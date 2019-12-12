Красота требует жертв: что подарит мама сестрам Кардашьян

Глава одного из самых влиятельных кланов американского шоу-бизнеса Крис Дженнер приготовила для своих родных нетривиальные подарки на Рождество. Как рассказало издание People, 64-летняя «мамаджер» — мать Кортни, Ким, Роба и Хлои Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер, — преподнесет своим родственницам подарочные карты на $100 – на инъекции ботокса. Дело в том, что, как сообщает, People, она подписала с компанией Botox Cosmetic контракт на продвижение ее омолаживающей продукцию. Аудиторией, на которую направлена ее работа, стали и члены семьи Кардашьян-Дженнер.

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Сама мать семейства приветствует инъекции ботулотоксина, если к ним прибегают умеренно. «Если вы подойдете ответственно и поговорите с доктором, я думаю, это работает. Я давно пользуюсь этим», — призналась The People мать сестер Кардашьян и Дженнер. Она утверждает, что ей всегда было крайне важно заботиться о себе, и она передала это своим дочерям.

Подарочную карту на омолаживающие инъекции получит даже мать Крис Дженнер, 85-летняя Мэри Джо Кэмпбелл.

«Это благословение — что моя мама прекрасно себя чувствует, хотя ей 85 лет, — сказала Крис Дженнер изданию. — Я надеюсь, что у меня в ее возрасте будет такая же жажда приключений».

Накануне Крис Дженнер, управленческий талант которой, как считается, привел к успеху семью Кардашьян, рассказала о традициях празднования Рождества, принятых в клане. «Я обожаю праздники, — сказала он People. — Я вообще обожаю жизнь, моих девочек, моего сына, смотреть, как растут внуки. Это правда весело».

Подготовка к Рождеству начинается в семье Кардашьян начинается в самом начале ноября.

«Мы начинаем украшать дом сразу после Хэллоуина, — рассказала Крис Дженнер. — Каждый делает свой вклад — мы обсуждаем, делаем записи. Это каждый должно быть что-то особенное. А утром в Рождество все собираются у Кортни, так что она несет ответственность за то, что будет спрятано в рождественских чулках».

Что же касается подарков, то, по словам главы клана Кардашьян, тяжелее всего ей подобрать что-то для мужской части семьи. «Раньше я дарила своему отцу и деду традиционные подарки. Все получали рубашки для гольфа. Но с этими парнями это не работает. Обычно я дарю Канье (мужу Ким Кардашьян – «Газета.Ru) и Скотту (отец детей Корти Кардашьян – «Газета.Ru») что-то из ювелирного отдела».

У семьи Кардашьян есть и традиции, о которых публике прекрасно известно — например, почти перед каждым Рождеством фотографируются для рождественской открытки, которую потом перепечатывает пресса.

Открытки получаются очень разными – и далеко не всегда на них оказываются все представители клана Кардашьян. Так, в 2017 году на снимке не хватало двоих детей Крис – Роба Кардашьяна и Кайли Дженнер (последняя тогда была на третьем триместре тщательно скрывавшейся беременности).

В 2015-м мир увидел открытку, на которой были только дети сестер Кардашьян – дочери Кортни Пенелопа и Рейн, а также ее сын Мейсон, и дочь Ким, Норт. Не хватало на картинке, правда, сына Ким – Сейнта. Но зрители сочли разумным то, что мальчика, которому на момент съемок было всего несколько недель, не стали заставлять фотографироваться с сестрой и кузенами. В 2008-м, через год после начала трансляции реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян», была опубликована открытка, на которой все женщины семьи Кардашьян были в красном. Рядом с Крис Дженнер стоял ее муж Брюс – в 2015 году он сделал операцию по смене пола, и теперь носит имя Кейтлин.