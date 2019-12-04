Отдельно от мужа: как на самом деле живет Меланья Трамп

В США ждут выхода в свет неавторизованной биографии первой леди Меланьи Трамп: книга под названием «Меланья, освобожденная» («Free, Melania») должна выйти на этой неделе. Ее автором стала журналистка CNN Кейт Беннетт, с самого начала президентства Дональда Трампа освещавшая деятельность его жены в Белом доме и жизни ее семьи.

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От книги ожидают откровений — бывшие сотрудники администрации самого Трампа уже выпустили свои труды с сенсационными разоблачениями. Однако судя по выжимкам, опубликованным The New York Times, публику ждет, скорее, разочарование: журналистка раскрыла совсем немного тайн Белого дома.

Тем не менее, нечто новое узнать из книги Кейт Беннетт можно: она рассказала о том, как устроен быт Меланьи Трамп. Как оказалось, они с мужем живут в своей резиденции совершенно раздельно: президент США живет на втором этаже, закрывающемся на ключ, его жена — на третьем, где в ее распоряжении есть две комнаты, которые раньше занимала мать Мишель Обамы Мариан Робинсон. Правда, есть у первой леди еще и специальное помещение для наведения красоты — там она делает прически и макияж — и свой зал для занятий пилатесом.

В остальном в своей книге о Меланье Трамп Кейт Беннетт осветила большинство тем, которые в последние два года обсуждает общественность — она постаралась объяснить поведение первой леди в разнообразных ситуациях и сделать свои выводы относительно ее мотивов.

Прежде всего, Кейт Беннет подтвердила: в большинстве нарядов, которые выбирает Меланья Трамп — а публика в соцсетях регулярно обсуждает ее выходы, — действительно несут, как правило, свое сообщение.

Они, например, могут быть отражением отношения Меланьи Трамп к мужу. Вспоминая, как в конце января прошлого года супруга Дональда Трампа пришла на его выступление с речью «О положении в стране» в Конгрессе в белом брючном костюме, журналистка предлагает свое объяснение ее выбора.

«У меня есть теория, что когда Трампы недовольны друг другом, Меланья надевает мужскую одежду – потому что Трамп, как известно, любит женщин в обтягивающих, коротких, ультрасексуальных платьях», — пишет журналистка. А тогда Меланья Трамп действительно должна была быть крайне зла на супруга — за две недели до мероприятия стало известно о том, что он вступил в интимную связь с порноактрисой Сторми Дэниелс в 2006 году, когда был уже женат на Меланье.

Своя, отличная от прочих, теория есть у Кейт Беннетт и относительно знаменитой куртки с надписью «Мне правда все равно, а вам?», в которой Меланья Трамп вылетала из Белого дома на границу с Техасом в центр содержания детей мигрантов. Этот наряд наделал много шума – противники первой леди решили, что надпись обращена к мигрантам, защитники – что она адресована мужу, а сам муж заявлял? что Меланья Трамп выражала презрение к журналистам.

Автор биографии первой леди считает, что адресатом надписи была Иванка Трамп. «Я пребывала и до сих пор остаюсь в уверенности, что та куртка была шутливым уколом Иванке и ее практически бесконечным попыткам занять позицию переговорщика в президентской администрации», — пишет Кейт Беннетт.

Сделать вывод, будто Меланья Трамп с неприязнью относится к старшей дочери своего мужа, по книге нельзя.

«Сердечные, но не близкие», — так журналистка оценивает отношения двух женщин, ссылаясь на источник, имевший возможность наблюдать за их общением. Однако есть в поведении Иванки то, что действительно тревожит Меланью (и, кстати, пользователей соцсетей тоже) — первой леди не слишком нравится, что старшая дочь Дональда Трампа сопровождает его почти во всех важных зарубежных визитах. «Поездки, по словам источника, доставляли дискомфорт Меланье — ей казалось, что Иванка ступает на ее территорию», — пишет Беннетт.

Помимо нарядов и отношений с Иванкой Трамп, темами книги Кейт Беннет стали кампания первой леди «Будь лучше», в эффективность которой журналистка не верит, и операция по эмболизации образования на почках, которую Меланья Трамп пережила весной прошлого года. По ее словам, хирургическое вмешательство было необходимым — первая леди страдала от серьезных болей и стояла перед перспективой потери почки.