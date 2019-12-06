Корона против правил: «Мисс Украина» обратилась в суд

Украинская модель Вероника Дидусенко, которую в прошлом году лишили титула «Мисс Украина 2018» из-за нарушения правил конкурса, продолжает отстаивать свои права. Она начала судебный процесс против организаторов конкурса «Мисс мира», на который не попала из-за дисквалификации.

Об этом стало известно из страницы 24-летней модели в Instagram. Участница конкурс красоты заявила, что уже наняла адвоката и подала соответствующие документы в суд, отметив, что жаждет побороть несправедливость.

«Друзья, рада поделиться с вами замечательной новостью. Я начала судебное разбирательство против «Мисс мира». Это новый этап нашей борьбы за справедливость. Горжусь, что мои интересы в суде представляют адвокаты Рави Наик и Мари Демитра. Мы пытаемся доказать, что политика участия в конкурсе носит дискриминационный характер», — рассказала Дидусенко.

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Далее модель объяснила, почему это все еще ее так волнует:

«Речь идет о запрете участницам быть мамами и женами. Закон о равенстве запрещает дискриминацию по этим признакам. Мне запретили участвовать в конкурсе «Мисс мира» после победы в конкурсе «Мисс Украина», потому что я была замужем и у меня ребенок», — уточнила Вероника.

Участница украинского конкурса красоты также призналась, что у нее нет цели вернуть корону.

«Моя цель — изменить правила, которые приводят к широкомасштабной дискриминации по всему миру. В этом году финал конкурса «Мисс мира» проходит в Лондоне. Считаю, что это самый удачный момент для изменения правил», — отметила девушка.

Скандал вокруг украинского национального конкурса красоты разразился в начале осени прошлого года, когда «Мисс Украина 2018» лишили титула. Организаторы выяснили, 23-летняя победительница Вероника Дидусенко скрыла от них информацию о своем четырехлетнем сыне. Как только стало известно, что модель была замужем и воспитывает ребенка от бывшего супруга, организаторы конкурса согласно протоколу приняли решение дисквалифицировать ее и лишить всех привилегий.

«Организатор имеет безапелляционное право исключить из числа претенденток, участниц лиц, предоставивших недостоверные сведения или не предоставившие информацию. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая в подписанном договоре, что не состояла в браке и не имеет детей», — объяснила на созванной в связи с инцидентом пресс-конференции Виктория Киосе, исполнительный директор оргкомитета «Мисс Украина».

Вероника Дидусенко, в свою очередь, с дисквалификацией не согласилась: условие, по которому конкурсантки не имеют права быть женами и матерями, она назвала дискриминационным. Новостями по этому делу участница конкурса активно делилась в соцсетях. Оказалось, что довольно много девушек и женщин согласны с мнением Вероники: они писали под публикациями модели подбадривающие комментарии.

«Спасибо за Вашу искреннюю поддержку в такое непростое для меня время! Вы — ФАНТАСТИЧЕСКИЕ», — ответила девушка своим сторонникам в Instagram.

По сообщению телеканала ТСН, позже Дидусенко выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией:

«Мне очень жаль. Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца», — заявила девушка. Она добавила, что у нее были причины на то, чтобы пойти на обман. По ее словам, таким образом Дидусенко хотела привлечь внимание к своему социальному проекту, нацеленному на помощь маленьким детям.

Извинения извинениями, но права представлять страну на международных конкурсах красоты украинку лишили. Новой королевой красоты выбрали 19-летнюю уроженку Херсонской области Леонилу Гузь: она приняла участие в конкурсе «Мисс Мира», который состоялся 8 декабря прошлого года в Китае, однако девушка не попала даже в тридцатку финалисток.