Был пьян: Джастин Тимберлейк попросил у жены прощения

Певец и актер Джастин Тимберлейк нарушил свое правило, которое, по совпадению, соответствует принципам жизни королевской семьи Великобритании — «никогда не жалуйся, ничего не объясняй». Артист, который обычно не комментирует слухи о себе, внезапно высказался в Instagram о неприятном инциденте, произошедшем две недели назад: тогда его, добропорядочного мужа и отца, заметили в Новом Орлеане держащимся за руку со своей партнершей по фильму «Палмер», в котором он сейчас снимается, Элишей Уэйнрайт.

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Тимберлейк, семь лет живущий в браке с актрисой Джессикой Бил, объяснил свое поведение — он написал, что был пьян.

«Несколько недель назад я проявил полное отсутствие здравомыслия. Но позвольте внести ясность — между мной и моей партнершей ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении, — сообщил Тимберлейк. — Нужно было думать лучше. Это плохой пример для моего сына».

Артист извинился перед своей семьей за то, что жене и сыну пришлось оказаться в «постыдной ситуации».

«Я стараюсь быть лучшим мужем и отцом. Тут этого не было», — объяснился Джастин Тимберлейк. В заключение он сообщил, что весьма горд тем, что снимается в «Палмере», и рад, что люди смогут посмотреть картину.

Джастин Тимберлейк был замечен в баре Нового Орлеана, где он выпивал вместе с Элишей Уэйнрайт во время перерыва в съемках, 21 ноября. Папарацци обратили внимание, что сидя на веранде заведения, 38-летний артист держит за руку 30-летнюю партнершу, играющую в картине его возлюбленную. Для публики это стало практически сенсацией, поскольку Тимберлейк и Бил считаются в Голливуде идеальной парой — никто не мог предположить, что артиста можно увидеть в таких обстоятельствах.

«Они улыбались и смеялись, — рассказывал источник The Sun. — В какой-то момент он схватил ее за руку и положил на свое колено. Она стала нежно похлопывать его по ноге. Потом он взял ее руку обеими ладонями и начал поигрывать ее пальцами». Как сообщил таблоид, все это происходило на веранде в течение сорока минут, после чего актеры удалились в помещение бара.

Через несколько дней актеры вернулись к съемкам, писало издание Page Six. Сославшись на источник, СМИ отметило, что Тимберлейк и Уэйнрайт — просто друзья. «На сто процентов ничего не происходит», — сообщил собеседник таблоида.

То, что скандал не приведет к разрыву отношений Тимберлейка с Джессикой Бил, подтвердил источник портала E! News. Он заявил, что хотя поведение артиста было «очевидно неподобающим», они с женой способны это пережить. И действительно, уже на следующий день после того, как артист и его партнерша по фильму вернулись к съемкам, папарацци сфотографировали Бил в Лос-Анджелесе — она выглядела расслабленной, улыбалась, а на руке ее по-прежнему можно было заметить обручальное кольцо.

Со своей женой Джессикой Бил Джастин Тимберлейк начал встречаться в 2007 году. В 2011-м стало известно, что пара разорвала отношения, но через несколько месяцев артисты снова сошлись и вскоре объявили о помолвке.

Последовала свадьба — в 2012 году в Италии в курортном отеле Borgo Egnazia в Апулии состоялась торжественная церемония, на которой Джастин Тимберлейк исполнил песню, которую сочинил специально для невесты по этому случаю.

«Я понял, что если и есть нечто, что я мог бы предложить, то это — спеть для нее у алтаря. Взрослые люди пустили слезу. Надеюсь, потому, что это звучало неплохо», — рассказал Тимберлейк изданию «Hello!».

Фразу «Я согласна» Джессика Бил произнесла в нежно-розовом платье Giambattista Valli. Сын Сайлас родился у пары в 2015 году.