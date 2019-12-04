Талисман Пичаи: история любви гендиректора Google

Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж приняли решение покинуть руководящие должности в материнской компании Alphabet. Роль Пейджа возьмет на себя нынешний глава Google Сундар Пичаи: он станет гендиректором Alphabet, сохранив свою текущую должность. При этом сооснователи компании пообещали продолжить «активно участвовать» в работе всего холдинга.

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Свой уход Пейдж и Брин объяснили в своем официальном прощальном письме: они просто решили упростить структуру менеджмента компании.

«Мы никогда не были теми, кто цепляется за руководящие должности, если существует более эффективный способ управлять компанией. Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент», — говорится в сообщении сооснователей.

Сундар Пичаи стал частью Google в 2004 году, когда пришел в компанию на должность инженера поиска. Браузер Chrome, впоследствии составивший основную конкуренцию Internet Explorer от Microsoft, — является одним из его успешных проектов. Пичаи стал руководить командой Chrome и Chrome OS, а в 2013 году он возглавил группу Android, когда создатель этой операционной системы Энди Рубин оказался замешан в сексуальном скандале.

Два года спустя в результате реорганизации Alphabet Сундар Пичаи стал генеральным директором Google, совершив таким образом огромный карьерный скачок всего за 11 лет в компании.

О пути Сундара Пичаи к успеху уже сотни раз говорили на телеканалах и писали СМИ, однако история его любви со своей супругой остается не очень известной. И напрасно — ее вполне можно сравнить с сюжетом болливудского фильма.

Сундар Пичаи еще учился в колледже, когда встретил свою будущую жену Анджали. Он жил в маленькой квартире в Ченнае вместе со своей скромной семьей: у них дома даже не было телевизора.

Анджали была его однокурсницей. Они были хорошими друзьями и достаточно долго поддерживали подобные отношения, однако, проводя все больше и больше времени вместе, уже будучи на последнем курсе, они решили перейти на новый этап.

В одном из своих интервью Пичаи вспоминал, как было трудно поддерживать связь с возлюбленной без смартфонов. Ему приходилось приходить к ней в женское общежитие и просить кого-то из девушек у входа, чтобы кто-то позвал Анджали. Дальше пришлось еще сложнее. После окончания колледжа Сундар был вынужден уехать в США, чтобы учиться и развиваться дальше.

Анджали осталась в Индии, и ввиду финансовых трудностей возлюбленные не могли позволить себе обзавестись какими-то существовавшими на тот момент средствами для коммуникации, поэтому Сундар и Анджали не разговаривали друг с другом целых шесть месяцев. Вопреки стереотипу, расстояние на разрушило их отношения, а только сделало их крепче.

Некоторое время спустя Анджали уехала в США к Сундару. На тот момент он уже обзавелся неплохой работой, поэтому с переездом своей возлюбленной Сундар почувствовал, что сейчас самое подходящее время взять в жены любовь всей его жизни. Будучи воспитанным молодым человеком, Сундар сначала спросил разрешения у родителей Анджали, а затем сделал ей предложение.

Многие близкие супругов считают, что Анджали — настоящий талисман Сундара. В какой-то момент ему предложили стать генеральным директором Microsoft; хорошие должности ему предлагали также Twitter и Yahoo, и Сундар собирался покинуть Google ради таких заманчивых предложений. Однако Анджали была против такого решения, и Сундар остался. Теперь он стоит во главе Alphabet, одной из крупнейших компаний мира.

Сейчас Сундар и Анджали Пичаи счастливо живут в Калифорнии, на Лос Альтос Хиллс, и воспитывают двух детей — сына и дочь, Кавью и Кирану. Несмотря на богатство и успех, о семье Пичаи часто говорят, что они ведут довольно скромную жизнь, что могло бы послужить отличным примером для большинства обеспеченных людей.