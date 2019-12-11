Сняли форму СС: как 2010-е изменили Виндзоров

Кейт Миддлтон

За прошедшее десятилетие жизнь старшей дочери британских предпринимателей Майкла и Кэрол Миддлтон изменилась коренным образом, и нельзя сказать, что это произошло само собой.

В 2010-м Кейт была подругой принца Уильяма, байером аксессуаров в британском магазине премиального сегмента. К этому времени 28-летняя девушка уже успела поработать на собственную семью — она помогала родителям с их компанией Party Pieces, которая занимается продажей товаров для организации праздников.

В ноябре 2010 года Букингемский дворец объявил о помолвке Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а их свадьба в Вестминстерском аббатстве состоялась в апреле 2011-го.

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Молодая герцогиня Кембриджская принялась за работу на «Фирму» (так иронично называют Виндзоров журналисты), а через два года, в июле 2013-го, она родила принца Джорджа. В мае 2015-го Кейт вынесла из родильного крыла Линдо в госпитале Святой Марии в Лондоне принцессу Шарлотту, а в апреле 2018-го пресса запечатлела уже многодетных родителей вместе с принцем Луи. За эти десять лет в число обязанностей герцогини Кэтрин вошло развитие Королевского фонда, а также благотворительных организаций, посвященных ментальному здоровью, детям, спорту, искусству и прочему.

Несмотря на то что сейчас официальный послужной список бывшей мисс Миддлтон выглядит безукоризненно, за эти десять лет СМИ успели несколько раз поменять к ней свое отношение.

Когда стало известно, что старший сын принцессы Дианы, наконец, определился с выбором супруги (благодаря таблоидам о его романтических исканиях и сомнениях знала почти вся Великобритания), нашлись те, кто обвинил невесту принца в карьеризме.

Тогда под удар попала мать Кейт — говорили, что именно благодаря ей дочь попала в тот же колледж, что и Уильям, знала все о «королевских» видах спорта и терпела многочисленные измены молодого человека.

Однако после свадьбы Кэтрин быстро доказала, что годится на роль будущей королевы-консорта. Она изучила королевский протокол, начала консервативно одеваться, а сейчас пользуется безотказным способом усмирить критиков всей королевской семьи — время от времени герцогиня Кембриджская «выгуливает» драгоценности из хранилища королевы, которые носила мать супруга принцесса Диана, а они мистическим образом заставляют умолкнуть любых недоброжелателей, которым остается только сравнивать Кейт Миддлтон с «народной принцессой».

Меган Маркл

Американская актриса, вышедшая замуж за своего принца в мае 2018 года, очень быстро стала одним из самых заметных членов королевской семьи. В мае 2019-го 38-летняя Меган родила своего первенца от герцога Сассекского.

Десять лет назад ничто не предвещало такого поворота событий: Меган Маркл играла в сериале «CSI: Место преступления Нью-Йорк», популярной мыльной опере «Главный госпиталь», а потом ей повезло — она получила главную роль в сериале «Форс-мажоры». Девушка из семьи лос-анджелесского оператора-постановщика по свету и инструктора по йоге сыграла в более чем сотне эпизодов шоу, прежде чем ей пришлось оставить профессию в связи с помолвкой с принцем Гарри.

Теперь Меган занимается помощью благотворительным организациям и старается вдохновлять женщин и детей, но у нее возникли большие проблемы с журналистами.

Перечислять все, что ей приписывают, можно достаточно долго, но напор, с которым против нее ополчились британские таблоиды, действительно вызывает вопросы.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл и подготовка к ней значительно подняли рейтинг актрисы, но с обнародованием новых фактов ее биографии британцы выказывали все меньший восторг в отношении возлюбленной обожаемого внука Елизаветы II. Выбранная герцогиней Сассекской модель поведения «прячься, нанимай американцев и жалуйся» только настроила против нее британскую прессу. Сейчас Маркл все еще кажется приглашенной гостьей на официальных мероприятиях Виндзоров, и отдыхать от внимания публики у нее явно не выйдет, сколько бы отпусков она ни брала.

Принц Уильям

За последние десять лет герцог Кембриджский, пожалуй, изменился куда больше всех присутствующих. Его трансформация связана не столько с планомерным облысением, сколько с растущим списком обязанностей.

Раньше старший сын принца Чарльза служил пилотом ВВС и участвовал в спасательных операциях во время службы в армии, к тому же он пользовался своими навыками, чтобы помогать работе благотворительных фондов. Но теперь он осел в Кенсингтонском дворце со своей семьей и представляет интересы своих родственников на многочисленных мероприятиях.

Пожалуй, из всех «молодых герцогов» у Уильяма меньше всего проблем с представителями прессы, и это плюс для будущего короля.

Когда он был холостым, папарацци регулярно снимали его выходящим из престижных ночных клубов, на курортах и прочих местах, где принято пристально наблюдать за обеспеченными и знаменитыми наследниками.

Едва ли СМИ просто так могли забыть обо всех его приключениях, но, как показал так и не разгоревшийся скандал с его связью с Роуз Хенбери, супругой маркиза Чамли, общаться с которой якобы ему запретила жена, даже у суровых британских журналистов есть либо чувство меры, либо влиятельные инвесторы, которые не хотят, чтобы у наследного короля были проблемы.

Принц Гарри

Из всех Виндзоров самая искренняя народная любовь всегда принадлежала именно принцу Гарри.

Только десять лет назад он действительно мог в нетрезвом состоянии играть на бильярде на раздевание и надеть форму офицера СС на Хэллоуин, попадая под прицел папарацци, и при этом не вредить репутации королевской семьи в глазах общественности.

Многие даже сочувствовали ему, представляя, что с ним сделает бабушка, Елизавета II, когда узнает об итогах очередной вечеринки.

Однако инсайдеры утверждали, что королева не слишком строго отчитывала любимого внука. В течение этих же десяти лет Гарри продолжал свою службу в Афганистане. Принц получил звание капитана британской армии и находился в зоне боевых действий сначала в 2008-м, а затем в 2012 году.

В 2015 году принц Гарри приступил к своим обязанностям члена королевской семьи и создал Игры непобежденных, спортивное соревнование для бывших военнослужащих, которые стали инвалидами после участия в боевых действиях. Инициативу приняли с большим воодушевлением, и Игры стали ежегодным мероприятием, проходящим в разных странах мира.

С появлением в его жизни Меган Маркл Гарри стал иначе восприниматься публикой. Она по-прежнему относится к нему куда теплее, чем к его старшему брату, но новостные порталы перестали быть такими благосклонными. Складывается впечатление, что герцог Сассекский лишился своей специфической неприкосновенности в день, когда решил обзавестись собственной семьей и начал защищать супругу от журналистов, причем в суде. Поэтому теперь каждый частный самолет стоит ему, как экологическому активисту, новых проектов, а отпуск в США воспринимается как паническое бегство от критиков.