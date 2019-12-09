Власть женщин: премьером Финляндии стала 34-летняя Санна Марин

В Финляндии будет самый молодой премьер-министр в мире: кабинет министров возглавит 34-летняя Санна Марин. Ее избрала кандидатом на пост главы правительства фракция Социал-демократической партии. Сейчас Санна Марин – министр транспорта и связи в правительстве Финляндии – но уже на этой неделе она возглавит его после ухода в отставку предыдущего премьера Анти Ринне.

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Санна Марин станет уже третьей в истории Финляндии женщиной премьер-министром, однако впервые оказывается, что все пять парламентских партий, объединившихся в правительственную коалицию, возглавляются женщинами, большинству из которых еще далеко даже до сорока лет. Помимо Санны Марин, это 32-летняя Ли Андерсон («Левый альянс»), 34-летняя Мария Охисало («Зеленая лига»), 32-летняя Катри Кулмуни («Партия центра»), которая, как сообщает The Guardian уже названа будущим министром финансов, а также 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон из «Шведской народной партии».

Finland's government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8 — Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) 8 декабря 2019 г.

Как сообщает The Guardian, лидеры пяти партий намерены придерживаться политики, намеченной правительством в июне — увеличивать расходы на социальное обеспечение инфраструктуру и попытаться добиться того, чтобы к 2035 году Финляндия стала углеродно нейтральной.

Санну Марин нисколько не смущают ни возраст, ни, тем более, пол. «Я никогда не думала о своем возрасте и поле, но обстоятельства привели меня в политику», — заявила она после того, как ее выбрали кандидатом на пост главы правительства.

В политику она пришла, не успев закончить Университет Тампере – в 2017 году она получила там диплом магистра по администрированию. А в городской совет Тампере Марин, родившаяся в 1985 году, прошла еще в 2012-м, и в 2013-м году уже его возглавила, задержавшись на этом посту на четыре года. В 2014 году Марин также стала вторым лицом в Социал-демократической партии, и в 2015-м стала депутатом парламента. Через четыре года ее переизбрали и назначили министром транспорта и связи.

Молодой политик – также и молодая мама: вместе со своим партнером Маркусом Райкконеном она воспитывает дочь, которой скоро будет два года. Сама же Санна Марин воспитывалась двумя матерями — ее родная мама уже после рождения дочери завела отношения с женщиной. Как рассказывала в 2015 году Санна Марин финскому изданию Menaiset, в детстве она чувствовала себя невидимой, поскольку не могла открыто рассказывать о своей семье. Тем не менее, она признается, что мать всегда поддерживала ее и заставляла поверить, что она может сделать все, что захочет. В том числе, поступить в университет – Санна Марин оказалась первой в своей семье, кто получил высшее образование.

В Северной Европе уже привыкли к тому, что женщины занимают руководящие посты в правительствах и возглавляют политические партии.

Так, в Дании главы четырех из девяти партий — женщины, причем одна из них, 42-летняя лидер социал-демократов Метте Фредериксен, в этом году стала премьер-министром страны, поскольку именно у ее партии оказалось большинство в парламенте.

58-летняя — Эрна Сульберг руководит правительством в Норвегии с 2013 года – лидирующую в парламенте Консервативную партию она возглавляет с 2004-го. А впервые в Скандинавии, да и во всем мире, демократически избранной главой государства женского пола стала президент Исландии Вигдис Финнбогадоуттир. В 1980 году театровед и специалист по французскому языку и литературе оказалась на президентском посту, продержавшись на нем четыре срока – до 1996 года. Сейчас в Исландии пост премьер-министра также занимает женщина – это 43-летняя мать троих детей Катрин Якобсдоуттир, возглавившая правительственную коалицию в 2017 году от партии «Лево-зеленые».