Много боли: Энн Хэттуэй снова стала матерью

Актриса Энн Хэттуэй во второй раз стала матерью. Правда, пока что это только предполагают таблоиды. Сама звезда Голливуда загадочно молчит в Instagram — последний ее пост был опубликован пять дней назад и представляет собой ролик о фильме «Темные воды» с ее участием. Папарацци же пристально следят за ее передвижениями. Они и сфотографировали Хэттуэй, гуляющей с трехлетним сыном Джонатаном и мужем Адамом Шульманом, который нес детскую переноску, из чего СМИ сделали вывод, что долгожданный ребенок актрисы появился на свет.

Как сообщает Daily Mail, семью запечатлели в парке одного из населенных пунктов Коннектикута в воскресенье, 8 декабря. Представители Энн Хэттуэй пока не дали комментария изданию по поводу пополнения семейства.

О своей беременности Энн Хэттуэй объявила в Instagram в конце июля. Она опубликовала свою фотографию, на которой можно было увидеть выросший живот, и написала: «Это не для фильма. А если без шуток, тем, кто проходит через борьбу с бесплодием и ад зачатия: знайте, что путь к обеим моим беременностям не был простым. Посылаю вам дополнительную любовь».

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Через несколько дней после объявления о беременности Энн Хэттуэй рассказала о своих ощущениях изданию Еntertainment Tonight.

Она призналась, что давно к этому шла — и теперь по-настоящему счастлива.

Актриса объяснила, почему выжидала до середины второго триместра, чтобы рассказать о своей беременности публике — по ее словам, паре пришлось подождать возможности «отпраздновать счастливый момент», когда она действительно будет готова им поделиться.

«Я думаю, моменты до этого окружены молчанием, потому что не все они счастливые, и, честно говоря, многие довольно болезненны. А еще я думаю, что боль увеличивается, когда ты думаешь, что ты единственный, кто проходит через нее», — призналась кинозвезда.

По словам Энн Хэтттуэй, ей важно позаботиться о том, чтобы люди, сталкивающиеся с бесплодием и отчаянно пытающиеся завести ребенка, знали, что они не одни. «Я знала, что где-то кого-то мое объявление могло заставить почувствовать себя хуже… Ты ничего не можешь с этим сделать, ты хочешь этого очень сильно, и тебе кажется, что это случается со всеми, кроме тебя. Я хотела бы, чтобы этот человек тоже был в моей истории, чтобы знал, что не все моменты в ней были счастливыми».

В начале этого года Энн Хэттуэй показала себя как весьма ответственная мать своего первенца Джонатана. Она заявила, что отказывается от употребления алкоголя, пока ее трехлетний сын не достигнет возраста 18 лет.

По словам актрисы, это решение она приняла после того, как в октябре прошлого года провела безумный вечер на Маврикии вместе со своим коллегой Мэттью Макконахи и его женой Камилой Альвес, когда они выпили слишком много рома — об этом Хэттуэй рассказала в телешоу Эллен Дедженерес. Позже актриса объяснила, что проблема не в том, что она боится пристраститься к спиртному — просто особенности ее организма в том, что она страшно страдает от похмелья.

«В последний раз мое похмелье держалось пять дней, — пожаловалась Хэттуэй изданию Boston Common. — Когда я буду на том этапе своей жизни, в который у меня будет достаточно возможностей страдать от похмелья, я снова начну выпивать, но это случится не раньше, чем мой ребенок покинет дом».

Теперь, видимо, возвращение к алкоголю для актрисы откладывается еще на три года.