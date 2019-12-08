«Надели корону»: кемеровчанка стала «Миссис Земной шар»

37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей международного конкурса красоты для замужних женщин «Mrs. Globe 2020» («Миссис Земной шар 2020»). Финал конкурса состоялся в субботу, 7 декабря, в Китае.

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«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!», — сообщила представитель Кривко.

За титул самой красивой мамы мира в конкурсе боролись 80 участниц из 75 стран мира. Кривко была единственной представительницей России в международном финале.

Перед тем, как представить свою страну на международной арене, она стала «Миссис Кемерово», затем получила титул «Миссис Россия Земной шар» на национальном конкурсе «Миссис Россия 2019» в Москве.

Это звание дало ей право представлять страну на «Миссис Земной шар 2020».

Как рассказала журналистам сама победительница, пока она успела поговорить по телефону только с мужем, от которого приняла первые поздравления. Муж победительницы занимается бизнесом. Ксения с семьей воспитывает четырех сыновей. Кроме того, она проводит тренинги для женщин, на которых рассказывает о воспитании детей, отношениях с мужем и поисках самой себя.

По словам Кривко, семья для нее — самое главное в жизни.

«Петя тоже из многодетной семьи, поэтому, когда собираются его братья с женами и детьми, приезжают наши родители, дом становится полнее, теплее, уютнее. Очень любим проводить время в такой шумной компании… Муж часто дарит мне цветы. Мальчишки видят это и тоже стараются сделать мне приятное: дарят букетики полевых цветов или с каких-то клумб», — поделилась она.

Ранее Кривко рассказала, как ей удается сохранить стройную фигуру и прийти в себя после родов. «У меня четверо сыновей 10, 8, 5 и 2 лет. Каждый раз после родов я набирала порядка 25 кг», — призналась она РИА «Новости». Чтобы худеть и сохранить форму Кривко посещает спортзал, где занимается силовыми тренировками, в том числе и с личным тренером. «Плюс йога. Еще я год назад отказалась от мяса, ем только рыбу и морепродукты», — добавила она. Кривко также заметила, что ее вес составляет 57–58 кг при росте 175 см.

Ежегодный международный конкурс красоты для замужних женщин «Mrs. Globe» проводится с 1996 года. В этом году финал проходил в китайском городе Шэньчжэнь.

Представлять нашу страну на конкурсе должна была обладательница титула «Миссис Россия – 2019» Екатерина Нишанова из Геленджика, однако позже она отказалась от участия. Ксения Кривко тогда победила в номинации «Миссис Россия Globe».

Пользователи в сети жестко раскритиковали внешность победительницы, посчитав, что она не вписывается в образ русской красавицы.

Многим красота Нишановой показалась неестественной, и они предположили, что женщина слишком увлеклась «инъекциями красоты». «Это мачеха Золушки с дочерьми», — отозвалась, например, о новой «Миссис Россия» одна из пользовательниц Twitter.

Нишанова не стала публично реагировать на критику в свой адрес. В соцсетях она поблагодарила тех, кто поддерживал ее и помогал одержать победу в конкурсе. «Эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно. Чувствую счастье, радость и гордость за себя!» — написала Нишанова после победы в «Миссис Россия – 2019».

После отказа от участия в международном конкурсе Нишанова заявила, что будет поддерживать бывшую соперницу Ксению Кривко и готова «по необходимости помогать» ей. Позже Нишанова все-таки пояснила журналистам и общественности, почему не поехала на международный конкурс красоты. По ее словам, травля тут ни при чем.

«Дело в том, что другая девушка получила тот титул, который как раз и дает путевку на конкурс, который пройдет в Китае, но я тоже могу в любой момент поехать туда. Да, мои последние фото были неудачными, ведь там я немного уставшая. Нормальные люди берут мои нормальные снимки!» – приводит ее слова «СтарХитом».

Она также подчеркнула, что не планирует отречься от титула и отказаться от всех своих полномочий. Напротив, она собирается представлять Россию на всех мероприятиях фонда «Планета женщин» и других встречах.