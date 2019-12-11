От кюлотов до пальто: что не умеют носить в России

Юбка плиссе

Больше всего пользователей интересовались тем, как носить плиссированную юбку — графики показывают, что россияне испытывали затруднения с комбинированием этого предмета гардероба в холодное время года. Самая высокая активность зафиксирована в период с 10 по 16 марта и 13-19 октября.

Стилисты, начиная с 2016 года, рекомендуют сочетать с плиссированной юбкой примерно одно и то же — меняются разве что цвета и фасоны, иногда производители начинают использовать другие ткани. Классический вариант — носить плиссе с плотными колготками, ботинками, объемным свитером (можно завязать сверху тонкий ремень, чтобы подчеркнуть наличие талии) и пальто.

Если вы не хотите выглядеть как каждый первый лайфстайл-блогер, то можете попробовать образ каждой второй отечественной предпринимательницы, сегодня пользующийся чуть большей популярностью. При таком раскладе плотность колготок снижать не нужно, но свитер можно заменить на тонкую водолазку, сверху на которую будет накинут жакет. Дополнят получившийся ансамбль ботфорты. Если подобных рекомендаций вам недостаточно, можете посмотреть фотографии Эвелины Хромченко.

Кюлоты

Второе место заняли слегка надоевшие деятелям модной индустрии кюлоты — россияне «гуглили», с чем носить широкие брюки, во временной промежуток с 10 по 16 ноября.

Что касается правил комбинирования кюлотов, то все зависит от их фасона.Если вы еще раздумываете над покупкой, имеет смысл присмотреться к шерстяным моделям со средней или высокой посадкой.

Не стоит думать, будто кюлоты в магазинах — обязательно укороченные, из-за чего в наших ненадежных погодных условиях быстро становится зябко.

Хорошо сидящие широкие брюки можно носить с офисной рубашкой и, например, ботинками-казаками, купленными в экстазе потребления.

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В безветренные дни и в более расслабленных образах кюлоты можно сочетать с высокими носками и кроссовками, а сверху подойдет свитер или худи. Обратите внимание на то, что далеко не всем идет эта модель брюк, поэтому пока вы стоите перед зеркалом, мыслите реалистично — в мире слишком много разных фасонов, чтобы зацикливаться на одном, который сидит на вас не идеально.

Пальто

По данным Google Trends, в марте и сентябре 2019-го значительная часть запросов была посвящена именно стилизации пальто, хотя, казалось бы, как и любую верхнюю одежду, их носят со всем чем угодно. Если у вас длинное пальто прямого кроя, вы практически неуязвимы, хотя даже это не дает вам право прогуливаться по городу в пижаме.

Эта универсальная одежда может не слишком хорошо смотреться на невысоких людях, поэтому обратите на это внимание. В остальном с ним носят все — джинсы, платья, спортивные штаны, кудри, растрепанные пучки или шапки — если пальто монохромного оттенка, вы будете выглядеть по крайней мере приемлемо.

Ботфорты

На предыдущих витках моды на ботфорты — то есть в 90-е и 2000-е — их было принято носить с длинной мини-юбкой и ни в чем себе не отказывать. Сейчас в таком виде вас тоже пустят на все модные вечеринки, если там не предусмотрен коктейльный дресс-код.

Если этот образ кажется вам слишком смелым, можете обратиться к варианту с плиссированной юбкой или рассмотреть юбки прямого кроя длины миди.

Образ будет выглядеть намного интереснее, если юбка будет с запахом. Сверху можете надеть водолазку. Подобный минимализм не будет смотреться чересчур просто, а если вы захотите выглядеть более собранно, поможет однотонный жакет.

Поясная сумка

Топ-5 закрывает поясная сумка, которую трудно рекомендовать к покупке: буквально пару лет назад было невозможно проигнорировать этот аксессуар, но теперь многие действительно не знают, что делать с поясными сумками.

Из-за специфики конструкции вариантов здесь не так много, но если вы настроены решительно, можете снять ее с пояса и надеть на манер кросс-боди — поверх одежды или же под пальто или куртку, в случае, если она не слишком объемная.