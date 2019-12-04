Борода и шифон: мужчина на обложке Cosmopolitan

Британский Cosmopolitan открыл новую страницу в истории журнала: на обложке январского выпуска журнала появится мужчина — эксперт по уходу за собой реалити-шоу Queer Eye, парикмахер Джонатан Ван Несс. Это не первый раз, когда на обложке Cosmopolitan нет женщины — в 1984 году на ней был певец Бой Джордж. Однако действительно выдающимся можно считать тот факт, что теперь бородатый мужчина украшает женский журнал, будучи одетым в платье — и никто не оспаривает его право наряжаться в волны розового и оранжевого шифона, созданные модельером Кристианом Сириано.

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Как объяснила главный редактор журнала Клэр Ходжсон изданию The Time, Джонатана Ван Несса выбрали для обложки потому, что редакции хотелось показать, насколько разнообразна аудитория журнала. «Джонатан – теплый, веселый, убежденный, добрый и смелый, все эти качества резонируют с нашей аудиторией, — сказала она. – Он подвигает людей на то, чтобы они любили себя такими, каковы они есть, а это лежит в основе нашего бренда – все мы могли бы проявлять чуть больше любви к самим себе».

Джонатан Ван Несс — действительно интересный пример того, как человек, представляющий меньшинство, может добиваться любви большинства, принимая себя и требуя от других такого же принятия, хотя его путь был нелегким.

Сейчас он уверенно идентифицирует свою половую принадлежность как гендерно неконформную и небинарную, что означает, что он не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам и может проявлять себя как представитель и того, и другого пола, в зависимости от желания. Однако определился он со своей индентификацией лишь в конце 2010-х годов.

Уроженец Иллинойса, в детстве и юности Джонатан Ван Несс, прекрасно осознававший свою гомосексуальность, нередко подвергался травле за свою женственность и реализовывать свою любовь к женской одежде мог лишь за закрытыми дверьми. Что не защищало его от угроз и издевательств — когда в 1998 году США потрясла смерть Мэтью Шэпарда, юноши, убитого из-за своей гомосексуальной ориентации, Джонатана предупредили, что ему не стоит ходить в школу. «Надеюсь, твоя судьба будет такой же», — такие сообщения он начал получать.

На травлю юноша реагировал шутками. «Я шутил, что был самым популярным мальчиком в школе. Важно не принимать все близко к сердцу. Как я через это прошел? Хорошие друзья и печеньки. Очень много печенек», — говорил он в интервью порталу Very Good Light.

А еще — поддержка его матери, которая однажды процитировала в разговоре с сыном популярную телеевангелистку Джойс Майер. «Слушай свои инстинкты и не доверяй чувствам, — сказала она. — Это правда. У всех нас есть внутренний голос, который предполагает плохое, и очень важно не доверять ему и не пятиться назад».

Внутренний голос и чувство юмора привели Джонатана Ван Несса к профессии стилиста, а после — в парикмахерский салон в Лос-Анджелесе, где в 2013 году одна из клиенток предложила ему записывать для компании Funny or Die сатирические ролики Gay of Thrones, в которых он пересказывал клиентке каждую серию «Игры престолов» в своей эксцентричной манере – с шутками, которые уничтожали пафос знаменитого сериала. В 2018 году он получил за эти ролики премию «Эмми» в категории «Лучший короткометражный варьете-сериал».

В Queer Eye — передаче, где эксперты-геи помогают гетеросексуальным мужчинам, чувствующим себя некрасивыми и никому не нужными, обрести веру в себя — Джонатан Ван Несс выступает специалистом по уходу за внешностью с 2018 года. Шоу пользуется в США большой популярностью — на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг варьируется в районе 80-90%. Оно уже успело получить три премии «Эмми» за 2018 год.

Появление мужчины в платье и с бородой — который с тем же успехом может ходить и в мужской одежде, когда захочет — в современном шоу-бизнесе уже не оказывается чем-то из ряда вон выходящим.

Когда в 2014 году на конкурсе «Евровидение» победу одержал австриец Томас Нойвирт, выступавший под именем Кончита Вурст в роскошном платье и не менее шикарной бородой, общество разделилось на его горячих сторонников и противников. С тех пор Томас Нойвирт много раз объяснял, что будучи геем и действительно любя наряжаться в женскую одежду, считает себя мужчиной. На сцене он – Кончита Вурст, а в личной жизни — Том.

На Балканах пользуется невероятной популярностью еще один исполнитель, который предпочитает выступать в женском платье. Уроженец Боснии, 36-летний певец Божо Вречо исполняет традиционную боснийскую песню — севдалинку — с элементами джаза, блюза и соула. Ему удалось возродить интерес к фольклорной песне на Балканах и завоевать в патриархальных странах бывшей Югославии такую популярность, что на его концертах, по отзывам очевидцев, люди рыдают, а женщины подносят к исполнителю своих детей, а билеты на них всегда оказываются стремительно распроданы.

Божо Вречо живет в Сараево. В интервью он говорит, что он и мужчина, и женщина – «свободный человек, который не будет скрывать свою истинную сущность».