомненно захочется опробовать. Стоимость такого удовольствия — $499 (около 30 тыс. рублей).

Тинейджерам

close Supreme

Наконец, подборка бюджетных подарков для племянника-тинейджера или сына маминой подруги.

Таких примеров стоимостью до 3 тыс. рублей предостаточно у бренда Supreme: закладки для книг за $35, шапочка для душа за $50 и мяч-попрыгунчик за $27,5.

В продаже можно найти разнообразные значки, стикеры и канцелярские принадлежности — все, конечно же, с логотипом бренда. Вариант подороже — набор красных пластырей за $70 (4,5 тыс. рублей), чтобы заклеивать колени, разбитые после падения с лонгборда.